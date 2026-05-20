Kỹ sư điện đưa thơ Tố Hữu vào bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tối 19/5 tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết, trao giải cuộc thi viết về đề tài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 (2025-2026) và phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2, từ phải sang) cùng đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (thứ 2, từ trái sang) trao giải A cho các nhóm tác giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 31 tác phẩm xuất sắc cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả ở 3 khối báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích, đồng thời khen thưởng 9 tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi.

Tại sự kiện, nhà báo Lại Duy Cường thay mặt cho nhóm tác giả lên nhận giải A với loạt 3 bài Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ "cách mạng màu" ở Việt Nam, đăng trên tạp chí Việt - Mỹ.

Tác giả Lại Duy Cường cho biết, sau 5 lần tổ chức, cuộc thi thực sự trở thành một sân chơi chuyên nghiệp, góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Khó nhất khi viết loạt 3 bài này là việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch, chúng ta cần một nhãn quan chính trị tốt để nhận ra, để phản bác các quan điểm sai trái ấy...", anh Lại Duy Cường nói.

Tác giả Nguyễn Thành Trung - Kỹ sư điện, đang làm việc tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình - chia sẻ, anh nhận giải khuyến khích cho bài viết Xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” ngay trong mỗi gia đình đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động.

Trong bài viết, anh Thành Trung tiếp cận một đề tài mới là dưới góc nhìn từ gia đình. Theo anh Trung, khi mỗi gia đình có nhận thức chính trị đúng đắn thì cả xã hội sẽ nâng cao sức mạnh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

"Khi viết bài, tôi có dẫn chứng từ tác phẩm Một nhành xuân của nhà thơ Tố Hữu, bài hát Lá cờ của Tạ Quang Thắng và một số bộ phim về lịch sử để ca ngợi bộ đội cụ Hồ. Tôi tìm ra cách trình bày mới để bài viết hấp dẫn, lôi cuốn người đọc hơn...", tác giả Nguyễn Thành Trung bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi - khẳng định, sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia.

"Cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, góp phần làm sáng rõ giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ tính đúng đắn của đường lối đổi mới và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng", Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi - phát biểu tại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm xã hội sâu sắc, tinh thần chiến đấu sắc bén và sức sáng tạo không ngừng của các cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.