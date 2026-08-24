Hương Tràm hát giọng miền Tây, đọ nốt cao với Võ Hạ Trâm gây chú ý

Hương Tràm là một trong những giọng ca nổi bật góp mặt trong chương trình Tổ quốc trong tim, diễn ra tối 23/8 tại TPHCM. Sự kiện thu hút khoảng 40.000 khán giả, với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ.

Hương Tràm xuất hiện trong 3 tiết mục trải đều trong chương trình, mỗi phần trình diễn mang một màu sắc khác nhau. Trong đó, phần trình diễn Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây của cô cùng Võ Hạ Trâm tạo được nhiều chú ý.

Hương Tràm song ca cùng Võ Hạ Trâm trong liên khúc "Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khác với cách hát quen thuộc, nữ ca sĩ quê Nghệ An bất ngờ thể hiện giọng miền Tây qua cách phát âm, nhả chữ và ngữ điệu. Sự thay đổi này tạo điểm nhấn cho tiết mục, khiến khán giả thích thú, nhiệt tình cổ vũ.

Đoạn cuối tiết mục được xây dựng theo hình thức đối đáp, Hương Tràm và Võ Hạ Trâm liên tục thể hiện những nốt cao. Hai giọng hát có màu sắc khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, tạo cao trào cho tiết mục.

Sau chương trình, phần thể hiện này được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó nhiều ý kiến khen ngợi cách Hương Tràm xử lý giọng miền Tây. Đây cũng là một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều tại concert Tổ quốc trong tim.

Hương Tràm diện áo dài đỏ biểu diễn giữa trời mưa (Ảnh: Long Phạm)

Trước đó, Hương Tràm có màn song ca cùng ca sĩ Đông Hùng trong liên khúc Vì nhân dân quên mình - Hò kéo pháo - Hành quân xa. Đây là những ca khúc cách mạng quen thuộc với nhiều thế hệ, đòi hỏi cách hát chắc chắn, trang nghiêm và giữ được tinh thần mạnh mẽ của tác phẩm.

Ở tiết mục cuối, Hương Tràm đứng chung sân khấu với NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương và Võ Hạ Trâm trong liên khúc Tổ quốc trong tim, gồm Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Đường chúng ta đi, 5 anh em trên một chiếc xe tăng, Lên Đàng và Dòng máu Lạc Hồng.

Dù thời tiết không thuận lợi, nữ ca sĩ vẫn giữ phong độ xuyên suốt chương trình. Cô bước lên sân khấu với thần thái rạng rỡ, chủ động tương tác với khán giả và duy trì sự tập trung trong từng tiết mục.

Hương Tràm cùng các nghệ sĩ thể hiện tiết mục cuối của chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Chia sẻ về lần góp mặt này, Hương Tràm cho biết: "Với tôi, được đứng trên sân khấu này là một điều rất khác so với những gì tôi từng làm. Trong chương trình Tổ quốc trong tim, tôi chỉ là một phần trong câu chuyện lớn. Tôi mong mình đã làm đủ tốt để xứng đáng với những ca khúc ấy, vì đó là những bài hát đã đi cùng bao nhiêu thế hệ trước tôi".

Trước đó, Hương Tràm tổ chức đêm nhạc Phao cứu sinh tại Cung Điền kinh Mỹ Đình với quy mô khoảng 10.000 khán giả, đồng thời ra mắt MV Gái Nghệ.