Võ Hạ Trâm từng tiết kiệm đồ diễn, tuổi 36 mạnh tay đầu tư cho âm nhạc

Tối 15/5, ca sĩ Võ Hạ Trâm ra mắt ca khúc Việt Nam kiêu hãnh. Nữ ca sĩ cho biết, cô không còn muốn chờ đến các dịp lễ lớn mới phát hành nhạc về quê hương, đất nước. Với cô, tình yêu nước là cảm xúc hiện diện mỗi ngày và chưa bao giờ lỗi thời.

Theo Võ Hạ Trâm, tư duy làm nghề của cô hiện thay đổi nhiều so với trước đây. Nếu ngày xưa nữ ca sĩ luôn phải cân đo đong đếm, dè dặt trong từng sản phẩm vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, thì hiện tại cô đã thoải mái hơn trong việc đầu tư cho âm nhạc.

Võ Hạ Trâm ra MV "Việt Nam kiêu hãnh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ngày trước tôi làm nghề để mưu sinh, “cơm áo gạo tiền” nhiều hơn là để tận hưởng nghệ thuật. Khi đó, mỗi khi may được một bộ đồ diễn, tôi phải mặc đi mặc lại rất nhiều lần để có thể tiết kiệm nhất có thể. Bây giờ được khán giả yêu thương hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn đầu tư chỉn chu hơn cho âm nhạc và hình ảnh.

Tôi vẫn giữ cách sống tiết kiệm, nhưng với âm nhạc tôi có thể thoải mái hơn. Không còn áp lực là doanh số, tính toán chi li hơn về thời điểm ra bài, mà tôi muốn được làm theo cảm xúc và cống hiến cho âm nhạc một cách tự do”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Việt Nam kiêu hãnh là ca khúc do Đoàn Minh Quân sáng tác, kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và âm hưởng hiện đại. Bài hát sử dụng các nhạc cụ dân tộc hòa cùng màu sắc nhạc điện tử, tạo nên không gian âm nhạc mang tinh thần hào hùng nhưng vẫn trẻ trung.

Nữ ca sĩ được ông xã hỗ trợ chăm sóc con nhỏ để cô hết mình làm nghề (Ảnh: Facebook nhân vật).

Qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm, ca khúc tái hiện hình ảnh Việt Nam gắn với nhiều biểu tượng quen thuộc như “con Rồng cháu Tiên”, tre xanh hay hoa sen. Nội dung bài hát cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

“Tôi hạnh phúc khi âm nhạc chính luận, những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc đã có một chỗ đứng riêng, một vị trí riêng trong lòng người yêu âm nhạc. Với tôi, âm nhạc yêu nước không lung linh lấp lánh như những món trang sức mắc tiền để chúng ta có dịp mới "khoác" lên mình. Mà ngược lại, đó là dòng chảy âm ỉ, bất tận mà chúng ta có thể thưởng thức mỗi ngày, để nhắc nhớ về những giá trị thiêng liêng của hoà bình, của bình yên”, cô nói.

Võ Hạ Trâm cho biết trong dịp lễ 30/4 vừa qua, cô may mắn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khắp cả nước. Nữ ca sĩ tiết lộ gần như mọi chương trình mang màu sắc văn hoá, quê hương, đất nước, cô đều cố gắng sắp xếp tham gia vì xem đó là niềm vinh dự lớn trong hành trình làm nghề.