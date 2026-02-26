Hot girl Lọ Lem khoe tài “cầm kỳ thi họa”, video 1 phút hút triệu lượt xem

Mới đây, Lọ Lem - con gái của Quyền Linh - gây chú ý khi chia sẻ video ghi lại nhịp sống thường nhật.

Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, Lọ Lem phần nào cho thấy sự đa năng của mình. Video mở đầu bằng hình ảnh cô ngồi bên đàn piano, đàn những giai điệu nhẹ nhàng. Sau đó con gái của MC Quyền Linh trở tài cắm hoa với thao tác tỉ mỉ, chăm chút từng chi tiết.

Lọ Lem trổ tài chơi piano (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý nhất là phân đoạn cô ngồi vẽ bên hồ bơi, tái hiện lại chính bình hoa vừa hoàn thiện. Bức tranh được cô thể hiện với bố cục rõ ràng, đường nét mềm mại, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc thay vì thực hiện một cách ngẫu hứng.

Trong video, Lọ Lem cũng chia sẻ những thói quen chăm sóc bản thân như chạy bộ buổi sáng, dưỡng da, chăm tóc hay tưới cây. Đoạn clip thu về gần 2 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có nhiều tài lẻ.

Con gái Quyền Linh có sở thích cắm hoa (Ảnh: Chụp màn hình).

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005, hiện là sinh viên Đại học RMIT Nam Sài Gòn. Ngoài việc học, cô xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, thu hút lượng theo dõi lớn. Mỗi lần góp mặt tại các sự kiện giải trí, con gái của MC Quyền Linh đều trở thành tâm điểm nhờ diện mạo sáng và phong thái tự tin trước ống kính.

Không những vậy, Lọ Lem còn có thành tích học tập và sở hữu nhiều tài lẻ đáng chú ý. Khi còn học cấp 3 tại Trường Quốc tế Mỹ TAS, cô từng giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh với sự tham gia của nhiều học sinh đến từ các trường quốc tế tại TPHCM.

Lọ Lem vẽ lại bình hoa do chính tay mình đã cắm (Ảnh: Chụp màn hình).

Hồi tháng 5/2025, Lọ Lem từng gây chú ý với bài diễn thuyết bằng tiếng Anh lan truyền trên mạng. Trong phần trình bày, cô khẳng định thành công của mình không đến từ việc “sinh ra ở vạch đích”, mà là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. Cô cho biết bản thân chịu ảnh hưởng lớn từ tinh thần lao động của cha mẹ và luôn ý thức việc phải trau dồi kiến thức, nắm bắt cơ hội để theo đuổi đam mê.

Lọ Lem cho biết cô thường bắt đầu từ 5h30 sáng với các bước chăm sóc da, tập thể dục rồi dành thời gian học tập. Khi rảnh rỗi, cô cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa cây cảnh, thậm chí ra vườn hái hoa quả. Buổi tối, cô thường vào bếp nấu ăn.

Lọ Lem chia sẻ, từ năm 3 tuổi, cô đã tham gia quảng cáo và làm việc với nhiều thương hiệu. Cô từng tiết lộ thu nhập từ các hợp đồng giúp hỗ trợ gia đình trang trải học phí và sinh hoạt trong nhiều năm.

Ở tuổi 16, Lọ Lem đã được mời làm đại sứ cho một thương hiệu mỹ phẩm, làm việc cường độ cao và có thời điểm thu về hơn 1 tỷ đồng. Dù vậy, cô nhấn mạnh việc kiếm tiền chưa bao giờ khiến mình sao nhãng chuyện học.

Bước sang tuổi 21, Lọ Lem nhận được nhiều sự quan tâm mỗi lần xuất hiện. Thậm chí, Quyền Linh từng thừa nhận sức hút của con gái “không thua kém bố”.

Nam MC cho biết anh liên tục nhận được lời mời dành cho Lọ Lem tham gia các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, gia đình hiện chưa định hướng cô theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, mà ưu tiên việc học tập và phát triển bản thân tại trường.