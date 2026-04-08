Hôn nhân vượt định kiến của “Đường Tăng đẹp nhất” và vợ tỷ phú hơn 11 tuổi

Cuộc hôn nhân giữa Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa từng là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc suốt một thời gian dài. Sự chênh lệch 11 tuổi, khác biệt về địa vị xã hội cùng những đồn đoán xoay quanh động cơ kết hôn khiến mối quan hệ này liên tục bị hoài nghi. Tuy nhiên, họ vẫn đồng hành bên nhau, trở thành một trong những cuộc hôn nhân bền bỉ đáng chú ý trong giới nghệ sĩ - doanh nhân tại Trung Quốc.

Từ vai diễn Đường Tăng tới cuộc hôn nhân định mệnh

Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng của "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1952 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Trì Trọng Thụy lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật Kinh kịch. Từ nhỏ, ông đã được định hướng theo con đường nghệ thuật, theo học bộ môn này từ những năm tiểu học. Sau đó, ông theo học tại Học viện Kịch nói Thượng Hải và tốt nghiệp vào năm 1981, chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Tên tuổi của ông gắn liền với vai Đường Tăng trong bộ phim truyền hình Tây du ký (1986). Trong số các diễn viên từng đảm nhận nhân vật này, Trì Trọng Thụy được đánh giá là người có thời lượng xuất hiện nhiều và để lại dấu ấn sâu sắc với khán giả. Vai diễn không chỉ mang lại danh tiếng mà còn trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông.

Cuộc sống của nam diễn viên bắt đầu rẽ sang hướng khác khi ông gặp Trần Lệ Hoa - nữ doanh nhân bất động sản giàu có bậc nhất Trung Quốc, được mệnh danh là “Nữ vương bất động sản”. Trước khi đến với Trì Trọng Thụy, bà từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con riêng.

Trì Trọng Thuỵ luôn dành sự tôn trọng cho người vợ hơn tuổi (Ảnh: Sohu).

Hai người gặp nhau vào mùa đông năm 1988, khi Trần Lệ Hoa cùng bạn bè tới nhà hát Kinh kịch xem biểu diễn. Tại đây, bà nhận ra Trì Trọng Thụy - diễn viên từng thủ vai Đường Tăng mà bà yêu thích. Sau sự giới thiệu của bạn bè, cả hai bắt đầu tìm hiểu và dần nảy sinh tình cảm.

Chia sẻ về mối quan hệ này, Trì Trọng Thụy cho biết ông bị thu hút bởi sự thông minh, bản lĩnh và tài năng của đối phương. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt về vị thế xã hội khiến mối quan hệ của họ vấp phải nhiều lời dị nghị.

Một số ý kiến cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là “kịch bản”, trong khi người khác lại nhận định Trì Trọng Thụy kết hôn vì tiền bạc và danh vọng. Nhắc lại những thời điểm khó khăn, nam diễn viên từng chia sẻ: “Mỗi khi đi cùng nhau, tôi đều lo sợ bị người khác nhận ra. Có người nói tôi yêu bà ấy vì tiền, còn bà ấy yêu tôi vì ngoại hình”.

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thuỵ từ bỏ đóng phim và đồng hành cùng vợ (Ảnh: Sohu).

Theo Trì Trọng Thụy, ông từng từ chối lời cầu hôn của Trần Lệ Hoa 3 lần do áp lực từ dư luận. Bước ngoặt xảy ra khi mẹ ông lâm bệnh nặng. Trong giai đoạn này, Trần Lệ Hoa đã hỗ trợ tìm kiếm các bác sĩ giỏi, đồng thời sử dụng nguồn lực để giúp điều trị. Nhờ đó, mẹ của nam diễn viên có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian.

Sau khi mẹ của Trì Trọng Thuỵ qua đời, Trần Lệ Hoa tiếp tục đứng ra lo liệu tang lễ chu đáo. Chính sự tận tâm này đã khiến Trì Trọng Thụy thay đổi suy nghĩ và quyết định tiến tới hôn nhân. Năm 1990, hai người chính thức kết hôn khi ông 38 tuổi, còn bà 49 tuổi.

Hôn nhân bền bỉ gần 40 năm của "Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh"

Ngay sau khi kết hôn, cặp đôi tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Trì Trọng Thụy bị cho là chạy theo tài sản của vợ, trong khi Trần Lệ Hoa bị nhận xét là chủ động theo đuổi nam diễn viên vì ngoại hình và danh tiếng. Những đánh giá này kéo dài trong nhiều năm, tạo áp lực không nhỏ đối với cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Trì Trọng Thụy, thực tế cuộc sống hôn nhân không giống với những gì dư luận đồn đoán. Ông cho biết: “Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ sệt và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa. Bà ấy giàu có, thậm chí còn là người phụ nữ giàu có bậc nhất Trung Quốc, tuổi tác lại lớn hơn tôi. Nhưng từ khi kết hôn đến nay, sự thật là tôi chưa bao giờ có cảm giác đó”.

Trì Trọng Thuỵ và vợ có những nguyên tắc rõ ràng trong hôn nhân (Ảnh: Sina).

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy dần rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và hỗ trợ công việc của vợ. Ông thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng Trần Lệ Hoa, đồng thời đảm nhận vai trò hậu phương trong cuộc sống hằng ngày.

Nam diễn viên cho biết cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra theo nhịp sinh hoạt ổn định. “Bà ấy là người uy quyền ở ngoài nhưng khi về nhà vẫn đơn thuần là người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình”, ông chia sẻ.

Trong gia đình, Trần Lệ Hoa là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay từ đầu, bà đã nói rõ sẽ không sinh thêm con để đảm bảo quyền thừa kế cho 3 người con riêng. Bên cạnh đó, một số nguyên tắc sinh hoạt cũng được duy trì, như việc không cắt ngang khi bà phát biểu hay cả gia đình phải chờ bà bắt đầu bữa ăn.

Cách xưng hô của hai người cũng thu hút sự chú ý. Trì Trọng Thụy gọi vợ là “chủ tịch”, trong khi Trần Lệ Hoa gọi ông là “anh Chí”. Theo nam diễn viên, đây là cách thể hiện sự tôn trọng trong mối quan hệ của họ, thay vì những cách xưng hô vợ chồng thông thường.

Trì Trọng Thuy gọi vợ là "chủ tịch" (Ảnh: Sina).

Trước những ý kiến cho rằng ông đánh mất vị thế trong gia đình, Trì Trọng Thụy khẳng định: “Hôn nhân là chuyện của hai người. Chỉ cần lương tâm trong sáng, chúng ta tự biết mình có hạnh phúc hay không”.

Trong một chương trình truyền hình, khi cùng vợ tham gia ghi hình, Trì Trọng Thụy luôn đi phía sau, chủ động đỡ và chăm sóc bà. Ông mang theo khăn giấy, thường xuyên lau mồ hôi cho vợ khi bà cảm thấy mệt. Những hành động này khiến nhiều khán giả chú ý, đồng thời cho thấy sự quan tâm trong đời sống thường ngày của họ.

Chia sẻ thêm về mối quan hệ, nam diễn viên cho biết: “Tôi với bà ấy không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả sự tôn kính”.

Sau nhiều năm chung sống, cuộc hôn nhân của họ dần được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Thay vì những nghi ngờ ban đầu, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự bền bỉ và ổn định trong mối quan hệ của cặp đôi.

Thừa kế khối tài sản 4 tỷ USD từ người vợ tỷ phú

Năm 2023, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trần Lệ Hoa đã lập di chúc phân chia tài sản. Theo đó, phần lớn tài sản, ước tính gần 4 tỷ USD, được để lại cho Trì Trọng Thụy. Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng không làm thay đổi cách nhìn nhận của nam diễn viên về cuộc sống hôn nhân.

Trong thời gian chung sống, Trần Lệ Hoa cũng từng chi hơn 200 triệu NDT (gần 766 tỷ đồng) để xây dựng một bảo tàng gỗ theo mong muốn của chồng. Hiện nay, Trì Trọng Thụy là người phụ trách quản lý và vận hành công trình này.

Năm 2023, bà Trần Lệ Hoa đã lập di chúc và để lại phần lớn tài sản cho chồng (Ảnh: Sina).

Dù được cho là thừa hưởng khối tài sản lớn, Trì Trọng Thụy vẫn duy trì các hoạt động cá nhân. Những năm gần đây, ông thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng và hoạt động kinh doanh. Hình ảnh ông làm môi giới bất động sản từng gây chú ý, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm, Trì Trọng Thụy cho biết: “Giữa chúng tôi không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng kính trọng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi sống cùng bà ấy. Thời gian trôi rất nhanh vì cả hai đều bận rộn với công việc. Vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau”.

Sau gần 40 năm, cuộc hôn nhân từng bị hoài nghi của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa tiếp tục theo cách riêng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ bền bỉ để đập tan những định kiến từng bủa vây họ trong nhiều năm.

Ngày 5/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin, bà Trần Lệ Hoa đã qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) do bệnh tật, hưởng thọ 85 tuổi.