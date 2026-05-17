Hơn 2 triệu lượt xem Lý Băng Băng “thả dáng” tại Cannes

Ngày 17/5, Lý Băng Băng tham dự một sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes. Minh tinh Trung Quốc lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ tranh thủy mặc phương Đông của thương hiệu Armani Privé.

Bộ váy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ giới thời trang và truyền thông quốc tế nhờ sự kết hợp giữa tinh thần Á Đông cùng vẻ sang trọng đặc trưng của thời trang cao cấp Pháp.

Lý Băng Băng gây sốt khi trở lại Cannes sau gần 10 năm vắng bóng (Ảnh: Getty).

Thiết kế có phom dáng quây không dây vai, được thực hiện trên nền vải tulle màu xám bạc kết hợp các chi tiết đính pha lê tinh xảo. Họa tiết thủy mặc trải dài thân váy tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn nổi bật dưới ánh đèn thảm đỏ.

Truyền thông nước ngoài nhận xét đây là màn kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp phương Đông và không khí hào nhoáng của miền Nam nước Pháp. Nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể bằng bộ trang sức cao cấp thuộc dòng Joséphine của Chaumet gồm vòng cổ và hoa tai đính đá quý.

Ở tuổi 53, Lý Băng Băng vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, làn da sáng cùng thần thái tự tin. Những bước đi thoải mái và phong thái điềm tĩnh của cô trên thảm đỏ nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Theo truyền thông Trung Quốc, chủ đề liên quan tới “váy thủy mặc của Lý Băng Băng” thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc “không tuổi” của nữ diễn viên.

Minh tinh Trung Quốc được khen trẻ đẹp ở tuổi 53 (Ảnh: Sina).

Một số ý kiến nhận xét: “Lý Băng Băng dường như không già đi”, “Cô ấy vẫn giữ được khí chất minh tinh khi xuất hiện tại Cannes” hay “Đây mới là thần thái của một ngôi sao quốc tế thực thụ”.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lý Băng Băng tiết lộ cô duy trì chế độ sinh hoạt vô cùng nghiêm khắc để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe. Nữ diễn viên thường ăn tối với thực đơn đơn giản gồm bông cải xanh luộc, tôm và thịt bò băm, hạn chế dầu mỡ cũng như gia vị.

Minh tinh cho biết bản thân là người có tính kỷ luật và sự tự giác rất cao, không chỉ trong công việc mà còn trong việc chăm sóc ngoại hình. Chính lối sống này giúp cô duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tờ Sina nhận xét: “Sự trở lại Cannes sau 10 năm vắng bóng của Lý Băng Băng vẫn đầy tự tin và lộng lẫy”.

Liên hoan phim Cannes từ lâu được xem là “thánh đường thời trang” của giới điện ảnh thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật mà còn là sân khấu lớn để các ngôi sao khẳng định đẳng cấp thời trang và sức ảnh hưởng toàn cầu.

Lý Băng Băng tuân thủ chế độ sinh hoạt khoa học và nghiêm ngặt để giữ dáng (Ảnh: Sina).

Giữa hàng loạt minh tinh quốc tế từng xuất hiện tại đây, Lý Băng Băng luôn được xem là một trong những gương mặt châu Á nổi bật nhất trên thảm đỏ Cannes.

Trong nhiều năm, mỹ nhân Trung Quốc gây ấn tượng với hình ảnh sang trọng, khí chất quyền lực cùng gu thời trang được đánh giá cao. Không lựa chọn phong cách gây sốc hay những thiết kế quá táo bạo, cô chinh phục truyền thông quốc tế bằng vẻ đẹp thanh lịch, thần thái lạnh lùng và phong cách ổn định.

Mỗi lần xuất hiện tại Cannes, nữ diễn viên đều trở thành tâm điểm của hàng trăm ống kính. Từ váy may đo cao cấp cho tới trang sức cao cấp, mọi lựa chọn của cô đều được giới truyền thông thời trang phân tích kỹ lưỡng.

Năm 2015, Lý Băng Băng từng gây chú ý mạnh khi tham dự buổi công chiếu bộ phim The Sea of Trees trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes. Khi đó, nữ diễn viên diện thiết kế xuyên thấu của Zuhair Murad Couture kết hợp cùng phụ kiện Jimmy Choo, tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa sang trọng.

Nhiều chuyên trang thời trang quốc tế đánh giá đây là một trong những khoảnh khắc thảm đỏ ấn tượng nhất của mỹ nhân Hoa ngữ tại Cannes.

Dáng vóc đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên Trung Quốc 53 tuổi (Ảnh: Sohu).

Khác với nhiều ngôi sao cố tạo hiệu ứng bằng trang phục cầu kỳ hoặc phong cách gây tranh cãi, Lý Băng Băng thường trung thành với hình ảnh quý phái và tinh tế. Cô ưu tiên các thiết kế tôn vóc dáng cùng bảng màu thanh lịch như trắng, bạc, xanh ngọc hay nude ánh kim.

Điểm giúp Lý Băng Băng trở nên khác biệt nằm ở thần thái. Trên thảm đỏ Cannes - nơi quy tụ nhiều biểu tượng nhan sắc hàng đầu thế giới, nữ diễn viên vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, sang trọng và đầy cuốn hút.

Nhiều khán giả nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông nhưng vẫn phù hợp với tinh thần thời trang quốc tế. Chính điều này giúp nữ diễn viên nhiều lần được truyền thông Trung Quốc gọi là “nữ hoàng thảm đỏ Cannes”.

Danh xưng này không chỉ đến từ số lần xuất hiện của cô tại sự kiện điện ảnh danh giá mà còn bởi khả năng duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm.

Sự thành công của Lý Băng Băng trên thảm đỏ không đến từ may mắn. Nữ diễn viên nổi tiếng là người kỹ tính trong việc xây dựng hình ảnh. Từ trang phục, trang điểm cho tới cách tạo dáng trước ống kính đều được chuẩn bị cẩn thận.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lý Băng Băng được xem là một trong những nghệ sĩ có khả năng giữ hình ảnh tốt nhất. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, cô hiếm khi vướng scandal đời tư hay những tranh cãi lớn liên quan tới phát ngôn và phong cách.

Lý Băng Băng được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" của châu Á trong các kỳ Cannes (Ảnh: IG).

Điều này giúp nữ diễn viên duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, sang trọng và phù hợp với các thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế. Chính vì vậy, cô thường xuyên được mời tham dự các sự kiện lớn với vai trò khách mời danh dự hoặc đại diện thương hiệu.

Ngoài thời trang, sự nghiệp điện ảnh quốc tế cũng góp phần giúp Lý Băng Băng trở thành gương mặt quen thuộc tại Cannes. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án Hollywood như Resident Evil: Retribution, Transformers: Age of Extinction hay The Meg.

Khác với nhiều ngôi sao chỉ nổi bật trên thảm đỏ nhưng thiếu dấu ấn nghệ thuật, Lý Băng Băng được đánh giá là diễn viên có thực lực. Cô từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh lớn tại Trung Quốc và được xem là một trong những minh tinh hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

Những năm gần đây, dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, Lý Băng Băng vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí quốc tế. Ngoài nghệ thuật, cô còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và từ thiện.