Con gái Paul Walker trưởng thành xinh đẹp, viết tiếp tâm nguyện của cha

Tại Liên hoan phim Cannes 2026, Vin Diesel đã có khoảnh khắc xúc động khi giới thiệu Meadow Walker trong buổi chiếu đặc biệt bộ phim Fast & Furious (Quá nhanh, quá nguy hiểm) phần đầu tiên, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thương hiệu điện ảnh đình đám này ra đời.

Meadow Walker - con gái cố tài tử Paul Walker - xuất hiện trong buổi chiếu phim "Fast & Furious" tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: Getty).

Trên sân khấu, Vin Diesel dành nhiều lời tri ân cho Meadow Walker. Theo nam diễn viên, cô là biểu tượng cho sự gắn kết giữa các thành viên của đại gia đình Fast & Furious sau sự ra đi đột ngột của Paul Walker vào năm 2013.

“Người không để tôi đến đây một mình và đại diện cho tình anh em, chính là Meadow Walker”, Vin Diesel xúc động chia sẻ trước khán giả. Sau đó, anh nghẹn ngào nói thêm: “Tôi sẽ đi và khóc một chút”.

Tài tử 58 tuổi tiết lộ Meadow luôn xem dàn diễn viên Fast & Furious là “nguồn sức mạnh” của mình. Anh cũng bày tỏ tin rằng Paul Walker sẽ rất tự hào về con gái.

Khoảnh khắc Vin Diesel ôm Meadow Walker giữa tiếng vỗ tay của khán giả nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Trong sự kiện, Vin Diesel cũng nhắc đến phần phim cuối cùng của thương hiệu mang tên Fast Forever, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Theo anh, tình cảm và sự trung thành của khán giả suốt hơn 2 thập kỷ là động lực để ê-kíp hoàn thành hành trình của loạt phim.

Khoảnh khắc Vin Diesel nghẹn ngào ôm con gái Paul Walker (Video: People).

“Các bạn khiến chúng tôi muốn làm mọi thứ để tất cả tự hào. Mỗi người đều như một phần của gia đình chúng tôi”, nam diễn viên nói.

Trước đó, trên thảm đỏ Cannes 2026, Meadow Walker xuất hiện cùng Vin Diesel, Michelle Rodriguez và Jordana Brewster. LHP Cannes tổ chức buổi chiếu nửa đêm dành cho phần phim Fast & Furious đầu tiên nhằm kỷ niệm 25 năm thương hiệu hành động nổi tiếng này.

Cú sốc mất cha ở tuổi 16

Paul Walker qua đời ngày 30/11/2013 trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi đang tham gia quay phần 7 của loạt phim Fast & Furious. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ trên toàn thế giới tiếc thương.

Meadow Walker tự hào khi sánh bước cùng dàn sao "Fast & Furious" tại sự kiện Cannes 2026 (Ảnh: Getty).

Tài tử quá cố để lại cô con gái duy nhất là Meadow Walker - kết quả mối tình thời trẻ với Rebecca McBrain.

Khi Rebecca mang thai, Paul Walker mới 25 tuổi và chưa sẵn sàng lập gia đình. Sau này, nam diễn viên từng thừa nhận anh day dứt vì đã không thể mang đến cho con gái một mái ấm trọn vẹn từ sớm.

Khi sự nghiệp ổn định và có điều kiện tài chính vững vàng, Paul quyết định đón Meadow về sống cùng để bù đắp tình cảm cho con.

Năm 2013, Meadow rời Hawaii đến California (Mỹ) sống với cha không lâu trước khi Paul Walker qua đời. Mới đoàn tụ trong thời gian ngắn, cô đã phải đối mặt với cú sốc mất cha ở tuổi 16.

Sau khi Paul Walker qua đời, Meadow trở thành người thừa kế duy nhất khối tài sản trị giá khoảng 25 triệu USD. Cô cũng nhận khoản bồi thường 10 triệu USD liên quan đến vụ tai nạn của cha.

Từ nỗi đau đến hành trình khẳng định bản thân

Ở tuổi trưởng thành, Meadow Walker hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh sâu và thần thái được đánh giá cuốn hút, mang nhiều nét giống cha.

Meadow Walker trong vòng tay của người bố nổi tiếng (Ảnh: IG).

Meadow bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của nhà mốt Proenza Schouler. Năm 2021, cô trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York cho thương hiệu này.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ truyền thông nhờ danh tiếng của cha, Meadow còn từng trải qua tranh chấp pháp lý liên quan quyền giám hộ sau khi Paul Walker qua đời. Cuối cùng, mẹ con cô giành chiến thắng trong vụ kiện với gia đình bên nội.

Mất cha từ sớm, Meadow Walker luôn cố gắng sống mạnh mẽ và gìn giữ những giá trị mà Paul Walker để lại.

Khác với nhiều người trẻ nổi tiếng cùng thế hệ, cô khá kín tiếng và dành phần lớn tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện. Meadow thành lập Quỹ Paul Walker nhằm hỗ trợ học bổng cho các sinh viên theo đuổi ngành sinh học biển - lĩnh vực mà cố tài tử đặc biệt yêu thích khi còn sống.

Meadow Walker hiện theo đuổi công việc người mẫu thời trang (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm 2018, em trai Paul Walker từng chia sẻ: “Anh tôi rất thích làm cha. Anh ấy luôn tự hào về Meadow”. Cha của cố diễn viên cũng khẳng định: “Không người cha nào yêu con gái nhiều như Paul yêu Meadow”.

Hiện tại, Meadow Walker vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trước truyền thông và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cô cũng duy trì mối quan hệ gắn bó với những đồng nghiệp thân thiết của cha, trong đó có Vin Diesel - người đỡ đầu của cô.