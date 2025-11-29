"Hoạ mi nước Mỹ" Alicia Keys sẽ đến Việt Nam trình diễn tại VinFuture 2025

Nữ ca sĩ Alicia Keys (Ảnh: VinFuture).

Theo Quỹ VinFuture, "Nữ thần R&B" Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế tâm điểm tại Lễ trao giải VinFuture 2025 - sự kiện vinh danh khoa học tầm cỡ toàn cầu này sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Sự xuất hiện của cô hứa hẹn tạo nên một sự giao thoa kỳ diệu giữa nghệ thuật đỉnh cao và khoa học phụng sự nhân sinh.

Giọng hát của Alicia Keys qua những ca khúc truyền cảm hứng là lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới và những người đang cống hiến không ngừng nghỉ để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.

Sự nghiệp nữ ca sĩ được ghi dấu bởi bản lĩnh và tinh thần luôn làm mới chính mình, phản ánh rõ nét tinh thần mà chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” muốn gửi gắm: Tôn vinh sự kiên cường của nhân loại và sức mạnh vượt qua khó khăn trở ngại, cũng như những thành tựu khoa học góp phần nâng tầm cuộc sống và mở ra những tiến bộ mới.

Âm nhạc của Alicia Keys lan tỏa niềm tin rằng, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh nội tại để vượt lên và tỏa sáng.

Sự xuất hiện của cô tại Lễ trao giải VinFuture sẽ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những phát minh, thành tựu khoa học đột phá đang góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng tỷ người trên toàn thế giới, đồng thời mang đến những màn trình diễn thăng hoa, truyền viễn cảnh tươi sáng về một thế giới bền vững - nơi con người hòa hợp với thiên nhiên và mọi người đều bình đẳng.

Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Dân trí.