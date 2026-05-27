Hoa hậu Di Khả Hân xúc động về thăm trường cũ

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018, Di Khả Hân phát triển song song giữa lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Chuyến về thăm trường gợi cho Di Khả Hân cảm xúc đặc biệt. Cô nói mình như gặp lại bản thân những năm về trước khi chứng kiến sự hồn nhiên, vô tư của các em nhỏ.

Tại sự kiện hôm 26/5, người đẹp diện áo dài trắng, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô dành thời gian hỏi thăm, trò chuyện cùng các thầy cô trước khi bước vào buổi lễ chính thức.

Người đẹp bộc bạch: “Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có một miền ký ức rất đẹp về tuổi học trò. Những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường, được nhìn thấy phấn trắng bảng đen và được thầy cô giảng dạy. Tôi cũng vậy, khi trưởng thành có một hành trình riêng nhưng sâu trong lòng vẫn nhớ về nơi từng ươm những ước mơ cho mình. Nhớ ngôi trường mình gắn bó, vượt khó và nhớ thầy cô đã thương yêu an ủi động viên”.

Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 Di Khả Hân phát biểu khi về trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu cho biết chuyến về thăm trường mang lại cho cô cảm xúc khó tả, đồng thời tiếp thêm động lực để cô tiếp tục làm việc và cống hiến.

Người đẹp chia sẻ để có được cuộc sống ổn định như hiện tại, bản thân từng không ít lần trải qua cảm giác chông chênh. Khi đó, sự động viên, chia sẻ của bạn bè, người thân giúp cô hiểu được rằng đôi khi không cần điều gì quá lớn lao mà chỉ cần một sự chia sẻ kịp thời cũng trở thành nguồn động lực, sức mạnh để mỗi người bước tiếp với hành trình của mình.

Dịp này, Hoa hậu Di Khả Hân đã trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn. Người đẹp chia sẻ: “Tôi tin rằng dù chặng đường mình đi có chông chênh hay vững vàng thì đâu đó thầy cô vẫn dõi theo ủng hộ và tự hào về mình. Chính những điều đó phần nào tiếp thêm động lực để tôi phấn đấu đạt được những thành tựu mới và trao thêm nhiều giá trị tinh thần cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau”.

Người đẹp giao lưu và trao quà cho học sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp 9X mong muốn sự chia sẻ của mình có thể lan tỏa những điều tích cực, tiếp thêm động lực và tinh thần cho các em nhỏ. Cũng theo Di Khả Hân, việc tham gia các hoạt động ý nghĩa này giúp bản thân cô có thêm những bài học về tình yêu thương, sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

"Mỗi lúc gặp những điều bất như ý, thay vì chọn so sánh hay nản chí, tôi nhớ về những hoàn cảnh mình có dịp gặp gỡ. Từ đó có thêm sức mạnh để phấn đấu và cống hiến", người đẹp bày tỏ.