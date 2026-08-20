H'Hen Niê đối đầu Võ Hoàng Yến, Anh Thư: "Tôi hiền nhưng có chính kiến"

Tối 19/8, chương trình The Face Vietnam 2026 chính thức ra mắt tại TPHCM, đồng thời công bố top 37 thí sinh bước vào mùa giải mới. Dàn huấn luyện viên năm nay gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H'Hen Niê và siêu mẫu Anh Thư. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vai trò host (dẫn dắt).

Tại sự kiện, top 37 có màn chào sân trước khán giả. Các thí sinh thể hiện khả năng catwalk, phong cách cá nhân và một số tài lẻ như ca hát, vũ đạo.

Bà Trang Lê cùng dàn huấn luyện viên The Face Vietnam 2026 và host Đỗ Mạnh Cường (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong top 37, nhiều thí sinh đã được biết đến trên mạng xã hội nhưng chưa nổi bật về kỹ năng trình diễn hay hình thể. Điều này khiến một số người đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn của chương trình. Bà Trang Lê, đại diện nhà sản xuất, cho biết thị trường người mẫu hiện nay đã thay đổi.

Theo đại diện nhà sản xuất, người mẫu ngày nay không chỉ cạnh tranh với nhau trên sàn diễn. Họ còn phải cạnh tranh với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ AI. Nếu chỉ sở hữu ngoại hình và kỹ năng trình diễn, người mẫu sẽ khó tạo được dấu ấn riêng.

Đương kim Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh và Quán quân The Face Vietnam 2018 Mạc Trung Kiên chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho biết ngay cả người có hơn 20 năm kinh nghiệm như cô cũng phải liên tục cập nhật xu hướng để xây dựng hình ảnh. “Tôi nhận thấy các bạn trẻ hiện nay rất giỏi, có nhiều tài năng và màu sắc riêng. Thị trường cần nhiều hơn một gương mặt đẹp”, cô nói.

Đảm nhận vai trò huấn luyện viên bên cạnh hai siêu mẫu giàu kinh nghiệm, H'Hen Niê bị nhận xét có phần hiền và “lép vế” hơn Võ Hoàng Yến, Anh Thư. Top 5 Miss Universe 2018 thừa nhận cô "khá hiền" trong giao tiếp, thường nói chuyện nhẹ nhàng. Tuy nhiên, H'Hen Niê khẳng định cô rất nghiêm túc khi làm việc.

“Điều đó được thể hiện qua hành trình của tôi và cũng là lý do tôi có cơ hội ngồi ở vị trí này cùng hai đàn chị”, H'Hen Niê nói.

Theo cô, nếu xảy ra bất đồng, cô sẽ thẳng thắn đưa ra chính kiến. Kinh nghiệm làm việc với nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế cũng giúp cô có quan điểm riêng trong quá trình huấn luyện.

“Có thể tiếng nói của tôi không lớn nhất trong phòng, nhưng tôi vẫn sẽ thể hiện cá tính, quan điểm và những điều mình muốn bảo vệ cho thí sinh”, H'Hen Niê chia sẻ.

H’Hen Niê cho biết sẽ thẳng thắn bảo vệ quan điểm khi làm việc cùng hai đàn chị (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đồng hành với The Face Vietnam từ mùa giải 2023 đến nay, Anh Thư thừa nhận những rạn nứt giữa các huấn luyện viên là điều khó tránh khỏi. "Rất khó để tất cả cùng hòa thuận trong một cuộc chiến như vậy", cô nói.

Siêu mẫu Anh Thư cho biết cô từng tổn thương khi Vũ Thu Phương cho rằng Tú Anh, học trò của cô, không xứng đáng giành ngôi quán quân. Theo Anh Thư, trước đó, mối quan hệ giữa hai người vốn rất tốt.

“Tôi có thể là người khá lành tính, nhưng khi bước vào cuộc thi, quyền lợi của thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi phải bảo vệ thí sinh của mình. Đó cũng là nguồn gốc của những tranh luận và thị phi”, cô nói.

Anh Thư khẳng định những mâu thuẫn tại chương trình không phải là kịch bản được dàn dựng. “Những ồn ào ở mùa trước là có thật, không phải kịch bản. Có những lúc ở hậu trường chúng tôi còn không nhìn mặt nhau”, nữ siêu mẫu chia sẻ.

Trở lại The Face Vietnam 2026, Anh Thư thừa nhận có chút lo lắng khi phải đối đầu với Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê. Cả hai đàn em đều là những người cô quý mến.

“Tuy nhiên, tôi hy vọng dù thế nào thì chúng tôi cũng chiến đấu vì đúng và sai, vì quyền lợi của thí sinh, chứ không phải vì những chuyện vụn vặt cá nhân”, Anh Thư nói.