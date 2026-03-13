Góc nhìn về hành trình nội tâm của những người thành công

Buổi ra mắt sách The Universal Within - Vũ trụ của tâm vừa diễn ra tại TPHCM. Đây là ấn phẩm đầu tiên thuộc dự án Living Heritage (Di sản cho tương lai), ra đời với mục đích chia sẻ những trải nghiệm sống và góc nhìn sâu sắc về hành trình nội tâm của con người.

Cuốn sách được chắt lọc từ các cuộc phỏng vấn với 8 nhân vật người Việt có uy tín quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Buổi giới thiệu sách "The Universal Within - Vũ trụ của tâm" (Ảnh: Ban tổ chức).

Cụ thể, ở lĩnh vực âm nhạc có Niels Lan Doky, Bùi Công Duy, Phạm Hoàng Nam và Quốc Trung; lĩnh vực văn học có Nguyễn Tường Bách và Xuân Phượng; y khoa có Phan Toàn Thắng; cùng doanh nhân - nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam.

Thông qua câu chuyện và chiêm nghiệm của các nhân vật, cuốn sách mở ra nhiều góc nhìn về những vấn đề của thời đại, đồng thời khuyến khích độc giả tìm kiếm sự cân bằng và ý nghĩa trong cuộc sống.

Nhận xét về cuốn sách, đạo diễn Johnny Burke cho rằng: “Bắt đầu từ những cuộc phỏng vấn giản dị, Vũ trụ của tâm đã chuyển hóa các cuộc đối thoại thành những suy ngẫm sâu sắc về câu hỏi muôn thuở của nhân loại: "Làm thế nào để không chỉ tồn tại, mà thật sự sống một cuộc đời trọn vẹn?"".

Theo ông, sự chuyển hóa nội tâm của mỗi cá nhân có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực, góp phần thay đổi cộng đồng và xã hội.

Sách "The Universal Within - Vũ trụ của tâm" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khuôn khổ buổi giới thiệu sách, cuộc đàm thoại với chủ đề "Chúc phúc" thu hút sự chú ý với sự tham gia của đạo diễn Johnny Burke - người thực hiện bộ phim tài liệu Tashi and the monk đoạt giải Emmy, cùng doanh nhân Nguyễn Phương Lam và đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Tại buổi trò chuyện, các diễn giả chia sẻ về khái niệm “loving kindness” (lòng trắc ẩn), xem đây không chỉ là liệu pháp cho tâm hồn mà còn là nền tảng để mỗi người xây dựng sự tự tin, cân bằng nội tâm và các giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Theo doanh nhân Nguyễn Phương Lam, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển nhanh chóng, lòng trắc ẩn càng trở thành tài sản quý giá giúp con người nuôi dưỡng nội tâm và hướng đến những hoạt động mang ý nghĩa xã hội.

Trong khi đó, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho rằng lòng trắc ẩn không chỉ giúp con người sống khỏe mạnh mà còn góp phần tạo nên một hệ giá trị toàn diện, bao gồm tri thức, mối quan hệ, thời gian và sự chú tâm trong cuộc sống.