Ca sĩ M Tú lần đầu kết hợp rapper Liu Grace, nói về hành trình trưởng thành

Sau album đầu tay Chơi trò yêu và đĩa đơn Em bắt đầu lại, M Tú chính thức trở lại với MV Nói em điên, đánh dấu bước chuyển mình khi lần đầu theo đuổi chất liệu pop punk kết hợp tinh thần hoạt hình và thời trang đường phố.

Ca khúc được xây dựng như một câu chuyện xoay quanh hai nguồn năng lượng trái ngược. Theo chia sẻ từ M Tú, thông điệp cốt lõi của MV nằm ở tinh thần “hãy cứ yêu đi và yêu hết mình”. Những va chạm, khác biệt hay mâu thuẫn đôi khi không phải để triệt tiêu nhau, mà để con người hiểu nhau hơn và tạo nên sự kết nối chân thật.

Điểm nhấn đặc biệt là màn kết hợp giữa M Tú và Liu Grace - nữ rapper từng gây sốt tại Rap Việt 2023. Do lịch trình cá nhân của cả hai nghệ sĩ không trùng khớp, quá trình hoàn thiện bài hát và thực hiện MV kéo dài gần một năm.

Đối với M Tú, sự xuất hiện của Liu Grace không chỉ đơn thuần là một màn kết hợp âm nhạc, mà còn là mảnh ghép hoàn hảo giữa nguồn năng lượng nổi loạn và cảm xúc tươi sáng.

Một trong những yếu tố đặc biệt khác của dự án là toàn bộ nhân vật xuất hiện trong MV đều là bạn bè của M Tú trong cộng đồng indie, underground (nhạc ngầm). Theo chia sẻ từ nghệ sĩ, việc có những người bạn thân thiết cùng tham gia, giúp phần hình ảnh trở nên tự nhiên, đúng tinh thần “anh em” mà câu chuyện MV hướng đến.

Đây cũng là dự án mang nhiều ý nghĩa với M Tú khi quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn về kinh phí sản xuất và nhân lực. Nghệ sĩ cho biết nhiều thành viên trong ê-kíp đã cùng lúc đảm nhận nhiều công việc ngoài chuyên môn để có thể hoàn thiện dự án đúng với kế hoạch ban đầu.

M Tú kỳ vọng ca khúc sẽ trở thành bài hit, phản ánh rõ nhất tiếng nói và hành trình trưởng thành của bản thân sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

“Tôi biết trái tim mình thổn thức vì điều gì, và tôi tin mình sinh ra để làm nghệ thuật. Tôi mong muốn làm ra những sản phẩm mà bản thân thật sự yêu thích, có thể truyền cảm hứng cho chính mình và những người đồng hành cùng mình. Hành trình phía trước còn dài, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi”, M Tú chia sẻ.