"Búp bê" Thanh Thảo xúc động trước hành động đặc biệt của chồng Việt kiều

Cuộc sống hôn nhân của “búp bê” Thanh Thảo bên chồng Việt kiều - Tom Han - nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm. Cặp đôi hiện sinh sống chủ yếu tại Mỹ, có một con gái chung tên Talia, sinh năm 2018.

Gần đây, Thanh Thảo gây chú ý khi trở về Việt Nam, đảm nhận vai trò Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Trong thời gian này, nữ ca sĩ gần như hoạt động liên tục trong nước để đồng hành xuyên suốt cùng chương trình, chấp nhận tạm xa chồng và con gái.

Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa lịch trình bận rộn, Thanh Thảo không khỏi bất ngờ khi ông xã âm thầm bay từ Mỹ về Việt Nam để dành cho cô một dịp đặc biệt. Sự xuất hiện đúng lúc cùng cách chuẩn bị chu đáo khiến nữ ca sĩ xúc động.

Thanh Thảo chia sẻ, ông xã hiểu rõ cô không quá quan trọng vật chất, mà trân trọng những khoảnh khắc được quây quần bên bạn bè thân thiết. Vì vậy, thay vì tặng quà đắt tiền, anh chọn bay về Việt Nam trong thời gian ngắn để cùng cô tổ chức một buổi gặp gỡ ấm cúng. Với nữ ca sĩ, đó là món quà ý nghĩa nhất.

Thanh Thảo đón sinh nhật bên các đồng nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi tiệc sinh nhật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Giang Hồng Ngọc… Các nghệ sĩ liên tục biểu diễn, giao lưu, tạo nên không khí sôi động và gần gũi.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là màn song ca Đêm tâm sự giữa Ngọc Sơn và Lệ Quyên dành tặng chủ nhân bữa tiệc. Sau buổi tiệc, Thanh Thảo gọi đây là một trong những sinh nhật trọn vẹn và đáng nhớ nhất của mình.

"Tôi hạnh phúc khi được đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của gia đình, đặc biệt là món quà bất ngờ từ ông xã, cùng sự hiện diện của những đồng nghiệp thân thiết đã đồng hành suốt nhiều năm trong sự nghiệp", nữ ca sĩ tâm sự.

Ở tuổi 49, Thanh Thảo vẫn duy trì sự năng động trong hoạt động nghệ thuật. Thời gian gần đây, cô thử sức khi cover các ca khúc nhạc trẻ, bao gồm nhiều bản hit của thế hệ ca sĩ mới.

Dù nhận về không ít ý kiến bàn luận về giọng hát hay phong cách, nữ ca sĩ xem đây là cách làm mới bản thân và làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc.

Tổ ấm của ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về áp lực trước hào quang quá khứ, Thanh Thảo cho biết cô không đặt nặng điều này. Nữ ca sĩ xem quy luật “tre già măng mọc” là tất yếu và hài lòng với những gì đã đạt được sau nhiều năm làm nghề.

Ở hiện tại, điều cô trân trọng nhất là vẫn được khán giả yêu mến và còn cơ hội cống hiến. “Đi đâu tôi vẫn nhận được sự ưu ái, với tôi như vậy là đủ. Tôi không tiếc nuối khi không còn ở thời kỳ đỉnh cao, mà chọn giữ sự khiêm tốn để sống nhẹ nhàng, biết trân trọng những điều giản dị”, cô chia sẻ.