Bộ Văn hóa lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm không bản quyền

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch thực hiện công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ này.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phần mềm lậu tiềm ẩn rủi ro khi thường xuyên lỗi hoặc chạy rất chậm (Ảnh: Đoàn Thủy).

Đối tượng kiểm tra gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ internet, mạng xã hội, có hoạt động khai thác các tác phẩm, chương trình trên môi trường mạng.

Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền; tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp.

Hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng; livestream, phát sóng trực tuyến; hành vi chia sẻ, truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép cũng thuộc phạm vi kiểm tra.

Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra hồ sơ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động chuyên ngành, hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng tác phẩm, văn bản cho phép khai thác quyền và chứng từ thanh toán tiền bản quyền.

Nếu phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ nội dung và kiến nghị xử phạt hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu việc tổ chức kiểm tra được triển khai thực hiện phải đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch và không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, loại hình có nguy cơ phát sinh vi phạm cao trên môi trường số.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trước đó ngày 6/5, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền; không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.