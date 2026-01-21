Anh Quân Idol không áp lực sau thành công của bản hit 100 triệu lượt xem

Cuối năm 2024, ca khúc E là không thể do ca sĩ Anh Quân Idol thể hiện bất ngờ gây sốt, vào top thịnh hành. Đây là bài hát được nam ca sĩ ra mắt trước đó một năm, do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, nhưng ở thời điểm phát hành lại không tạo được chú ý.

Đến năm 2024, bài hát được anh trình diễn trong một chương trình và bất ngờ được khán giả quan tâm.

Anh Quân Idol chia sẻ về thành công của ca khúc 100 triệu lượt xem (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, ca khúc đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Hôm 20/1, Anh Quân Idol có dịp thể hiện ca khúc này trong buổi trình diễn ở phòng trà Cat&Mouse Live Music (phường Xuân Hòa, TPHCM). Khi được MC Nguyên Khang hỏi về tin đồn "mua mấy căn nhà sau bản hit 100 triệu lượt xem", ca sĩ Anh Quân Idol phủ nhận.

Anh hài hước cho biết: "Bài hát giúp tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, còn người mua mấy căn nhà là nhạc sĩ của ca khúc này".

Anh Quân Idol cho biết anh hạnh phúc khi "đi đến đâu cũng nghe thấy bài của mình". Điều đó giúp nam ca sĩ có nhiều động lực hơn để cống hiến với nghề và nỗ lực trong các sản phẩm tiếp theo.

Mới đây, Anh Quân Idol tiếp tục cho ra mắt MV Trong mắt em có, bản ballad do nhạc sĩ Đạt G sáng tác. Ca khúc không nói về mối tình cụ thể mà xoáy sâu vào những mối quan hệ lâu năm.

Trong MV, Anh Quân Idol xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, trầm lắng, tập trung vào giọng hát và diễn xuất nội tâm. Ca sĩ chia sẻ, đây là sản phẩm anh lựa chọn để trở lại sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng.

“Có những giai đoạn, nghệ sĩ cần im lặng để hiểu mình muốn nói gì tiếp theo”, anh bộc bạch.

Lần trở lại này, ca sĩ Anh Quân Idol thể hiện ca khúc do Đạt G sáng tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi bài hát được phát hành trên các nền tảng số, một số đoạn trích trong bài được khán giả yêu thích, lan tỏa với nhiều đoạn cover. Anh Quân Idol khẳng định anh không chạy theo sự bùng nổ tức thời, mà tập trung xây dựng hình ảnh ổn định và lâu dài.

"Sự trở lại lần này không phải để “nhắc lại quá khứ”, mà là lời khẳng định cho một hành trình âm nhạc dài hơi hơn. Tôi muốn ở lại với khán giả bằng cảm xúc thật, thay vì sự ồn ào ngắn hạn", nam ca sĩ chia sẻ.

Trước những ý kiến cho rằng ca khúc gây sốt nhưng bản thân lại ít được khán giả "nhớ mặt đặt tên", Anh Quân cho biết, đôi khi anh cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng tự thấy mình may mắn vì có bài hit được nhiều người yêu thích và chọn đi theo con đường "chậm mà bền lâu".