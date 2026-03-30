Angelababy lao dốc: Phải livestream bán hàng giá rẻ, không ai mời đóng phim

Gần đây, nữ diễn viên tham dự một sự kiện ra mắt sản phẩm của thương hiệu thời trang nội địa tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tại đây, cô xuất hiện với phong cách trẻ trung, nhưng việc đồng hành cùng hot girl mạng Hàn An Nhiên đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trong khoảng 2 năm qua, Angelababy không có nhiều dự án phim mới, chủ yếu tham gia các sự kiện quy mô nhỏ. Cô cũng tích cực livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng cho các nhãn hiệu, thậm chí có sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, đầu tư trang phục khi xuất hiện.

Angelababy đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Ở thời kỳ đỉnh cao, Angelababy từng sở hữu hơn 50 hợp đồng quảng cáo, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn và sánh vai cùng nhiều ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, những thay đổi trong hoạt động gần đây khiến một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối.

Sinh năm 1989, Angelababy mang hai dòng máu Trung Quốc - Đức. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu tại Hong Kong (Trung Quốc) trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án như Cô phương bất tự thưởng, Vân Trung Ca hay Người bạn thật sự của tôi, đồng thời hợp tác với các tên tuổi lớn như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa.

Những năm gần đây, các dự án có sự tham gia của cô như Dáng vẻ nên có của tình yêu, Trần Duyên hay Mạn ảnh tầm tung chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Angelababy phải livestream bán hàng tại các sự kiện kém danh tiếng (Ảnh: Sina).

Đầu năm 2022, Angelababy xác nhận ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh sau 7 năm chung sống và có một con trai. Hai bên cho biết chia tay trong hòa bình, đồng thời thiết lập ranh giới rõ ràng trong công việc và đời sống cá nhân.

Sau biến cố hôn nhân, một số ý kiến từ truyền thông Trung Quốc cho rằng Angelababy không còn duy trì được nguồn tài nguyên phim ảnh như trước. Thời gian qua, nữ diễn viên ít xuất hiện tại các sự kiện lớn, đồng thời vắng bóng trên nhiều tạp chí thời trang và chiến dịch quảng bá của các thương hiệu quốc tế.

Năm 2023, Angelababy vướng tranh cãi khi tham dự buổi biểu diễn của Lisa (thành viên Blackpink) tại Paris (Pháp). Sự việc này được cho là tác động nhất định đến hoạt động của cô tại thị trường trong nước trong một thời gian.

Dù các hạn chế đã dần được nới lỏng từ năm 2025, Angelababy vẫn chưa ghi nhận sự trở lại rõ nét trong lĩnh vực phim ảnh. Nữ diễn viên tích cực tìm kiếm cơ hội mới, đồng thời tham gia các hoạt động như livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm và dự sự kiện thương mại.

Angelababy bán hàng trên vỉa hè tại Hong Kong (Ảnh: Sina).

Một số nguồn tin cho biết cô đã chủ động tham gia thử vai và làm việc với nhiều đơn vị sản xuất để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, các dự án đáng chú ý vẫn còn hạn chế.

Theo Sina, sự chững lại trong sự nghiệp của Angelababy không phải là hiện tượng đơn lẻ, đó là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc ngày càng cạnh tranh và khắt khe.

Trước hết, vấn đề lớn nhất nằm ở năng lực chuyên môn. Trong nhiều năm, Angelababy thường xuyên bị tranh luận về khả năng diễn xuất. Khi thị trường ngày càng ưu tiên diễn viên có thực lực, đặc biệt trong các dự án lớn, việc thiếu vai diễn tạo dấu ấn khiến cô dần mất lợi thế cạnh tranh so với lớp diễn viên mới.

Sự biến động về “tài nguyên” và quan hệ trong ngành sau khi ly hôn tài tử Huỳnh Hiểu Minh khiến cô không còn giữ được vị thế như trước trong việc tiếp cận dự án lớn hay hợp đồng quảng cáo. Trong giới giải trí Hoa ngữ, mạng lưới quan hệ luôn đóng vai trò quan trọng.

Sự thất sủng của Angelababy xuất phát từ nhiều nhân tố nhưng nữ diễn viên đang nỗ lực thích nghi (Ảnh: Sina).

Một yếu tố khác là ảnh hưởng từ các lùm xùm truyền thông. Việc cô xuất hiện tại buổi biểu diễn của Lisa ở Pháp từng gây tranh cãi và được cho là tác động đến hoạt động trong nước. Trong môi trường quản lý chặt chẽ như Trung Quốc, hình ảnh nghệ sĩ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp.

Ngoài ra, thị trường hiện nay cũng chứng kiến sự thay đổi thị hiếu khán giả. Người xem ngày càng ưu tiên nội dung chất lượng và diễn viên có chiều sâu, thay vì chỉ dựa vào ngoại hình hay độ nổi tiếng. Điều này khiến những ngôi sao từng thành công nhờ hình ảnh như Angelababy gặp nhiều thách thức hơn.

Việc Angelababy chuyển sang livestream, sự kiện thương mại hay thử vai mới cho thấy cô vẫn đang chủ động thích nghi. Nếu cải thiện diễn xuất và lựa chọn được dự án phù hợp, cô vẫn có khả năng lấy lại vị thế nhất định.