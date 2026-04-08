"50 năm về sau" và loạt ca khúc AI hát hút triệu lượt xem, gây sốt khắp nơi

Sự bùng nổ của các ca khúc sử dụng giọng hát trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một lớp nội dung mới đầy sôi động trong thị trường nhạc Việt. Nhiều sản phẩm đã đạt hàng triệu lượt xem, lan rộng trên TikTok, YouTube và các nền tảng nghe nhạc.

Dưới đây là 5 ca khúc AI tiêu biểu, đạt được mức độ lan tỏa và lượng xem triệu lượt xem trong thời gian chỉ vài tháng.

"Vạn lý sầu"

Vạn lý sầu là một trong những ca khúc AI có độ lan tỏa mạnh nhất, với tổng lượt xem vượt 16 triệu trên YouTube. Ca khúc mang màu sắc trữ tình quen thuộc, khai thác chủ đề chia ly, tương tư, một “công thức” dễ tiếp cận với số đông khán giả.

Bản nhạc được đăng tải bởi Tro Music. Ngoài ra, còn được nhiều ca sĩ như Ngân Ngân, Khắc Minh, Vũ Yến Ngọc cover. Đây là ca khúc mang phong cách blue rock với giọng hát AI được xử lý theo hướng sâu lắng, giàu cảm xúc, tạo cảm giác gần với ca sĩ thật. Tuy nhiên, thông tin về tác giả và ê-kíp sản xuất của Vạn lý sầu hiện chưa được định danh rõ ràng.

"50 năm về sau"

Bài hát 50 năm về sau phiên bản do ca sĩ AI thể hiện đang là một hiện tượng đáng chú ý trên các nền tảng số. Chỉ tính riêng trên YouTube, bản nhạc đã thu hút khoảng 13 triệu lượt nghe sau vài tháng phát hành.

Từ một bản nhạc Hoa ít được biết đến tại Việt Nam, ca khúc bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ nhờ phiên bản chuyển ngữ tiếng Việt và cú hích từ công nghệ AI.

Theo tìm hiểu, 50 năm về sau được chuyển ngữ từ ca khúc tiếng Trung do Hải Lai A Mộc sáng tác và thể hiện. Phiên bản lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện.

Ban đầu, ca khúc không tạo được nhiều chú ý khi được chính tác giả lời Việt đăng tải trên mạng xã hội. Phải đến cuối năm 2025, khi được thể hiện bằng giọng ca AI, bài hát mới thực sự bùng nổ, lan rộng trên YouTube, TikTok, Threads và nhiều nền tảng khác.

"Xin còn gọi tên nhau"

Xin còn gọi tên nhau là 1 trong 3 ca khúc bất hủ nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trường Sa, được sáng tác vào những năm cuối thập niên 1960 - đầu thập niên 1970. Đây là bài tình ca buồn, lãng mạn, gắn liền với tiếng hát của danh ca Lệ Thu. Năm ngoái, ca khúc được AI cover (hát lại) theo phong cách nhạc rock.

Phiên bản giọng ca AI ghi nhận khoảng 3,7 triệu lượt xem, cho thấy sức sống bền bỉ của những tác phẩm kinh điển khi được “làm mới” bằng công nghệ.

"Mưa chiều"

Sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, Mưa chiều từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện, trong đó có phiên bản rock của Phương Thanh. Phiên bản AI của ca khúc đạt khoảng 3,1 triệu lượt xem, nổi bật nhờ cách phối lại theo hướng rock metal kết hợp ballad. Sự kết hợp giữa giai điệu trữ tình quen thuộc và chất liệu âm thanh hiện đại đã giúp bài hát lan truyền mạnh trên các nền tảng video ngắn.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ca khúc gây tranh luận nhiều nhất. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng AI để tái tạo giọng hát có thể làm mờ ranh giới bản quyền và giảm giá trị biểu đạt của nghệ sĩ thật.

"Say một đời vì em"

Say một đời vì em do Hương My Bông sáng tác, Ken Quách phối khí, sử dụng giọng hát AI trong phiên bản lan truyền trên mạng. Ca khúc đạt khoảng 2,1 triệu lượt xem, đồng thời phổ biến rộng rãi trên TikTok.

Bài hát mang giai điệu trữ tình pha chất rumba hiện đại, nội dung xoay quanh những trải nghiệm tình cảm cá nhân. Tác giả cho biết ca khúc được viết từ chính biến cố trong đời sống, đồng thời khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không phải là chủ thể sáng tác.

Đáng chú ý, ca khúc này còn tạo hiệu ứng ngược khi được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Nguyên Vũ, Phan Đinh Tùng hay Hà Nhi cover lại, cho thấy sự giao thoa giữa hai hình thức biểu diễn.