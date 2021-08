Vị thế thăng hạng đem lại lợi thế gì cho du lịch Việt Nam?

Dân trí Vị thế thăng hạng này sẽ đem đến những lợi thế nào cho du lịch Việt Nam, đặc biệt là ở giai đoạn hậu Covid-19?

Vị thế thăng hạng - "đòn bẩy" cho du lịch tăng tốc

Năm 2014, lần đầu tiên một khu nghỉ dưỡng của Việt Nam - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort giành chiến thắng với danh hiệu "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới" tại Oscar của ngành du lịch toàn cầu- Giải thưởng World Travel Awards- WTA. Sự kiện này khiến thế giới kinh ngạc, bởi thời điểm đó, du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam gần như vô danh trên bản đồ thế giới.

Và cũng không ai ngờ rằng khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà của Sun Group - một tập đoàn tư nhân của Việt Nam - còn giữ ngôi vương với giải thưởng danh giá này suốt 3 năm sau đó. Kỷ lục này, theo ông Graham Cooke, Chủ tịch WTA - là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử WTA.

Không chỉ được vinh danh bởi WTA, với vẻ đẹp tuyệt mỹ, kiến trúc độc đáo và dịch vụ chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo, "đứa con" của "ông hoàng resort" Bill Bensley tại Việt Nam sau đó còn đạt được hàng trăm giải thưởng uy tín do các tổ chức quốc tế trao tặng.

Tuy nhiên, kỷ lục mà InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đạt được, không đơn thuần chỉ là những giải thưởng danh giá.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Năm 2015 - chỉ một năm sau khi InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh, tổng lượng khách đến Đà Nẵng đạt 4,6 triệu lượt, tăng 20,5% so với năm 2014. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 34,1% so với năm 2014, đạt 110,3% kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 12.700 tỉ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014. Nhìn vào tỷ lệ khách quốc tế tới Đà Nẵng, dễ thấy rõ sức hút của thành phố bên sông Hàn với thế giới. Có nhiều yếu tố hấp dẫn du khách quốc tế đến Đà Nẵng, tuy nhiên không thể phủ nhận công trình đầu tiên của Việt Nam được WTA vinh danh Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới đã đưa tên tuổi của Đà Nẵng, của Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Cũng được xem là một trong những biểu tượng của du lịch Đà Nẵng và du lịch Việt Nam, Cầu Vàng một công trình dường như được sinh ra để gây choáng ngợp thế giới. Ngay sau khi ra đời, công trình này đã nhận được hàng trăm danh hiệu, giải thưởng ấn tượng từ các kênh thông tấn uy tín và các tổ chức quốc tế thế giới. Cây cầu thậm chí đã trở thành hiện tượng truyền thông trên thế giới và tạo nên cơn sốt du lịch Đà Nẵng. Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Đà Nẵng đã đón 4 triệu lượt khách, gần bằng lượng khách cả năm 2015. Vào tháng 7 năm 2018, cứ 3 du khách quốc tế đăng ký tour thì sẽ có 2 khách yêu cầu check-in Cầu Vàng.

Hiệu ứng mà Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort và Cầu Vàng tạo nên là những minh chứng rõ nét cho thấy những danh hiệu, giải thưởng uy tín và sự độc đáo của các công trình du lịch đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự nâng hạng và bứt tốc của ngành công nghiệp không khói.

Liên tục thăng hạng, cơ hội nào cho du lịch Việt hậu Covid-19?

Bất chấp bức tranh ảm đạm của ngành du lịch toàn cầu do đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Hàng loạt các điểm đến, công trình của Việt liên tục được thế giới tôn vinh, trong các giải thưởng hay bình chọn về du lịch. Năm 2020, ngoài việc lần thứ 2 đạt giải thưởng WTA ở hạng mục "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới", Việt Nam còn bội thu giải thưởng WTA khu vực châu Á và thế giới dành cho những thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước, dẫn đầu là các điểm đến và dự án của các Tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup…. Bước sang năm 2021, lần đầu tiên một công trình của Việt Nam - Cầu Vàng (thuộc Sun World Ba Na Hills của Sun Group) đã dẫn đầu danh sách Kỳ quan mới của thế giới theo bình chọn của tờ Daily Mail (Anh).

Mới đây nhất, 3 thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam là Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM đã lọt vào Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 của tờ Time (Mỹ). Danh sách này được chọn theo tiêu chí các thành phố du lịch đẹp, có khả năng phục hồi và đáp ứng tốt giữa Covid-19.

Đến thời điểm này, khi đại dịch Covid-19 đã tấn công đợt thứ 4 thì ngành du lịch vốn đã bị tổn thương nặng nề vẫn chưa thể xác định được thời điểm phục hồi. Kế hoạch thí điểm "Hộ chiếu vắc xin" mở cửa đón khách quốc tế tại Phú Quốc từ tháng 10/2021 cũng đang đứng trước những áp lực vô cùng nặng nề bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Thế nhưng, thực tế đã chứng minh, du lịch dễ bị tổn thương khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai…, nhưng cũng là ngành phục hồi nhanh nhất, bởi dịch chuyển và khám phá đã trở thành nhu cầu thiết yếu của con người. Nhìn vào sự hồi phục và sức tăng trưởng thần kỳ của du lịch sau mỗi đợt dịch được kiểm soát tốt, chúng ta có thể tin rằng ngành công nghiệp không khói của Việt Nam sẽ sớm phục hồi ngay khi đại dịch được đẩy lùi.

Và khi đó, vị thế thăng hạng của Việt Nam cùng "bảng thành tích" đáng ghen tỵ về giải thưởng và danh hiệu cao quý của các điểm đến trong nước chắc chắn sẽ là "cú hích" ấn tượng cho du lịch Việt Nam hồi sinh và bứt tốc.

Trường Thịnh