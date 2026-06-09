Thủ tướng Thái Lan thưởng thức phở, chè sen nhãn giữa Hà Nội

Cách đây 3 ngày, anh Phạm Đức Hòa, quản lý nhà hàng Ngon Garden (70 Nguyễn Du, Hà Nội), có buổi làm việc với cán bộ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam về kế hoạch đón tiếp đoàn 90 khách đến dùng bữa trưa vào ngày 8/6.

Sau khi tham khảo thực đơn, phía Đại sứ quán được nhà hàng tư vấn lựa chọn những món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam, nhằm giới thiệu nét ẩm thực đặc sắc tới đoàn khách cấp cao.

Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân bước xuống máy bay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Amarin TV).

"Nhà hàng từng đón các lãnh đạo nước ngoài, đoàn ngoại giao đến dùng bữa nên đội ngũ nhân viên đã có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi khá bất ngờ, vì không biết có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong đoàn", anh Hòa nói với phóng viên Dân trí.

Không có sự xáo trộn so với ngày thường

Trước ngày diễn ra bữa trưa, phía Đại sứ quán Thái Lan thông báo số lượng khách tăng thêm 10 người so với dự kiến ban đầu. Nhà hàng nhanh chóng điều chỉnh khâu chuẩn bị nguyên liệu để bảo đảm phục vụ chu đáo.

Quản lý nhà hàng trực tiếp lựa chọn 15 nhân viên giàu kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tham gia phục vụ đoàn khách đặc biệt.

Nhà hàng được trang trí hoa và cây cảnh tạo sự mềm mại cho không gian (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Bữa trưa được bố trí tại không gian tầng 2 - khu vực rộng rãi, thoáng mát và tách biệt. Trong khi đón tiếp đoàn khách cấp cao, hoạt động của nhà hàng vẫn diễn ra bình thường.

"Khâu đón tiếp, chế biến và phục vụ món ăn đều diễn ra như thường ngày, không có bất kỳ xáo trộn nào", anh Hòa chia sẻ.

Khoảng 30 phút trước khi đoàn khách tới, công tác an ninh bắt đầu được thắt chặt. Đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng đến đoạn giao với phố Quang Trung, tạm thời hạn chế các phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, nhân viên phía Thái Lan kiểm tra kỹ lưỡng từng loại thực phẩm trước khi đầu bếp chế biến. Các món ăn đều được lưu mẫu theo quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khoảng 12h50 ngày 8/6, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và đoàn bước xuống từ ô tô, đi qua lối vào rợp bóng cây tiến lên tầng 2.

"Chúng tôi cảm nhận Thủ tướng Thái Lan và các thành viên trong đoàn rất thân thiện, cởi mở. Không khí tại nhà hàng diễn ra tự nhiên, gần gũi như những ngày bình thường”, nam quản lý chia sẻ.

Đoàn khách Thái Lan ăn phở, chè sen nhãn

Thực đơn thết đãi đoàn khách cấp cao đến từ Thái Lan được chia thành 3 phần gồm: Món khai vị, món chính và món tráng miệng.

Ở phần khai vị có gỏi cuốn tôm thịt, bánh xèo, nem lụi Huế, nem cua bể. Tiếp đó, các món chính được đưa ra gồm: Mực câu hấp sả sốt mắm chanh, cá nướng riềng mẻ, bún chả, phở gà, phở bò. Kết thúc bữa trưa, cả đoàn thưởng thức chè sen nhãn thanh ngọt.

Bữa trưa của đoàn Thái Lan diễn ra tại tầng 2 của nhà hàng (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Theo anh Hoà, toàn bộ món ăn được phục vụ theo đúng trình tự đã thống nhất trước đó với phía Đại sứ quán Thái Lan.

"Nhân viên phải đặc biệt chú ý khoảng thời gian phục vụ giữa các món để thực khách được thưởng thức đồ ăn nóng hổi, trọn vị", anh Hòa chia sẻ.

Trong bữa ăn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng nhiều thành viên trong đoàn lựa chọn phở gà làm món chính.

Đứng từ xa quan sát, anh cảm nhận không khí bữa trưa diễn ra cởi mở, vui vẻ và gần gũi. Nhiều vị khách nói tiếng Việt khá thành thạo, dành lời khen cho những món ăn của Việt Nam.

Hình ảnh món phở gà được quán thường xuyên phục vụ các thực khách (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

"Văn hóa ẩm thực của Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là thói quen sử dụng rau thơm và các món ăn có hương vị hài hòa. Thành viên trong đoàn thưởng thức từng món ăn một cách chậm rãi kết hợp cùng rau gia vị đi kèm", anh cho biết.

Do phía Thái Lan không đưa ra yêu cầu đặc biệt, các đầu bếp giữ nguyên công thức chế biến truyền thống. Nguyên liệu và gia vị được sử dụng theo phong cách ẩm thực Việt nhằm mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho thực khách quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của bữa ăn là món bánh xèo kích thước lớn, đường kính khoảng 30-35cm. Đây là nét riêng của quán so với nhiều nhà hàng khác.

Bên cạnh đó, món cá nướng riềng mẻ cũng gây ấn tượng với cách thưởng thức đậm chất Việt. Cá được cuốn cùng bún, dứa, cà rốt, rau thơm rồi chấm với nước chấm đậm đà.

Món cá nướng được cuốn cùng bún, dứa, cà rốt, rau thơm chấm nước mắm (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Vị đại diện cho biết, dù phục vụ các đoàn khách VIP hay thực khách thông thường, nhà hàng luôn duy trì sự chỉn chu trong mọi công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đến quy trình chế biến được kiểm soát nghiêm ngặt.

Sau bữa trưa, nhà hàng nhận được lời khen từ đoàn khách Thái Lan về hương vị đậm đà của các món ăn Việt Nam.

"Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được phục vụ món ăn cho đoàn khách đến từ Thái Lan. Thông qua bữa trưa, ẩm thực Việt Nam một lần nữa được quảng bá và nhận về nhiều ấn tượng tốt đẹp của bạn bè quốc tế", anh bày tỏ.

Trước đây, nhà hàng này từng đón nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, các đoàn ngoại giao của Lào, Indonesia, Pháp... đến thưởng thức món ăn Việt Nam.

Bà Phạm Thị Bích Hạnh, chủ sở hữu của chuỗi thương hiệu Quán Ăn Ngon cùng nhà hàng Ngon Garden tại Hà Nội, cho biết nhà hàng 4 năm liên tiếp lọt vào danh sách Michelin Selected của Michelin Guide là động lực để đội ngũ tiếp tục giữ gìn giá trị ẩm thực, quảng bá văn hóa đến bạn bè quốc tế (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngon Garden chính thức khai trương, đi vào hoạt động vào ngày 16/11/2018. Nhà hàng nằm trong một biệt thự Pháp cổ với quy mô 3.000m2, có 4 năm liên tiếp được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Michelin Selected (nhà hàng do Michelin Guide đề xuất). Thực đơn của quán phong phú với những món ăn truyền thống và đặc sản vùng miền của Việt Nam.

Thời gian gần đây, nguyên thủ và lãnh đạo nhiều nước khi thăm Việt Nam dành thời gian thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị truyền thống.

Mới đây, nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã ăn phở bò, cơm rang, bánh xèo, sầu riêng, thịt xiên nướng và uống nước mía... tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã ăn bún riêu cua đồng, bánh cuốn, gỏi cuốn, nem rán, nộm đu đủ, cá tuyết, tôm và mực hấp trong lá sen, rau muống xào tỏi Lý Sơn, bánh socola và kem vừng đen tại một nhà hàng giữa phố cổ.

Việc các nhà lãnh đạo thế giới lựa chọn trải nghiệm ẩm thực Việt Nam không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của các món ăn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.