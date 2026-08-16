Phát hiện chai bia với tuổi đời 162 năm còn nguyên vẹn trong xác tàu đắm

Những chai bia tồn tại hơn một thế kỷ

Những chai bia có niên đại từ năm 1864 được phát hiện trên một xác tàu đắm cách bờ biển Dover (Anh) khoảng 5km.

Phát hiện này đang truyền cảm hứng cho nhóm thợ lặn thực hiện một dự án khoa học nhằm "nấu lại" loại bia stout cổ (bia đen truyền thống). Họ hy vọng tái hiện chính xác hương vị của loại bia này đã xuất hiện cách đây hơn 160 năm.

Chai bia cổ được phát hiện được bảo quản ở tình trạng tốt dưới đáy biển (Ảnh: Irish Times).

Được biết, có tới 20 chai bia được nhóm thợ lặn phát hiện khi khám phá xác thuyền buồm Mindora. Tuy nhiên, phải tới gần đây, nhóm mới nhận được báo cáo khảo sát về thông tin cụ thể số hàng hóa với một con tàu trong hồ sơ lịch sử cùng thời kỳ.

Kể từ khi phát hiện được những chai bia cổ, anh Stefan Pannis - thợ lặn tham gia đoàn thám hiểm cùng ông Paweł Truszynski - thợ lặn kỹ thuật kiêm chuyên gia nghiên cứu lịch sử, bắt đầu dự án mà họ đặt tên gọi "Project Jurassic Beer" (tạm dịch: dự án bia kỷ Jura).

Được biết, những chai bia được phát hiện ở vị trí khoang hàng hóa của con tàu - nơi mức nhiệt khoảng 4 độ C, chịu áp suất cao ổn định và hoàn toàn không có ánh sáng.

Theo nhóm thợ lặn, đây là những điều kiện lý tưởng để bảo quản hàng hóa trong thời gian dài. Con tàu Mindora gặp nạn sau khi va chạm với một tàu khác ngoài khơi Dover vào ngày 27/11/1864.

Chai bia được phát hiện đã tồn tại suốt 162 năm (Ảnh: Times).

Trước khi tai nạn xảy ra khoảng một tuần, tàu Mindora rời London để thực hiện hành trình tới Vancouver (Canada). Thợ lặn Panis cho biết, những chai bia không hề được phát hiện suốt khoảng thời gian dài. Cát biển phủ lên những thùng bia cùng những hàng hóa khác.

Anh cho rằng, những thay đổi của môi trường dưới biển khiến việc khám phá xác tàu luôn có những bất ngờ mới.

"Bên trong những xác tàu đắm có nhiều điều thú vị. Tuy nhiên dòng hải lưu thay đổi có thể khiến những mảnh ghép của lịch sử xuất hiện trong một năm rồi biến mất vào năm sau", thợ lặn Panis nói.

Tái hiện hương vị bia cổ

Chuyên gia lịch sử Truszynski cho biết, những chai bia được xếp theo chiều úp ngược. Dưới áp suất của vùng nước sâu, cách sắp xếp này tạo cơ chế hoàn hảo, ngăn nước biển xâm nhập bên trong.

Nếu các chuyên gia xác định được rằng không có nước biển hay vi khuẩn gây hại lọt vào trong chai, loại bia này có thể uống an toàn.

Hiện mẫu bia được gửi tới KU Leuven - trường đại học tại Bỉ nơi nhà vi sinh học Kevin Verstrepen làm việc để tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm.

Các chai rượu sâm panh được nhìn thấy trên chiếc tàu đắm thế kỷ 19 ngoài khơi bờ biển Thụy Điển (Ảnh: Baltic Tech).

Trong trường hợp loại bia này được xác nhận an toàn, chuyên gia lịch sử Truszynski dự kiến sẽ là một trong những người đầu tiên nếm thử. Nhóm chuyên gia cũng hy vọng có thể nghiên cứu để tìm ra loại bia với hương vị gần nhất với thứ bia sản xuất vào năm 1864 này.

"Nếu thành công trong việc tạo ra hương vị bia cổ, chúng ta sẽ mở ra hình thức du hành thời gian bằng chất lỏng", chuyên gia Truszynski nói.

Với những phát hiện này, các chuyên gia mong muốn có thể mở ra cánh cửa hấp dẫn nhìn về quá khứ, xây dựng hiểu biết về di sản xưa.

Trước đó vào năm 2024, một nhóm thợ lặn cũng tình cờ phát hiện một chiếc tàu đắm khi lặn qua vùng biển Baltic cách bờ biển Thụy Điển khoảng 37km về phía nam.

Theo ABC News, vùng biển Baltic từng xảy ra khoảng 100.000 vụ đắm tàu và là điểm đến hấp dẫn đối với các thợ lặn, nhà khảo cổ hải dương.

Thợ lặn Tomasz Stachura cho biết, họ tìm thấy một con tàu buồm có từ thế kỷ 19 trong tình trạng tốt, chất đầy rượu vang, rượu sâm panh và hàng hóa ở 2 bên mạn tàu. Ước tính trên tàu có hơn 100 chai rượu.