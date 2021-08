Khi những "người khổng lồ" châu Âu hội ngộ tại Nam Phú Quốc

Dân trí Một bậc thầy thiết kế người Ý gặp một bậc thầy đạo diễn sân khấu người Pháp tại Phú Quốc, họ sẽ làm gì?

Họ cùng bay vào vũ trụ của sự sáng tạo

Hè 2018, ngành du lịch Việt Nam chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: một cây cầu chỉ dài có 150 mét, ngay sau khi khai trương, bỗng được nhắc đến trên các mặt báo khắp thế giới.

Cầu Vàng do tập đoàn Sun Group xây tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills được hàng trăm tờ báo, từ Reuters, CNN đến National Geographic nhắc đến như một "lý do mới để bạn chọn tới Việt Nam và nhanh chóng lọt vào hàng loạt bảng xếp hạng "cầu đẹp nhất thế giới". Quý I/2019, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2018 - khi Cầu Vàng chưa được khánh thành.

Trong số các biểu tượng du lịch Việt Nam được nhận diện trên tầm thế giới, thì Cầu Vàng là một trường hợp hiếm hoi có trong thế kỷ 21. Các biểu tượng khác, từ vịnh Hạ Long cho đến Đại nội Huế, đều là món quà của tự nhiên hoặc di sản văn hóa nhiều thế kỷ.

Và sự xuất hiện đáng kinh ngạc của Cầu Vàng bỗng đặt cho ngành du lịch nói chung, hay là bản thân riêng Sun Group một đề bài: Làm thế nào để tạo ra thêm những biểu tượng du lịch mới cho Việt Nam?

Đề bài này sẽ được giải bởi ECA2 - những người đã đạo diễn Lễ khai mạc World Cup 1998 - và Marco Casamonti, người được nước Ý chọn là "Đại sứ kiến trúc" của họ.

Một câu hỏi trong sách giáo khoa

Trong chương trình lớp 12 của Nam Phi, có môn Du lịch. Trong sách của họ có một câu hỏi: "Điểm khác nhau giữa một địa điểm du lịch (tourism attraction) và một biểu tượng du lịch (tourism icon) là gì?".

Các nhà giáo dục Nam Phi dạy lớp trẻ rằng có bảy lý do để một "địa điểm du lịch" trở thành một "biểu tượng": 1. Kiến trúc độc nhất vô nhị; 2. Phong cảnh thiên nhiên độc nhất; 3. Có giá trị tôn giáo đặc biệt; 4. Sự kỳ vĩ và quy mô siêu lớn; 5. Thành tựu phi thường của con người; 6. Có cảm quan linh thiêng và huyền bí và 7. Thu hút một lượng khách nhất định hàng năm.

Trong các yếu tố này, có những biểu tượng không thể tạo ra bằng ý chí con người. Một số khác được tạo ra bởi ý chí con người, nhưng không thể tái hiện trong kỷ nguyên hiện đại.

Và các quốc gia trên thế giới chỉ còn 2 "cửa" để tạo ra những biểu tượng du lịch mới: Tạo nên những kiến trúc độc nhất vô nhị, và tạo ra hoạt động để thu hút một lượng khách du lịch lớn hàng năm (bằng các lễ hội, các công viên chủ đề).

Đó là lúc mà các ngôi sao của ngành du lịch xuất hiện. Họ là bộ não từ những công ty kiến trúc, cảnh quan và công ty tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới. Những bậc thầy đến từ châu Âu.

Kiến tạo biểu tượng bằng trí tưởng tượng phi thường

Ngày 10/6/1998, bốn tỷ người trên khắp hành tinh đã bật truyền hình theo dõi Lễ khai mạc World Cup tại Paris. Đó vẫn được đánh giá là một trong những lễ khai mạc World Cup ấn tượng nhất trong kỷ nguyên hiện đại. Đó không chỉ là một tác phẩm quy mô, với những đóa hoa và khí cầu khổng lồ, mà còn là tác phẩm của công nghệ. Ở màn cuối cùng, trong bóng tối, các nghệ sĩ trình diễn khiêu vũ với một dàn pháo bông cháy rực trên lưng, tạo ra một vũ điệu của ánh sáng trên sân Stade de France.

Hai năm sau, cũng trước bốn tỷ người xem truyền hình, người Pháp làm nên lịch sử cùng pháo hoa. Tại lễ đón Thiên niên kỷ mới của Paris, 20.000 quả pháo hoa được lắp lên tháp Effiel và phóng trực tiếp từ đó, biến Tháp Effiel thành "một cây nến Roman khổng lồ", theo lời của tác giả, nhà thiết kế nghệ thuật Yves Pepin.

Sân khấu của ECA2 tại Sentosa, Singapore.

Những sự kiện đó chung một nhà tổ chức: công ty ECA2 của Yves Papin. Thành lập năm 1974, ECA2 trở thành một nhà thiết kế các biểu tượng du lịch toàn cầu. Và họ sẽ có mặt tại Việt Nam - với một show thường kỳ cực kỳ độc đáo tại Nam Phú Quốc.

Khi Yves Pepin sáng lập ECA2 trong thập kỷ 70, ông đã tâm niệm rằng một sự kiện không phải là thứ để phô diễn những hình ảnh "trên trời" mà là để kết nối người thưởng ngoạn với vùng đất.

ECA2 cùng Sun Group sẽ làm nên show diễn độc đáo chưa từng có tại Nam Phú Quốc.

Tại Nam Phú Quốc, trong một quần thể sân khấu độc đáo bên bờ biển, ECA2 cùng tập đoàn Sun Group sẽ làm nên biểu tượng mới cho du lịch Việt Nam. Đó sẽ là một trải nghiệm chưa từng có: 5.000 khán giả đi xuyên qua dải ngân hà, theo chân cuộc phiêu lưu của Luigi, một chàng trai trẻ và những người bạn của mình chiến đấu chống lại những mối đe dọa từ vũ trụ. Bằng các công nghệ trình diễn ánh sáng tối tân, ECA2 và Sun Group muốn kể một câu chuyện không biên giới về chủ nghĩa nhân văn. Nó thể hiện tinh thần của Nam Phú Quốc, với mục tiêu trở thành điểm đến toàn cầu.

Phép màu của những đường cong độc bản

Khi Luigi tìm thấy nụ hôn đầu đời giữa dải Ngân hà, thì phía bên kia sân khấu, nhiều đôi lứa trao nhau khoảnh khắc lãng mạn trong đời thực, hay tìm thấy sự bình yên trong chính mình trước biển cả. Đó là ý tưởng của Sun Group khi xây dựng Cầu Hôn (Kiss Bridge), một vòng cung không khép kín như dải lụa vắt qua đại dương.

Cầu Hôn - Công trình sẽ được Sun Group kiến tạo tại Nam Phú Quốc.

Đó không hẳn là một cây cầu, mà là một đài vọng cảnh, được thiết kế như một con đường đi bộ nằm lơ lửng giữa hùng vĩ của tự nhiên, để du khách như hòa làm một với thiên nhiên. Và hơn cả, đó sẽ là một "icon" mới cho du lịch Nam Phú Quốc.

Những đường cong của Cầu Hôn sẽ hòa với sóng và bãi cát, tạo ra một hành trình giữa biển khơi. Cây cầu sẽ không khép kín. Nếu hai người đi từ hai đầu cầu, họ sẽ gặp nhau ở giữa cầu, chạm được vào nhau, trao nhau một nụ hôn, nhưng không bước qua bên kia. Nó sẽ trở thành một biểu tượng cho sự kết nối, đưa Nam Phú Quốc vượt qua biên giới Việt Nam.

Nam Phú Quốc - hứa hẹn trở thành biểu tượng du lịch mới của Việt Nam.

Dễ nhận ra rằng giữa các bộ não của ECA2 và Archea Assocati có điểm chung: họ đều tôn trọng giá trị của vùng đất, nhưng đều tìm cách sử dụng công nghệ và sự sáng tạo vô biên để đẩy giá trị đó vượt xa quá khứ. Và cùng chủ sở hữu của hàng loạt công trình đình đám thế giới - Sun Group, họ sẽ tạo nên những biểu tượng mới cho một vùng đất.

Trường Thịnh