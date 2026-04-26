Khám phá hang động lớn nhất thế giới theo cách chưa từng có

Trải nghiệm khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo 5D là một trong những hoạt động mới được triển khai tại Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha, ở xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Với công nghệ thực tế ảo 5D, du khách sẽ bước vào không gian của Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới theo cách chưa từng có trong thời gian 15 phút.

Hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis).

Với hình ảnh 8K, góc nhìn 180 độ, du khách sẽ trải nghiệm toàn cảnh không gian bên trong Sơn Đoòng. Các cảnh quay kết hợp âm thanh, hệ thống chuyển động theo từng khung hình, kèm hiệu ứng gió, sương, rung lắc và ánh nắng tạo cảm giác chân thực nhất cho người xem.

Trong quá trình trải nghiệm, du khách sẽ cảm nhận rõ hơi lạnh bao trùm, làn sương len lỏi và những tiếng vang vọng đặc trưng, từ tiếng nước nhỏ giọt trong bóng tối đến tiếng gió luồn qua những vòm hang đá khổng lồ.

Khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đầy hấp dẫn đối với những người đam mê du lịch mạo hiểm nhưng chưa có điều kiện để thực hiện các chuyến đi.

Du khách khám phá hang Sơn Đoòng thông qua công nghệ VR 5D với chất lượng hình ảnh 8K (Ảnh: Oxalis).

Theo đơn vị tổ chức, giá vé để khám phá Sơn Đoòng thông qua công nghệ thực tế ảo 5D là 500.000 đồng/lượt. Toàn bộ doanh thu từ trải nghiệm này được đưa vào quỹ hỗ trợ cộng đồng địa phương, nối tiếp ý nghĩa của hành trình thám hiểm hang động.

Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha được khai trương từ ngày 26/4. Đây là không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và trải nghiệm công nghệ, giúp du khách tiếp cận một cách trực quan, sinh động và gần gũi nhất về giá trị di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm khám phá Sơn Đoòng qua công nghệ thực tế ảo 5D, Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha còn trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh, tái hiện chân thực hành trình hơn 35 năm chinh phục lòng đất của các nhà thám hiểm.

Từ những bước chân âm thầm trong rừng, hang của nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt Nam năm 1990, đến nay đã có 472 hang động với tổng chiều dài 254km được tìm thấy, đo vẽ và ghi nhận. Nổi bật là Sơn Đoòng, hang Én, hang Va…

Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh về hành trình hơn 35 năm chinh phục lòng đất của các nhà thám hiểm (Ảnh: Oxalis).

Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao việc xây dựng không gian độc đáo, sống động nhằm tái hiện chân thực quá trình hơn 35 năm khám phá hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cũng gửi lời cảm ơn và tri ân những nỗ lực, đóng góp của vợ chồng ông Howard Limbert và bà Debora Claire Limbert cùng các thành viên của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh trong việc khám phá, đưa hình ảnh hang động Quảng Trị ra thế giới.

Trong đợt thám hiểm từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn thám hiểm Anh - Việt Nam đã khảo sát 29 hang động ở tỉnh Quảng Trị, trong đó có 26 hang mới. Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao được ghi nhận tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên cạnh đó, quá trình khảo sát hang Én, trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đoàn thám hiểm hang động còn phát hiện 5 rìu đá thuộc thời kỳ đá mới, cách đây 6.000-8.000 năm.