Hành trình 2 ngày 1 đêm lãng mạn dành cho các cặp đôi tại Ehime, Nhật Bản

Lịch trình gợi ý 2 ngày 1 đêm dưới đây giúp du khách có thể vừa tận hưởng bầu không khí thư thái của vùng Shikoku, vừa trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa những hoạt động vui chơi sôi nổi và nét phong vị Nhật Bản truyền thống.

Ngày 1: Mua sắm và tận hưởng thị trấn suối nước nóng

Được bao bọc trong không gian của một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và thả mình trong làn nước ấm áp, đó thực sự là một khoảnh khắc hạnh phúc.

Dogo Onsen Honkan gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, nơi đây còn được tương truyền là một trong những nguyên mẫu cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng Vùng đất linh hồn của đạo diễn Miyazaki Hayao, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn và lôi cuốn cho hành trình khám phá của du khách.

Suối nước nóng Dogo Onsen nổi tiếng khắp Nhật Bản (Ảnh: Tỉnh Ehime).

Không chỉ dừng lại ở việc dạo bộ, trải nghiệm du ngoạn phố phường trên những chiếc xe kéo còn mang lại cảm giác đặc biệt thú vị. Vừa lắng nghe những lời hướng dẫn lôi cuốn của người phu xe, vừa chậm rãi đi qua những con phố đong đầy giá trị văn hóa và lịch sử của Dogo, du khách sẽ cảm nhận được trọn vẹn nét thanh tao cũng như sự nhộn nhịp đặc trưng của một thị trấn suối khoáng nóng bằng mọi giác quan.

Xe kéo là một trải nghiệm thú vị để khám phá thị trấn Dogo (Ảnh: Tỉnh Ehime).

Đừng quên ghé thăm chùa Enmanji tọa lạc ngay gần đó. Đây là một địa điểm tâm linh nổi tiếng trên mạng xã hội với những quả cầu Omusubi-dama đầy màu sắc, được lấy cảm hứng từ những giọt nước suối khoáng của vùng Dogo Onsen.

Rất nhiều khách thập phương đã đến đây để gửi gắm mong ước về sự gắn kết và cầu nguyện cho tình duyên viên mãn thông qua những quả cầu này. Hình ảnh những quả cầu ngũ sắc treo san sát nhau không chỉ tạo nên một khung cảnh đẹp mà còn mang lại không gian thư thái.

Đây còn được xem là nơi minh chứng cho tình yêu, nơi các cặp đôi có thể cùng nhau viết lời hứa tương lai lên quả cầu, trân trọng buộc chúng lại và cùng nhau thành tâm nguyện cầu cho một khởi đầu hạnh phúc.

Chùa Enman rực rỡ bởi những lời cầu duyên (Ảnh: Thành phố Matsuyama).

Khi hoàng hôn buông xuống, khu phố Dogo được thắp sáng bởi những ánh đèn đường ấm áp, khiến các công trình lịch sử và những con phố mua sắm khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng. Cuộc dạo chơi đêm tại đây sẽ mang tới cho các cặp đôi một bầu không khí thân mật và gần gũi hơn.

Ngày 2: Hành trình đường sắt ven biển và những nhà ga lãng mạn

Hãy bắt đầu ngày thứ hai bằng chuyến tàu du lịch đặc biệt mang tên Iyonada Monogatari - nơi du khách có thể tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên người thương. Qua những ô cửa kính lớn, khung cảnh yên bình của vùng biển nội địa Seto dần hiện ra trước mắt. Trong không gian nội thất ấm cúng với chất liệu gỗ chủ đạo, việc nhâm nhi những món ăn nhẹ từ đặc sản địa phương Ehime và ngắm nhìn biển cả sẽ mang lại cảm giác xa hoa, tựa như đang thư giãn tại một quán cà phê di động trên đường ray.

Tuyến tàu du lịch Iyonada Monogatari đi qua những địa điểm nổi tiếng của Ehime (Ảnh: Tỉnh Ehime).

Một trong những điểm dừng đáng nhớ nhất trên tuyến đường là Ga Shimonada nằm sát bờ biển, nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn.

Nơi đây đã góp mặt trong nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và là nguồn cảm hứng cho các nhà ga trong nhiều bộ truyện tranh Nhật Bản. Không có hàng rào hay công trình chắn tầm nhìn, sân ga mở thẳng ra đại dương rộng lớn. Nhiều cặp đôi thích ngồi trên chiếc ghế dài đơn độc của nhà ga, trước mặt là biển xanh và bầu trời rộng, tạo nên khung cảnh bình yên như một thước phim.

Để kết thúc chuyến đi, hãy đến Công viên ven biển Futami, một địa điểm nổi tiếng để ngắm hoàng hôn. Nơi đây được bình chọn là một trong 100 địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Nhật Bản bởi Hiệp hội phi lợi nhuận kiến ​​tạo cảnh quan hoàng hôn và bình minh nông thôn ở quần đảo Nhật Bản.

Trong đó, khung cảnh nhìn từ Tượng đài hoàng hôn tại Mũi Tình Yêu (Koibito Misaki) hướng ra phía biển mang một vẻ đẹp huyền ảo và đầy mê hoặc.

Con đường dạo bộ chạy dọc bờ biển, những bậc thềm hướng ra đại dương và làn gió mát từ biển tạo nên một không gian thư giãn. Khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, bầu trời chuyển sang sắc cam và tím, phản chiếu trên mặt nước yên ả.

Cảnh hoàng hôn lãng mạn tại Công viên Bờ biển Futami (Ảnh: Tỉnh Ehime).

Khoảnh khắc hoàng hôn tại “thiên đường của những đôi yêu nhau” là cái kết hoàn hảo cho chuyến đi, nơi các cặp đôi có thể cùng nhau ngắm biển, trò chuyện và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều muộn.