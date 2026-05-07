Hàn Quốc đổi mới trải nghiệm du lịch, chinh phục khách Việt

Đằng sau những lần du khách quay lại Hàn Quốc

Câu trả lời nằm ở triết lý "luôn luôn vận động" của ngành du lịch Hàn Quốc. Khi đến với xứ sở kim chi lần thứ 2 hay lần thứ 3, du khách luôn tìm thấy những lát cắt mới mẻ của cùng một vùng đất.

Nếu lần đầu là sự choáng ngợp trước những cung điện cổ kính hay những trung tâm mua sắm sầm uất, thì những lần sau, du khách được tìm hiểu sâu hơn vào đời sống bản địa: từ các trải nghiệm nghệ thuật tinh tế, những hành trình tìm về thiên nhiên hoang sơ đến các dịch vụ nghỉ dưỡng biệt lập mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chính nỗ lực đổi mới sản phẩm đã giúp Hàn Quốc xóa bỏ định kiến về sự rập khuôn, biến mỗi chuyến đi thành một chương mới đầy cảm hứng trong cuốn nhật ký trải nghiệm của mỗi du khách.

Thêm 10 hành trình “đổi sắc”, với những trải nghiệm mới tại Hàn Quốc

Để tiếp nối đà tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu "đổi sắc" trải nghiệm cho khách Việt, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Thiết kế Sản phẩm Du lịch Hàn Quốc 2026 với tên gọi “Đổi sắc hành trình - Mở trời trải nghiệm”.

Cuộc thi dành riêng cho các đơn vị lữ hành hàng đầu Việt Nam, qua đó tập trung vào nghiên cứu thị hiếu khách hàng và những điểm chạm mới của du lịch Hàn Quốc, từ đó mang đến những chương trình tour đột phá.

4 chủ đề trọng tâm của cuộc thi được KTO Việt Nam đặt ra cũng là gợi ý hấp dẫn cho hành trình khám phá Hàn Quốc.

Từ Dive in Korea đưa du khách chạm vào nhịp sống nhịp sống Hàn Quốc, Korea Re:Discover mở ra những vùng đất địa phương mới lạ; đến Premium Korea Tour tái định nghĩa sự sang trọng qua những dịch vụ trải nghiệm và nghỉ dưỡng sang trọng; và cuối cùng là Unique Korea với những hành trình chuyên biệt, mang đến một góc nhìn Hàn Quốc rất khác.

Sau gần 1 tháng triển khai, cuộc thi thu hút 41 hành trình độc đáo, đến 21 doanh nghiệp lữ hành lớn nhất cả nước. Từ đây, 10 chương trình tour xuất sắc nhất, phù hợp với cả chủ đề hạng mục và thị hiếu du khách, đã được vinh danh trong Đêm Gala 8/4 tại Hà Nội.

Việc chỉ có chưa đầy 1/4 số lượng ý tưởng giành được giải thưởng cho thấy sự khắt khe trong tiêu chí lựa chọn: Sản phẩm phải thực sự mới mẻ, mang tính thực tiễn cao và đáp ứng đúng "gu" của du khách hiện đại.

Đồng thời, 10 chương trình tour này sẽ được chứng nhận “Sản phẩm xuất sắc”, đồng thời nhận hỗ trợ chi phí quảng bá từ KTO Việt Nam, góp phần đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với du khách.

Kỳ vọng về một chương mới đầy cảm hứng

Việc nâng cấp và "may đo" các hành trình trải nghiệm là lời cam kết về một tương lai du lịch Hàn Quốc bền vững và chất lượng hơn cho khách Việt.

Sự bắt tay chặt chẽ giữa các đơn vị xúc tiến và những người làm lữ hành tâm huyết đang mở ra một giai đoạn mà ở đó, mỗi chuyến đi tới Hàn Quốc đều trở thành một hành trình chất lượng, nơi du khách được khám phá vùng đất dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Trong tương lai gần, du khách Việt có thể kỳ vọng vào những hành trình không còn rào cản về sự rập khuôn. Đó là những kỳ nghỉ thong thả hơn, nơi sự vội vã nhường chỗ cho những khoảng lặng tinh tế, những buổi workshop (trải nghiệm) thủ công tỉ mỉ hay những giờ phút thưởng ngoạn trên du thuyền riêng tư giữa lòng thủ đô Seoul.

Sự đầu tư bài bản vào chất lượng và chiều sâu văn hóa chính là chìa khóa để Hàn Quốc duy trì vị thế trong lòng người Việt. Năm 2026 tới đây hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ của những trải nghiệm độc bản, nơi mỗi lần đặt chân tới xứ sở kim chi là một lần mở ra trải nghiệm mới mẻ.