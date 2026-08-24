Dừng tour, không đưa khách vào nơi lũ quét, sạt lở để du lịch

Không để du khách đi vào khu vực nguy hiểm

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt tại nhiều địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị không tiếp tục tổ chức tour nếu thời tiết không bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động đưa khách ra khỏi những khu vực có nguy cơ.

Yêu cầu trên được Bộ gửi đến 16 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Đây là những địa phương đang được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lớn và dòng chảy.

Các tàu du lịch ở Quảng Ninh vào khu neo đậu tránh trú bão số 4 (Ảnh: T.Vân).

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương cần rà soát ngay những khu, điểm du lịch, tuyến tham quan có thể chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, tour đường rừng, đường thủy và hoạt động tại miền núi, ven sông, suối, thác, hồ, biển hoặc nơi có địa hình dốc được xác định là nhóm có nguy cơ cao.

Tùy diễn biến thời tiết, những điểm đến không bảo đảm điều kiện an toàn phải tạm dừng đón khách. Các doanh nghiệp cũng không được tổ chức hoặc tiếp tục đưa khách đến khu vực đã có cảnh báo.

Danh sách điểm du lịch, tuyến và tour phải tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động cần được công khai, cập nhật liên tục. Bên cạnh địa điểm và phạm vi ảnh hưởng, thông tin phải nêu rõ thời gian áp dụng cũng như điều kiện để hoạt động trở lại.

Với những du khách đã có mặt tại địa phương hoặc đang trong hành trình, thông tin cảnh báo phải được chuyển đến kịp thời. Bộ lưu ý không để xảy ra tình trạng khách tiếp tục đi vào nơi nguy hiểm vì thiếu thông tin hoặc nhận cảnh báo quá muộn.

Các doanh nghiệp lữ hành được yêu cầu theo dõi sát dự báo thời tiết để điều chỉnh hành trình. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị tổ chức tour phải chủ động đổi lịch, rút ngắn, hoãn hoặc hủy chuyến, đồng thời thông báo đầy đủ cho khách hàng.

Chính sách đổi, hoãn, hủy tour, hoàn tiền và các quyền lợi liên quan cũng phải được công khai, minh bạch. Nếu khách đang ở khu vực có nguy cơ, doanh nghiệp cần nhanh chóng bố trí phương án đưa khách ra ngoài, hỗ trợ người mắc kẹt và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý sự cố.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình đưa khách vào khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm hoặc vẫn tổ chức hoạt động tại những điểm đến đang tạm đóng cửa.

Trong thời gian mưa bão diễn biến phức tạp, các địa phương phải duy trì đầu mối trực 24/24, chuẩn bị nơi sơ tán, điểm tập kết, phương tiện cứu hộ và phương án liên lạc nếu mất điện, mất mạng hoặc giao thông bị chia cắt.

Hạ Long, Lan Hạ và Tràng An tạm dừng đón khách

Trước diễn biến của bão số 4, nhiều điểm du lịch tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình đã tạm dừng hoạt động.

Từ 7h ngày 22/8, hoạt động tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ được tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và phương tiện. Việc đón khách chỉ được khôi phục khi thời tiết an toàn và có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Tại khu neo đậu tránh trú bão của Công ty đóng tàu Hạ Long, nhiều tàu du lịch đã được đưa về neo đậu. Các phương tiện được gia cố dây để hạn chế va đập khi có mưa lớn, gió mạnh.

Mỗi tàu bố trí hai người túc trực, thường xuyên kiểm tra dây neo và tình trạng phương tiện. Ngay khi nhận thông báo, các đội tàu dừng chở khách, đưa phương tiện về nơi tránh trú theo hướng dẫn.

Tại Ninh Bình, Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng toàn bộ hoạt động từ ngày 23/8 cho đến khi có thông báo mới.

Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng dừng đón khách tại Hang Bụt và Động Tiên Cá từ ngày 21/8. Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng dịch vụ ngủ đêm trong rừng, trong khi Vườn quốc gia Xuân Thủy dừng các chuyến du thuyền tham quan vùng cửa sông từ 5h ngày 22/8.

Khung cảnh trên Vịnh Hạ Long trong cơn bão hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 23/8, tâm bão số 4, tên quốc tế Narra, nằm trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155km và Hải Phòng khoảng 165km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 9, giật cấp 11.

Bão di chuyển rất chậm, trong khi mưa lớn được dự báo tiếp diễn tại Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa đến hết 24/8. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250mm.

Mưa kéo dài khiến lũ trên nhiều sông tại Đông Bắc Bộ vượt báo động 3 và có khả năng tiếp tục lên. Nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng thấp, ven sông cùng lũ quét, sạt lở đất ở miền núi vẫn ở mức cao.