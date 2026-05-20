Dựng cọc tre “chống nạng” cho di tích cổ

Đình làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Di tích Văn hóa cấp tỉnh vào năm 1996. Đây là ngôi đình cổ được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX). Đình có kết cấu hình chữ Đinh, gồm tiền đường 5 gian, 2 chái, bộ vì kèo theo kiểu chồng rường kẻ bẩy, hậu cung một gian.

Đình làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Hoàng Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bái Sơn, cho biết ngôi đình cổ này gắn liền với căn cứ Bái Sơn (chiến khu Bãi Sậy), được thành lập vào tháng 2/1944 theo chủ trương của Quân khu 3 do Tỉnh ủy Việt Minh Thanh Hóa xây dựng.

Theo tài liệu lịch sử, căn cứ Bái Sơn là một trong 5 căn cứ quan trọng thuộc chiến khu Hòa - Ninh - Thanh (chiến khu Quang Trung). Nơi đây ghi dấu sự ra đời của đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung (cũ), gồm các thành viên: Tạ Quang Dõng, Tạ Văn Vội, Phạm Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Thực, Tạ Quang Cảnh, Đỗ Văn Thi và Trịnh Đức Thứ.

Cụ Tạ Quang Dõng là người trực tiếp tham gia từ những ngày đầu và giữ vai trò đội trưởng chỉ huy chiến khu. Để che mắt địch, cụ cùng nhiều người dân khác giả làm người đi rừng đốn củi, vừa tiếp tế lương thực, nuôi dưỡng đội quân tự vệ, vừa kịp thời báo cáo với lãnh đạo khi có tình huống bất thường xảy ra.

Ngôi đình bị xuống cấp, người dân phải dùng cọc tre, luồng để chằng chống (Ảnh: Thanh Tùng).

Thời điểm bấy giờ, đình làng Bái Sơn là nơi tổ chức các cuộc hội họp của đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung.

Trải qua thời gian, đình làng Bái Sơn hiện xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được trùng tu, tôn tạo.

“Ngôi đình đang xuống cấp nghiêm trọng, cán bộ và nhân dân thôn Bái Sơn rất mong chính quyền địa phương sớm tu bổ để đảm bảo an toàn. Ngôi đình đã gắn bó với người dân từ rất lâu nên vào mỗi dịp lễ hội, chúng tôi không dám cho người dân vào bên trong đình mà phải tổ chức ở ngoài sân”, ông Toàn nói.

Theo ghi nhận, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong đình làng Bái Sơn bị mục nát, có nguy cơ đổ sập. Toàn bộ phía không gian trong đình được người dân dùng hàng chục cọc tre, luồng để gia cố tạm thời.

Các kèo gỗ tại ngôi đình bị mục nát (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tống Sơn xác nhận đình làng Bái Sơn đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Theo vị lãnh đạo, thời gian qua, người dân và địa phương phải dùng cọc tre, luồng để chằng chống tại các vị trí cột, kèo bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn.

“Xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh về thực trạng xuống cấp của ngôi đình để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo di tích”, vị lãnh đạo nói.