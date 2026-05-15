“Du lịch độc lạ ở Việt Nam”, khách Tây nhổ cỏ, trồng rau và dự... đám cưới

Trong cái nắng dịu của Mai Châu (Phú Thọ), bốn du khách Pháp - Pascal, Johan, Thierry và Sophie - háo hức bước ra khu vườn của gia đình anh Thanh (một người dân địa phương).

Họ cởi bỏ những đôi giày, đi chân đất và chăm chú lắng nghe anh Thanh hướng dẫn.

Mỗi người sau đó cầm cuốc, xạc cỏ trong vườn, băm đất, vun luống.... Những động tác còn vụng về khiến nhóm du khách đôi lúc bật cười, song ánh mắt ai cũng ánh lên sự thích thú hiếm thấy.

Nhóm khách sau đó được tự tay trồng rau, rồi tiếp tục đi thu hoạch rau muống cùng người dân để mang về luộc và thưởng thức bữa ăn. Những món ăn dân giã, đậm chất Việt Nam khiến họ ấn tượng.

Khách Tây chi trăm triệu sang Việt Nam... cuốc cỏ, trồng rau (Nguồn: Nguyễn Văn Tuấn).

Với nhiều người, đó chỉ là công việc thường ngày. Nhưng với những du khách đến từ một quốc gia hiện đại như Pháp, trải nghiệm ấy lại mang giá trị đặc biệt bằng cách “chạm” vào đời sống Việt Nam chân thực và gần gũi nhất.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - người trực tiếp dẫn đoàn - cho biết, mô hình du lịch này không mới, nhưng chỉ thực sự thu hút du khách trong vài năm gần đây, khi nhu cầu “sống như người bản địa” của khách nước ngoài ngày càng tăng.

Theo anh Tuấn, nhiều nhóm khách khi đến Việt Nam thường chỉ đi qua rất nhanh các thành phố bởi ở đó hiện đại chẳng khác gì nơi họ sinh sống. Họ dành phần lớn thời gian về nông thôn, gặp gỡ nông dân, người dân tộc, xem cuộc sống và cách làm việc ra sao.

Theo tính toán, một chuyến du lịch trọn gói kéo dài 2-3 tuần của du khách có chi phí khoảng 2.000-3.000 euro (từ 60 đến gần 100 triệu đồng), bao gồm vé máy bay, lưu trú, ăn uống và các hoạt động trải nghiệm như làm vườn, cuốc cỏ, bắt cá, đi đám cưới...

Riêng chi phí mỗi ngày tại Việt Nam dao động khoảng 70-80 euro/người (tương đương hơn 2 triệu đồng).

Bốn du khách Pháp hào hứng tham gia trải nghiệm nông nghiệp ở gia đình anh Thanh ở Mai Châu (Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn).

Theo anh Tuấn, ý tưởng đưa khách trải nghiệm nông nghiệp, sinh hoạt đời thường đã được anh ấp ủ từ lâu.

Tuy nhiên, trước đây gặp nhiều khó khăn do rào cản ngôn ngữ và cách truyền đạt. Những công việc như làm vườn, hái thuốc, đan lát… tưởng đơn giản nhưng cần giải thích cặn kẽ để khách hiểu và hứng thú.

“Những năm qua, trình độ của các hướng dẫn viên được nâng cao, công cụ hỗ trợ cũng nhiều nên việc kết nối với du khách thuận lợi hơn. Khi mình giới thiệu đủ sâu, khách sẽ vượt qua cảm giác e ngại ban đầu và sẵn sàng trải nghiệm”, anh nói.

Điểm đặc biệt là thay vì ở khách sạn cao cấp, nhiều du khách chọn homestay với chi phí thấp hơn, khoảng 600.000 đồng/đêm cho hai người. Khoản tiền tiết kiệm sẽ được phân bổ cho các hoạt động trải nghiệm và chi tiêu tại địa phương.

Tuy nhiên, theo anh Tuấn, không phải du khách nào cũng lựa chọn hình thức này. Nhóm khách phù hợp thường là những người có thời gian dài ở Việt Nam, khoảng 2-3 tuần, chủ yếu đến từ Pháp, Bỉ hoặc Canada.

Họ có xu hướng quan tâm đến văn hóa, đời sống bản địa hơn là các điểm du lịch check-in.

Anh Tuấn dẫn khách Tây tham gia hoạt động làm chổi khi du lịch Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Có những người ở Paris, điều kiện tốt nên thường không muốn đụng tay vào việc gì. Ngược lại, khách từ vùng nông thôn hoặc miền Nam nước Pháp lại rất thích trải nghiệm này, vì họ muốn so sánh với cuộc sống quê hương họ”, anh Tuấn cho hay.

Mỗi chương trình trải nghiệm thường kéo dài 1-2 tiếng cho mỗi hoạt động, đủ để du khách cảm nhận mà không quá mệt. Họ có thể làm vườn, bắt cá, nấu ăn, rửa bát, thậm chí học đan lát hoặc làm chổi cùng người dân.

“Khách rất vui khi tự tay làm ra sản phẩm. Ví dụ họ trồng rau, rồi được hái rau muống ở vườn để luộc ăn. Họ ăn một đĩa rau do chính tay mình thu hoạch, cảm giác rất khác”, anh Tuấn kể.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mô hình này còn góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương. Hoạt động du lịch này giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập và gia tăng cơ hội giao lưu văn hóa.

Người dân trực tiếp hướng dẫn thường nhận khoảng 50.000 đồng/khách. Mỗi bữa ăn tại nhà dân có giá khoảng 200.000 đồng/khách. Hướng dẫn viên địa phương cũng có thêm thu nhập từ việc dẫn khách tham quan, phiên dịch.

Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, theo anh Tuấn vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là ý thức môi trường.

“Rác thải đang là điểm trừ lớn trong mắt du khách quốc tế. Đi đến đâu thấy rác họ sẽ cảm thấy không mấy dễ chịu. Tôi luôn yêu cầu khách không dùng chai nhựa, mang bình cá nhân. Để thay đổi ý thức của người dân địa phương về môi trường cần sự vào cuộc của cả cộng đồng và chính quyền”, anh chia sẻ.

Khách nước ngoài được tham dự đám cưới của đồng bào vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất tại các hộ dân cũng cần được cải thiện, đặc biệt là khu vệ sinh, để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của du khách.

Anh Tuấn nhận định, các trải nghiệm về văn hóa, sinh hoạt khiến du khách không chỉ có một chuyến đi thú vị mà còn có cơ hội kết nối với con người và mảnh đất nơi họ đặt chân đến.

“Chỉ cần họ thấy vui, thấy ý nghĩa, họ sẽ quay lại hoặc giới thiệu cho bạn bè. Đó mới là giá trị lâu dài của du lịch”, anh Tuấn nói.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách. Đây là mức cao nhất của 4 tháng đầu các năm từ trước đến nay.

So với chỉ tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, ngành du lịch đã đạt 35% kế hoạch.

Yếu tố tạo nên sức hút của Việt Nam đối với du khách là môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.