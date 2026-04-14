Đà Nẵng phản hồi thông tin về hành vi phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ

Ngày 13/4, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phản hồi thông tin về việc phân biệt đối xử đối với du khách nước này.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông tin phản ánh liên quan đến trải nghiệm tiêu cực, bị phân biệt đối xử của du khách Ấn Độ tại Việt Nam.

Du khách nước ngoài tham quan làng rau Trà Quế, phường Hội An Tây, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Qua kiểm tra, xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan và rà soát trên các kênh tiếp nhận phản ánh, UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đến nay chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn thành phố có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

Đà Nẵng cũng chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng hiệu hoặc thông báo với nội dung "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ) hoặc có hình thức từ chối phục vụ mang tính phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch.

Đường dây nóng tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm hỗ trợ du khách thành phố Đà Nẵng cũng chưa tiếp nhận phản ánh nào của du khách Ấn Độ liên quan đến vấn đề nêu trên.

Để kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh tính xác thực của thông tin.

Đồng thời cung cấp thông tin chính thức và kết quả xác minh đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế nhằm đính chính nội dung chưa chính xác, khẳng định Việt Nam, cụ thể tại đô thị cổ Hội An không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách dưới hình thức như thông tin đã nêu.

Trên cơ sở những ghi nhận tích cực của cộng đồng du lịch quốc tế, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Hội An và thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.