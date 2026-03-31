Yakult Lady - Người mang thói quen chăm sóc sức khỏe đường ruột đến từng gia đình

Sự gần gũi và tận tâm giúp Yakult Lady xây dựng sự kết nối bền chặt với khách hàng.

Kết nối con người - giá trị bền vững trong nhịp sống hiện đại

Khi ai cũng tất bật với guồng quay riêng, những lần gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp dần ít đi và chính những kết nối giản dị mỗi ngày lại trở nên đáng quý hơn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các mối quan hệ xã hội tích cực đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người, góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thấu hiểu triết lý đó, Yakult đã triển khai mô hình Yakult Lady, duy trì việc ghé thăm và giao sản phẩm tận nhà đến từng gia đình.

Trong nhịp sống hiện đại khi những tương tác trực tiếp dần trở nên thưa vắng, mô hình này vẫn bền bỉ giữ kết nối gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Yakult Lady Lê Thị Mai Thi (Cửa hàng Sơn Trà) trao sản phẩm đến tay khách hàng (Ảnh: Yakult Vietnam).

Từ những thói quen nhỏ đến nền tảng sức khỏe lâu dài

Nhịp sống ngày càng bận rộn khiến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe đường ruột, đôi khi chưa được nhiều người chú trọng đúng mực. Hiểu được những hạn chế trong việc duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hiện đại, Yakult Lady vẫn đều đặn mang sản phẩm đến tận tay từng gia đình.

Sự hiện diện quen thuộc ấy không chỉ giúp việc duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn, mà còn từng bước hình thành nền tảng chăm sóc sức khỏe bền vững trong đời sống hàng ngày. Đồng thời, Yakult Lady cũng góp phần tạo nên những kết nối gần gũi, đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Tập thể các Yakult Lady tại cửa hàng Đam San, Đắk Lắk (Ảnh: Yakult Vietnam).

Yakult đang tìm kiếm những người bạn đồng hành cùng góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe đường ruột trên toàn quốc.

Ứng tuyển công việc Yakult Lady theo các cách sau:

Liên hệ số hotline: 1900 989 887

Gửi tin nhắn trực tiếp trên Fanpage Yakult Lady Việt Nam

Truy cập website www.yakult.vn và gửi thông tin ứng tuyển.