Trung Quốc: Quên vali chứa hơn 12kg vàng trên tàu, khách hoảng loạn đi tìm

Vụ việc xảy ra trên chuyến tàu cao tốc D914 tới ga Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 26/1. Tàu tới ga đúng giờ quy định. Sau khi hành khách xuống tàu, trưởng tàu Ngô Gia Văn tiến hành kiểm tra theo quy trình, phát hiện một vali màu đen cỡ lớn bị bỏ quên trong toa.

Đó là chiếc vali nằm ở toa số 6, đặt sát tường dưới giường nằm. Dưới sự giám sát của cảnh sát đường sắt, bà đã bật thiết bị ghi hình để tiến hành kiểm tra.

Bên trong vali là hơn chục túi trang sức vàng được xếp ngay ngắn. Mỗi túi nặng khoảng 1kg và tổng cộng hơn 12kg. Nếu quy đổi theo giá thị trường, tổng giá trị món hàng bị bỏ quên khoảng 20 triệu tệ (gần 75 tỷ đồng).

Số vàng khách bỏ quên trong vali (Ảnh: Ettoday).

Trong lúc chuẩn bị báo cáo xử lý theo quy định, thiết bị cầm tay của trưởng tàu bất ngờ nhận được một yêu cầu tìm kiếm đồ thất lạc của hành khách. Được biết, sau khi vị khách để quên đồ trên tàu đã hoảng hốt đi tìm.

Người này mô tả về chiếc vali đen trùng khớp hoàn toàn với hiện vật vừa phát hiện.

Thấy vậy, trưởng tàu Ngô Gia Văn lập tức gọi điện cho chủ sở hữu theo thông tin liên hệ trong hệ thống. Họ xác nhận đây là một trong những kiện hàng trưng bày của một công ty trang sức.

Tổng số vàng lên tới hơn 12kg (Ảnh: Ettoday).

Chủ sở hữu cho biết trong ngày 26/1, họ mang theo nhiều thùng vàng trưng bày tới Thượng Hải tham gia triển lãm. Do sơ suất của một nhân viên mới, chiếc vali quan trọng nhất đã bị bỏ quên trên tàu.

Việc này khiến cả đoàn vô cùng lo lắng vì có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gian trưng bày vào buổi sáng.

Sau khi trao đổi, một đồng nghiệp của chủ sở hữu đã có mặt tại ga Thượng Hải chỉ sau một tiếng.

Tại đây, nhân viên tàu cao tốc tiến hành đối chiếu từng món đồ trong vali qua hình thức gọi video với người phụ trách phía công ty trang sức. Sau khi xác nhận số lượng và nội dung chính xác, hai bên đã hoàn tất thủ tục bàn giao.

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra trên một chuyến tàu ở thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 5/2025.

Theo tờ Taiwan News, chiếc túi xách chứa số tiền 4 triệu Đài tệ (3,2 tỷ đồng) bị một người đàn ông quốc tịch Việt Nam vô tình bỏ quên trên tàu. Truyền thông nước này cho biết đây là vụ hành khách bỏ quên tiền mặt lớn nhất trong lịch sử ngành đường sắt Đài Loan.

Tiền mặt khách bỏ quên trên tàu (Ảnh: Taiwan News).

Được biết, người đàn ông đi tàu số 3258 từ ga Trung Châu ở quận Nhân Đức của Đài Nam. Sau khi xuống ga, anh ta mới phát hiện để quên túi xách màu đen, bên trong chứa tiền mặt. Ngay lập tức, người này tới quầy dịch vụ ở ga Đài Nam nhờ hỗ trợ.

Sau đó, các nhân viên tìm được một chiếc túi khớp với mô tả và bàn giao lại cho chủ nhân.

Thời điểm hiện tại khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề với số lượng người di chuyển bằng tàu cao tốc tăng lên nhanh chóng, ngành đường sắt Trung Quốc cũng liên tục khuyến cáo hành khách cần kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hành lý trước khi xuống tàu. Khách lưu ý cần kiểm tra các vật dụng đặt dưới gầm giường, giá để đồ trước khi rời khỏi tàu.