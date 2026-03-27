Malaysia: Cặp nam nữ bị phạt tù vì "mây mưa" trong nghĩa trang

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận sau khi đoạn clip dài 38 giây lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông khỏa thân quay lưng về phía máy quay và một phụ nữ bán khỏa thân ngồi trên bia mộ. Địa điểm xảy ra tại nghĩa trang Batu Gantung nằm ở bang Penang, Malaysia.

Hai bị cáo là M. Jegathesan (58 tuổi) và Halila Abu Bakar (37 tuổi) đã nhận tội khi bị đưa ra xét xử tại Tòa sơ thẩm ở George Town vào khoảng 8h30 ngày 26/3.

Cặp đôi nhận án phạt tù 12 tháng (Ảnh: News).

Thẩm phán Nadratun Naim Mohd Saidi đã tuyên phạt mỗi bị cáo 12 tháng tù căn cứ theo Điều 377D Bộ luật Hình sự Malaysia với hành vi khiếm nhã nghiêm trọng tại nơi công cộng.

Trong phần xin giảm nhẹ, luật sư R. Purantharan cho biết, bị cáo nữ Halila thất nghiệp, độc thân và sống phụ thuộc gia đình. Trong khi đó, bị cáo nam Jegathesan làm bảo vệ với thu nhập khoảng 1.800 ringgit/tháng (khoảng 11,8 triệu đồng). Người đàn ông là trụ cột nuôi vợ bị đột quỵ và hai con.

Tại phiên tòa, luật sư trình bày việc hai bị cáo đều nhận lỗi.

Tuy nhiên, công tố viên Lau Shavin đề nghị tòa nên áp dụng mức án mang tính răn đe.

“Cần có bản án thích đáng để làm bài học cho các bị cáo và cảnh báo những người khác không tái phạm”, công tố viên nói.

Bà Shavin đồng thời nhấn mạnh hành vi xảy ra tại nghĩa trang và một trong hai bị cáo đã có gia đình.

Điều này gây ảnh hưởng văn hóa và thuần phong mỹ tục tại địa phương.

Trước đó vào tháng 1 năm nay, một vụ việc cũng gây rúng động Malaysia liên quan tới chuyện người đàn ông bị bắt vì vào khách sạn với vợ cũ nhưng không có giấy kết hôn.

Một cặp vợ chồng người Malaysia đã ly hôn, đang tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ, bị bắt giữ vì ở cùng nhau trong phòng khách sạn khi chưa có giấy hôn thú.

Sáng 18/1, lực lượng kiểm tra đến từ Cục Tôn giáo Hồi giáo bang Johor (JAINJ) đã tới một khách sạn ở thị trấn Kluang (bang Johor) để kiểm tra sau khi nhận được tin báo về hành vi nghi ngờ vi phạm đạo đức.

Tội "khalwat" là một tội danh vi phạm đạo đức Hồi giáo (Ảnh minh họa: News).

Nhân chứng cho biết, họ nghi ngờ cặp đôi phạm tội "khalwat" - một tội danh vi phạm đạo đức Hồi giáo theo luật Sharia của Malaysia dành cho người Hồi giáo, nên đã báo lại với cơ quan có thẩm quyền.

Luật này cấm nam và nữ không có quan hệ huyết thống, ở cùng nhau tại nơi riêng tư hoặc hẻo lánh, có thể bị nghi ngờ xảy ra hành vi tình dục sai trái.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận từng là vợ chồng. Họ ly hôn khoảng 4 năm trước. Thời gian gần đây, cả hai liên lạc trở lại, nảy sinh tình cảm nên muốn hàn gắn hôn nhân.

Do người chồng làm việc cách đó 150km nên đã lái xe tới thăm vợ cũ. Họ thuê một phòng khách sạn để tâm sự và bàn chuyện tái hôn. Tuy nhiên chuyện hàn gắn chưa thành, cặp đôi đã bị đưa về đồn cảnh sát.

Nếu bị kết tội, cặp đôi có thể nhận án phạt 3.000 RM (hơn 19 triệu đồng), phạt tù tối đa 2 năm hoặc cả hai.

Dù gây nhiều tranh cãi về quyền riêng tư, đến nay “khalwat” vẫn là một trong những tội danh phổ biến nhất mà cảnh sát tôn giáo Malaysia xử lý nhằm duy trì các giá trị đạo đức truyền thống.

Trước đó tại Bali (Indonesia), dự luật đề xuất cho Bộ luật hình sự sửa đổi của Indonesia có khả năng cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở chung phòng, thu hút sự quan tâm của dư luận.