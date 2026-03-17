Không gian văn hóa Nhật Bản đặc sắc tại khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền

Sáng 14/3, tại khu công nghiệp (KCN) Nam Cầu Kiền (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng), lễ hội do Công ty Cổ phần SHINEC phối hợp với Sở Ngoại vụ Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức chính thức khai mạc. Sự kiện nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật Hải Phòng - Nam Cầu Kiền 2026 (Ảnh: BTC).

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản những năm qua phát triển mạnh mẽ, là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Riêng tại Hải Phòng, Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư lớn với hơn 200 dự án FDI, tổng vốn trên 6,6 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong khuôn viên KCN Nam Cầu Kiền, ban tổ chức đã kiến tạo một không gian lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản (Ảnh: BTC).

Bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và người dân giữa hai nước ngày càng được mở rộng. Tiêu biểu là mối quan hệ kết nghĩa giữa TP Hải Phòng và TP Kitakyushu, được duy trì hơn một thập kỷ trên nhiều lĩnh vực như môi trường, đô thị bền vững, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.

Bà Trần Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng nhấn mạnh, chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Nam Cầu Kiền được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.

Ông Hiromatsu Mitsutaka - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Trong khi đó, ông Hiromatsu Mitsutaka - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá Hải Phòng là một trong những địa phương có quan hệ sâu sắc với Nhật Bản, với hệ thống đào tạo tiếng Nhật phát triển và mạng lưới hợp tác rộng khắp với nhiều địa phương như Kitakyushu, Kobe, Niigata, Kagawa, Yokkaichi.

KCN Nam Cầu Kiền cũng là mô hình tiếp nhận nhiều kinh nghiệm từ Kitakyushu trong phát triển đô thị sinh thái và năng lượng tái tạo. Vườn Nhật tại đây, do doanh nghiệp Nhật thiết kế và thi công, trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

Không gian lễ hội Nhật Bản giữa lòng khu công nghiệp sinh thái

Tiếp nối thành công của Lễ hội Hoa Anh Đào năm 2025, năm 2026, sự kiện được mở rộng với quy mô lớn hơn, đa dạng trải nghiệm hơn.

Trong khuôn viên KCN, ban tổ chức đã kiến tạo không gian mang đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản. Du khách có thể trải nghiệm Hanami, thưởng thức trà đạo (Chanoyu), xem trình diễn Yosakoi, trống Taiko và các tiết mục âm nhạc Nhật Bản; đồng thời trải nghiệm trang phục truyền thống Kimono, Yukata.

Nhiều khu vực đặc sắc được bố trí như “Cool Japan” với Manga, Anime, Cosplay; Akihabara Corner với các trò chơi và văn hóa đại chúng; khu thủ công - lưu niệm Omiyage; cùng làng ẩm thực đường phố Nhật Bản với các món đặc trưng như ramen, takoyaki, okonomiyaki.

Vườn hoa anh đào gần 250 cây được nhập khẩu từ Nhật Bản tại Nam Cầu Kiền (Ảnh: BTC).

Theo bà Trần Thị Quỳnh Trang, việc một KCN tiên phong mở ra không gian giao lưu văn hóa quốc tế không chỉ thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững mà còn góp phần đưa Nam Cầu Kiền trở thành điểm gặp gỡ văn hóa, hợp tác quốc tế mới của Hải Phòng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT SHINEC chia sẻ, một KCN của tương lai không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là không gian sinh thái, không gian văn hóa và cộng đồng quốc tế - nơi con người cùng chung sống, phát triển.

Lan tỏa mô hình KCN sinh thái Nam Cầu Kiền

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 13/3, chuỗi hoạt động kết nối kinh tế và đối thoại doanh nghiệp Việt - Nhật diễn ra, thu hút hơn 80 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, nhiều cơ hội hợp tác trong hệ sinh thái khu công nghiệp của SHINEC được giới thiệu. Theo đó, KCN Tiên Thanh (quy mô hơn 410ha, tổng vốn khoảng 196 triệu USD) đã ký kết biên bản ghi nhớ cho thuê lại hạ tầng với 6 doanh nghiệp, tổng diện tích hơn 40ha.

Ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Tiên Thanh và Công ty Cổ phần NCK Land (Ảnh: BTC).

Cùng ngày, hội nghị “Kết nối chiến lược - Chia sẻ tầm nhìn - Chuyển mình bứt phá” quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp lớn. Nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân dịp này, SHINEC cũng giới thiệu các dự án công nghiệp sinh thái đang triển khai tại nhiều địa phương như KCN Đông Phú (Cần Thơ) và Cụm công nghiệp sinh thái Đak Đoa (Gia Lai), cho thấy định hướng nhân rộng mô hình KCN sinh thái Nam Cầu Kiền trên phạm vi cả nước.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đông Phú và Công ty Cổ phần Dream Incubator Southeast Asia của Nhật ký kết hợp tác để tư vấn xây KCN Đông Phú theo chuẩn mực quốc tế trong quy hoạch và phát triển khu công nghiệp sinh thái (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp xanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển.

Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là minh chứng cho cách doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay thúc đẩy đối ngoại, kết nối kinh tế và lan tỏa giá trị phát triển bền vững.