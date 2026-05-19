Khoảnh khắc đầy cảm xúc về đất nước, con người qua cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi”

Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” do báo Dân trí phối hợp VietinBank tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Từ hơn 1.300 tác phẩm gửi về, ban tổ chức đã lựa chọn 9 tác phẩm tiêu biểu để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Trưởng khối Ảnh báo Dân trí - chia sẻ: “Quá trình chấm giải cân não khi số lượng tác phẩm dự thi lớn mà giải thưởng có hạn. Ban giám khảo đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng để lựa chọn ra những tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt và mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp đất nước”.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Việt Nam trong mắt tôi" vừa diễn ra ở báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

"Dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời làm nhiếp ảnh"

Có mặt tại lễ trao giải cùng bà xã, anh Nguyễn Minh Trí bay từ TPHCM ra Hà Nội để nhận giải Nhất với tác phẩm "Tổ quốc hai tiếng Việt Nam". Đặc biệt, ngày trao giải cũng trùng với sinh nhật của anh.

“Đây là sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”, anh Minh Trí xúc động chia sẻ tại lễ trao giải.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí - trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Minh Trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ về bối cảnh sáng tác bức ảnh, anh cho biết đây không phải là một góc chụp dễ có được. Anh là một trong số rất ít nhiếp ảnh gia, phóng viên được bay trực tiếp trên đội hình trực thăng kéo cờ Tổ quốc vào đúng ngày 30/4/2025.

Anh Minh Trí kể: “Khi bay qua khu vực lễ đài phía trên Dinh Độc Lập rồi vòng trở ra theo hướng dọc bờ sông Sài Gòn, tôi nhìn xuống bên dưới và thấy cả khu vực đỏ rực màu cờ. Từ Bến Nhà Rồng, khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh cho tới hết tuyến đường đều phủ kín màu đỏ. Người dân đứng đông kín, trên tay ai cũng cầm cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc đó khiến tôi thực sự xúc động. Cảm giác rất đặc biệt, rất tự hào”.

Theo anh Minh Trí, hôm đó trên chuyến bay chỉ có anh và một phóng viên của báo khác. Mỗi người ngồi ở một ô cửa khác nhau và anh may mắn được ngồi phía bên trái trực thăng nên có được góc chụp này.

Anh đã liên tục bấm máy từ khi trực thăng tiến vào khu vực lễ đài cho tới lúc lá cờ Tổ quốc xuất hiện phía trên nền các tòa nhà và trùng với đội hình 12 khẩu pháo bên dưới trong cùng một khung hình.

"Tổ quốc hai tiếng Việt Nam" đạt giải Nhất chung cuộc (Ảnh: Nguyễn Minh Trí).

“Chụp thì có thể dễ nhưng để bắt đúng khoảnh khắc thì rất khó. Đây lại là dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, còn tôi là người Sài Gòn nên khi chụp được bức ảnh này, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động”, anh Minh Trí nói.

Với nam nhiếp ảnh gia, tác phẩm là dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề: “Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã ghi lại được khoảnh khắc đặc biệt trong ngày đại lễ của đất nước. Đó là một dấu ấn rất ý nghĩa đối với tôi trong hành trình làm nghề”.

Những người âm thầm giữ hồn cho đất

Nhận giải Ba với tác phẩm "Cấy đêm", anh Giang Sơn Đông mang đến cuộc thi một lát cắt giàu cảm xúc về nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển mình.

Anh cho biết, đây là đề tài đã nghiên cứu và theo đuổi từ trước. Anh quan tâm tới khu vực này vì có nhà máy nằm cạnh một cánh đồng rộng lớn.

Trước đó, anh đã nhiều lần chụp cánh đồng vào mùa lúa chín, rồi cả lúc lúa còn xanh. Tuy nhiên, anh vẫn muốn tìm một góc nhìn mới và ấn tượng hơn. Sau đó, anh nghĩ tới hình ảnh người nông dân cấy lúa vào ban đêm.

Anh Giang Sơn Đông (bên trái) nhận giải 3 chung cuộc (Ảnh: Mạnh Quân).

“Tôi lên mạng tìm hiểu với từ khóa ‘cấy đêm’ thì thấy rất nhiều hình ảnh người nông dân đội đèn trên đầu để làm việc. Đặc biệt ở một số tỉnh miền Trung, do thời tiết quá nóng nên người dân chuyển sang cấy ban đêm để tránh nắng”, anh Đông kể.

Theo anh Đông, ở miền Bắc, thời điểm đó là sau Tết nên người dân tranh thủ cấy để kịp vụ mùa. Hôm anh tới chụp, một người phụ nữ làm ruộng nói phải cấy trong đêm để hôm sau còn đi hội làng.

“Chính điều đó khiến tôi cảm thấy rất may mắn vì đã thực hiện được đúng ý tưởng mình mong muốn”, anh nói.

Tác phẩm "Cấy đêm" đạt giải Ba cuộc thi (Ảnh: Giang Sơn Đông).

Điều khiến nam tác giả trăn trở hơn cả là sự đổi thay của làng quê trong quá trình công nghiệp hóa: “Đất nước đang công nghiệp hóa rất mạnh. Các khu công nghiệp thu hút phần lớn lao động trẻ bởi cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn. Vì thế, khi về quê bây giờ, mình thường chỉ còn thấy các mẹ, các chị lớn tuổi ở nhà đi cấy, đi gặt ngoài đồng”.

Theo anh Đông, mỗi lần trở về quê, nơi có mẹ và gia đình mình, anh nhận ra những người còn gắn bó với ruộng đồng đa phần đều đã lớn tuổi, mang trên mình dấu vết của thời gian nhưng vẫn âm thầm làm việc.

“Tôi cảm thấy họ giống như những người giữ hồn cho đất, là hậu phương nâng đỡ các thế hệ trẻ bước vào đời”, nam tác giả bày tỏ.

Chính điều đó khiến anh quyết định lựa chọn "Cấy đêm" để tham gia cuộc thi.

Người cựu chiến binh gửi gắm tình yêu hòa bình qua nụ cười ở Hội An

Trong số các tác giả tham gia cuộc thi, ông Nguyễn Văn Bình là một trong những người lớn tuổi nhất. Trước khi nghỉ hưu, ông mang quân hàm đại tá, công tác tại Viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng. Sau khi nghỉ hưu, ông mới có thời gian tham gia sâu hơn vào nhiếp ảnh và các hội nhóm sáng tác.

Khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi giữa du khách và cụ già Việt Nam tại Hội An (Ảnh: Nguyễn Văn Bình).

Bức ảnh "Hội An, nơi hội tụ của nụ cười, bình yên" được ông chụp trong chuyến đi Huế - Hội An cùng bạn bè vào khoảng tháng 9/2025.

“Đó là khoảnh khắc hoàn toàn tự nhiên. Khi tôi đang chụp thì có một đôi vợ chồng người nước ngoài đưa con nhỏ tới xin chụp ảnh với một bà cụ ở Hội An. Tôi thấy cảnh đó rất đẹp nên bấm máy”, ông Bình kể.

Ông Nguyễn Văn Bình (thứ 3 từ trái qua) nhận giải Khuyến khích với bức ảnh "Hội An, nơi hội tụ của nụ cười, bình yên" (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Bình, khi xem lại ảnh, ông cảm nhận rõ sự gần gũi, thân thiện của con người Việt Nam và du khách quốc tế trong khoảnh khắc ấy. Là người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc năm 1985, ông Bình cho biết những trải nghiệm trong quân ngũ giúp ông thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

“Khi còn học sĩ quan, chúng tôi được đưa lên thực tập ở mặt trận Đình Lập, Lạng Sơn và có khoảng 3 tháng trực tiếp tham gia chiến đấu. Khoảng thời gian đó giúp tôi hiểu hơn giá trị của hòa bình và những hy sinh của các thế hệ đi trước”, ông chia sẻ.

Ông Bình nhắn nhủ: "Người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình. Sau nhiều cuộc chiến tranh, điều quý giá nhất hôm nay là được sống trong một đất nước hòa bình để phát triển. Tôi mong các thế hệ sau sẽ luôn trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đó là điều quý giá nhất đối với tương lai Việt Nam”.