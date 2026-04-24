Hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi ảnh “Việt Nam trong mắt tôi” năm 2026

Bên cạnh việc thực hiện đúng các bước đăng ký, người dự thi cần lưu ý các yêu cầu kỹ thuật đối với tác phẩm. Ảnh dự thi phải có định dạng JPG hoặc JPEG, dung lượng không vượt quá 5MB và kích thước tối thiểu 3.000 pixel, đảm bảo chất lượng hiển thị khi đăng tải.

Tác phẩm có thể là ảnh đơn hoặc bộ ảnh, tối đa 5 ảnh cho mỗi bộ, được sáng tác trong vòng một năm trở lại đây (15/4/2025 - 5/5/2026). Ảnh không được chỉnh sửa làm sai lệch nội dung thực tế, nhằm giữ nguyên giá trị chân thực. Đây là yếu tố được ban tổ chức đề cao trong cuộc thi.

Ngoài ra, mỗi tác phẩm phải do chính tác giả thực hiện và chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác trong thời gian quy định. Ban tổ chức có thể yêu cầu cung cấp ảnh gốc để kiểm tra, đảm bảo tính công bằng trong quá trình xét chọn.