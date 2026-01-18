Giới trẻ hoá nàng thơ ở cánh đồng hoa rộng 12.000m2 giữa trung tâm TPHCM

Cánh đồng hoa đa sắc màu tại phường Hiệp Bình, TPHCM đang trở thành điểm đến "nóng" thu hút giới trẻ và du khách chào đón năm mới 2026.

Với diện tích rộng lớn, cánh đồng hoa khoe sắc với khoảng 10 loài hoa đang nở rộ, tạo nên một bức tranh rực rỡ với đủ gam màu từ vàng, hồng, cam, tím đến đỏ. Nổi bật nhất là những luống hoa sao nhái vàng rực rỡ.

Mỗi loài hoa được trồng thành từng mảng riêng biệt, tạo nên những bối cảnh độc đáo, giúp du khách dễ dàng lựa chọn góc chụp ưng ý.

Đặc biệt, hoa hướng dương đang vào độ nở đẹp nhất, đồng loạt khoe sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng xuân.

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, trong "giờ vàng" khi ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. "Tôi tranh thủ đến đây từ 4 giờ chiều để kịp chụp ảnh cùng hoàng hôn. Khung cảnh rất thơ mộng, giúp tôi có được những bức ảnh đẹp", Mỹ Linh chia sẻ.

Bên cạnh sắc vàng rực rỡ, cánh đồng hoa cúc tím, hồng cũng thu hút đông đảo bạn trẻ đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Huệ Nhi (trái) cùng bạn chia sẻ kinh nghiệm chọn trang phục trắng để nổi bật giữa những cánh đồng hoa rực rỡ.

Cánh đồng hoa được tô điểm thêm bằng các tiểu cảnh mang đậm nét truyền thống như tre, nứa, rơm khô, nón lá, xen kẽ những luống hoa rực rỡ. Sự kết hợp này tạo nên không gian gần gũi, thân thiện và những góc chụp ảnh độc đáo.

Nhiều bạn trẻ đã đầu tư máy ảnh để cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong năm mới.

Về đêm, cánh đồng hoa được trang trí thêm đèn lung linh, tạo điều kiện cho du khách và người dân có những bức ảnh ấn tượng với ánh sáng huyền ảo.

Giá vé vào cổng tham quan vườn hoa hiện ở mức 50.000 đồng/người, được nhiều du khách đánh giá là phù hợp với không gian và dịch vụ mà nơi đây mang lại.

Vườn hoa mở cửa phục vụ Lễ hội hoa Tết 2026 từ ngày 9/1 đến hết Tết Nguyên đán, đón khách hàng ngày từ 6h30 đến 20h30. Ngoài không gian hoa, lễ hội còn có show nhạc nước "Giai điệu chào xuân" cùng nhiều gian hàng ẩm thực phong phú phục vụ du khách.