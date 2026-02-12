Đặt vé xe Tết tiện lợi nhờ hệ thống tổng đài đặt vé xe trực tuyến toàn quốc IVEXE

Cuộc chiến "săn vé" và nỗi lo của người xa quê

Cứ khoảng rằm tháng Chạp, không khí tại các thành phố lớn lại trở nên hối hả hơn. Bên cạnh niềm vui sắp được nghỉ ngơi sau một năm làm việc miệt mài, nhiều người lao động không khỏi lo lắng việc sở hữu tấm vé xe khách để trở về đoàn viên bên gia đình.

Trang chủ của IVEXE (Ảnh: IVEXE).

Thực tế, mỗi dịp Tết lại là một bức tranh đầy áp lực. Thay vì được thảnh thơi chuẩn bị quà cáp, hàng nghìn người phải xếp hàng ròng rã nhiều giờ tại bến xe hoặc thấp thỏm trước tình trạng giá vé biến động, có khi tăng gấp đôi, gấp ba mà vẫn không chắc chắn có chỗ.

Vào cao điểm, các nhà xe thường rơi vào tình trạng quá tải đường dây nóng, dẫn đến việc bỏ lỡ cuộc gọi của khách. Nhiều khi hệ thống vẫn còn vé do khách hủy chuyến phút chót, nhưng người dân lại không có cách nào cập nhật thông tin kịp thời.

IVEXE - Hệ thống tổng đài đặt vé xe toàn quốc

Trước thực trạng đó, hệ thống tổng đài đặt vé xe toàn quốc IVEXE đã trở thành giải pháp hỗ trợ đặt chỗ. Nền tảng ivexe.vn trở thành điểm kết nối giúp hành khách chủ động lộ trình. Thay vì phụ thuộc vào may rủi, người dân có thể theo dõi trực tiếp tình trạng vé và lựa chọn chuyến đi phù hợp với nhu cầu an toàn, tiện lợi.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin các nhà xe (Ảnh: IVEXE).

Tính đến nay, mạng lưới của hệ thống tổng đài IVEXE đã bao phủ rộng khắp toàn quốc với 1.000 nhà xe đối tác, kết nối thông tin hơn 5.000 lịch trình mỗi ngày. Việc đa dạng hóa từ xe khách đường dài xuyên Việt, đến các tuyến xe liên tỉnh ngắn, xe Limousine và xe ghép giúp tăng tỷ lệ mua vé thành công cho người lao động ngay cả trong mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, IVEXE còn liên kết với các trạm trung chuyển và các điểm gom - giao nhận hàng theo tuyến để đảm bảo hành khách có thể di chuyển thuận lợi.

Đại diện IVEXE chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ đặt chỗ mà còn tư vấn kỹ lưỡng về tuyến xe, điểm đón trả và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh. Tại ivexe.vn, chúng tôi hướng tới trải nghiệm: thuận tiện - minh bạch - nhanh chóng cho mọi khách hàng".

Theo số liệu thống kê, vào mùa cao điểm Tết, tổng đài IVEXE ghi nhận hàng chục nghìn cuộc gọi mỗi tháng. Đỉnh điểm rơi vào khoảng từ 20 đến 28 tháng Chạp, khi lượng cuộc gọi có thể tăng gấp đôi chỉ trong vài giờ buổi tối - thời điểm người lao động tan ca và bắt đầu lo lắng về việc đặt xe.

Các tuyến như: Cà Mau đi TPHCM, TPHCM đi Bình Định và xe từ Đà Lạt đi Phan Thiết được nhiều khách gọi đặt vé trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Để xử lý khối lượng công việc khổng lồ, đội ngũ nhân viên tư vấn của IVEXE phải hoạt động với 200% công suất.

Chị Nguyễn Thảo My - nhân viên bộ phận Chăm sóc khách hàng IVEXE - chia sẻ: “Dịp Tết, toàn bộ nhân viên phải trực tổng đài liên tục 24/7. Chúng tôi nỗ lực hết mình để hỗ trợ khách tìm vé nhanh nhất, giúp bà con kịp về quê sum họp. Nghe thấy tiếng khách đặt được chỗ, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì biết mình vừa giúp thêm một gia đình được đoàn viên”.

Tại đây, quy trình xử lý được tối ưu hóa nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi. Nhân viên sẽ rà soát hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế của khách, từ đó đề xuất các chuyến xe còn chỗ và hỗ trợ giữ vé tạm thời trong khoảng 30-60 phút, tùy thuộc vào từng nhà xe.

Nền tảng kết nối người dùng và nhà xe (Ảnh: IVEXE).

Một trong những điểm giúp ivexe.vn trở thành địa chỉ tin cậy là sự minh bạch trong thanh toán. Hành khách có thể linh hoạt lựa chọn: Chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, thanh toán tại nhà xe hoặc thanh toán khi lên xe (tùy tuyến). Việc hỗ trợ đa dạng phương thức giúp ngay cả những người không thạo công nghệ cũng dễ dàng thao tác. Sau khi hỗ trợ thanh toán, hệ thống sẽ gửi thông tin vé qua SMS/Zalo ngay sau khi hoàn tất để hành khách an tâm.

Hàng nghìn tấm vé được trao đi thông qua hệ thống tổng đài đặt vé xe toàn quốc ivexe.vn là hàng nghìn gia đình có một cái Tết trọn vẹn. Tết Nguyên đán năm 2026 với nhiều người không còn nỗi lo đặt vé xe nữa mà là hành trình về quê an toàn và tiết kiệm.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH công nghệ TECHWISE

Website: https://ivexe.vn/

Địa chỉ: 141 Yên Ninh, Phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Hotline: 0399596460

Email liên hệ: kinhdoanh.techwise@gmail.com