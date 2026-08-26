Chuyện thú vị về ngày 26/8 - Ngày Quốc tế Chó

National Dog Day (Ngày Quốc tế Chó) được khởi xướng vào năm 2004 bởi Colleen Paige, chuyên gia về thú cưng và nhà hoạt động bảo vệ động vật người Mỹ.

Từ một sáng kiến ban đầu tại Mỹ, ngày 26/8 dần được cộng đồng yêu chó ở nhiều quốc gia hưởng ứng.

Ngày 26/8 hằng năm trở thành Ngày Quốc tế Chó (Ảnh: Aspca).

Theo trang chính thức của National Dog Day, mục đích của ngày này không chỉ là dành một ngày để mọi người thể hiện tình yêu với thú cưng mà còn nâng cao nhận thức về những chú chó cần được cứu hộ, khuyến khích nhận nuôi và ghi nhận vai trò của chó trong cuộc sống con người.

Câu chuyện phía sau ngày 26/8

Ngày 26/8 được lựa chọn bởi đây là ngày gia đình Colleen Paige nhận nuôi chú chó đầu tiên khi bà mới 10 tuổi. Chú chó có tên Sheltie trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của bà. Kỷ niệm này sau đó được chọn làm dấu mốc để hình thành National Dog Day.

Theo tinh thần của ngày lễ, mọi giống chó đều được tôn vinh, từ chó thuần chủng đến chó lai, từ những chú chó đang sống cùng gia đình đến những con vật đang chờ được nhận nuôi tại các trung tâm cứu hộ.

National Dog Day cũng dành sự ghi nhận cho những chú chó đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt. Đó có thể là chó cảnh sát, chó cứu hộ, chó tìm kiếm cứu nạn, chó hỗ trợ người khuyết tật hay những con vật được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ con người.

Năm 2013, Thượng viện bang New York thông qua nghị quyết ghi nhận ngày 26/8 là National Dog Day. Đây được xem là một dấu mốc góp phần giúp ngày này được biết đến rộng rãi hơn.

Những hoạt động phổ biến trong ngày 26/8

Ngày 26/8 trở thành ngày tôn vinh tình bạn của con người và loài động vật 4 chân (Ảnh: PD).

Vào ngày 26/8, nhiều người nuôi chó dành thêm thời gian cho thú cưng, cho chúng thưởng thức những món ăn yêu thích, đưa đi dạo hoặc tham gia các hoạt động vui chơi.

Tuy nhiên, một trong những thông điệp quan trọng nhất của National Dog Day là khuyến khích nhận nuôi chó từ các trung tâm cứu hộ. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật tận dụng dịp này để giới thiệu những chú chó đang chờ tìm chủ mới, tổ chức các chương trình nhận nuôi hoặc kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Người yêu chó cũng có thể tham gia những hoạt động thiết thực như quyên góp thức ăn, thuốc men và đồ dùng cho các trung tâm cứu hộ; tình nguyện chăm sóc, vệ sinh khu vực nuôi hoặc hỗ trợ dắt chó đi dạo.

Đối với những người đã nuôi chó, đây cũng là dịp thích hợp để quan tâm hơn đến sức khỏe của thú cưng. Chủ nuôi có thể đưa chó đi kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng, kiểm soát ký sinh trùng, chăm sóc răng miệng hoặc dành thêm thời gian vận động cùng chúng.

Tại một số nơi, ngày 26/8 còn được hưởng ứng bằng các hoạt động cộng đồng như diễu hành, cuộc thi, triển lãm giống chó, trình diễn kỹ năng và các môn thể thao dành cho chó.

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ động vật tận dụng ngày 26/8 để kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn đến những chú chó bị bỏ rơi, bị ngược đãi hoặc đang sống tại các trung tâm cứu hộ.

Vì thế, ý nghĩa của ngày 26/8 không chỉ nằm ở những bức ảnh đáng yêu được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đây còn là dịp để cộng đồng nhìn lại mối quan hệ giữa con người và loài chó, đồng thời khuyến khích những hành động thiết thực nhằm cải thiện phúc lợi động vật.