Chàng trai lập kỷ lục "Ai là triệu phú": Thắng 3 câu cuối nhờ tài tính toán

Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi xuất sắc vượt qua 14 câu hỏi trong chương trình Ai là triệu phú, ẵm trọn số tiền thưởng 150 triệu đồng.

Chia sẻ trong Ai là triệu phú, Giang cho hay, từ nhỏ, anh đã mơ ước được tham gia chương trình và có cơ hội trải qua các thử thách trên “ghế nóng”.

Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ về các kỷ lục cũng như hành trình của những người chơi đi trước. Trong bản đăng ký, anh giới thiệu bản thân là người giỏi tính toán, đặc biệt là tính xác suất.

Anh nhận thấy, trong hơn 20 năm Ai là triệu phú được tổ chức, chưa có người chơi nào chạm được đến "kho báu" cuối cùng. Điều này càng thôi thúc Giang tham gia chương trình.

Anh Nguyễn Trường Giang xuất sắc vượt qua nhiều câu hỏi (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tiền thưởng hay những thứ xung quanh không quá quan trọng bởi tôi nghĩ, trong cuộc đời, tôi có nhiều cơ hội kiếm được số tiền 100 triệu đồng, nhưng để ngồi trên ghế nóng và trả lời câu hỏi trước đông đảo khán giả thì không phải là điều dễ dàng có được”, anh nói.

Bước vào phần thi, Trường Giang thể hiện sự điềm tĩnh và chắc chắn qua từng câu hỏi, thường xuyên sử dụng lập luận để loại trừ đáp án. Các câu hỏi phong phú ở nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, thể thao, âm nhạc, lịch sử, địa lý… không làm khó được chàng trai.

Từ mốc câu hỏi thứ 11, khi đã dùng hết các quyền trợ giúp, anh buộc phải dựa hoàn toàn vào kiến thức và khả năng suy luận của bản thân để tiếp tục cuộc chơi.

Giai đoạn không còn trợ giúp luôn được xem là “cửa ải” khó nhất của chương trình, đòi hỏi người chơi không chỉ có vốn hiểu biết rộng mà còn phải giữ được sự bình tĩnh và tư duy phân tích linh hoạt trước áp lực lớn.

Dựa vào kiến thức và khả năng suy luận của mình, Trường Giang đã đem đến những câu trả lời thuyết phục, tạo sự kịch tính và hồi hộp cho chương trình.

Câu hỏi số 15 - câu hỏi cuối cùng của cuộc thi - liên quan đến một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đứng trước câu hỏi này, Trường Giang đã dừng cuộc chơi.

Khi được mời trả lời thử, anh đưa ra đáp án chưa chính xác. Quyết định "dừng đúng lúc" giúp anh bảo toàn phần thưởng 150 triệu đồng - mức tiền cao nhất từng đạt được ở mốc câu 14 trong lịch sử chương trình.

Anh Giang dừng lại ở câu số 15, bảo toàn số tiền thưởng 150 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ ở gần cuối chương trình, anh cho biết, câu 11, 13, 14, bản thân đã loại trừ được 2 phương án một cách chắc chắn và sau đó có sự chọn ngẫu nhiên 50-50 trong 3 câu. Ở câu 15, anh loại trừ hai phương án B và C. Tuy nhiên, khi không chắc chắn nghiêng về đáp án nào giữa A và D, anh quyết định dừng cuộc chơi.

Ngay sau khi kết thúc chương trình, hình ảnh của Nguyễn Trường Giang lập tức gây sốt trên các diễn đàn. Nhiều người dành lời khen cho sự xuất sắc và bản lĩnh của chàng trai 33 tuổi.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với gia đình Trường Giang sau cuộc thi. Một vị đại diện cho biết, gia đình cảm ơn sự quan tâm của các khán giả dành cho chàng trai 33 tuổi.

Riêng Trường Giang muốn giữ kỷ niệm đẹp này cho bản thân và gia đình nên từ chối chia sẻ thêm.

Với thành tích trong chương trình tối 25/3, Trường Giang trở thành người thứ 3 trong hơn hai thập kỷ của Ai là triệu phú chinh phục thành công 14 câu hỏi.

Gần đây nhất, năm 2024, thầy giáo Phạm Cao Long trở thành người đầu tiên trong lịch sử chương trình có cơ hội đối diện câu hỏi số 15. Tuy nhiên, ông dừng lại ở câu 14 dù đã suy luận đúng, lựa chọn an toàn để nhận 80 triệu đồng.

Trước đó, năm 2008, kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh từng gây sốt khi trả lời đúng 14 câu và ra về với 80 triệu đồng. Năm 2021, Trần Đặng Đăng Khoa cũng tái lập thành tích này, nhưng không may trả lời sai câu 15 và chỉ nhận 22 triệu đồng.