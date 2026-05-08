California ký kết hợp tác 3 bên triển khai mô hình tập luyện theo chuẩn y khoa

Buổi lễ ký kết ghi nhớ biên bản hợp tác còn đánh dấu việc ra mắt Trung tâm ProPhysio điều hành bởi Công ty California Fitness & Yoga được hỗ trợ chuyên môn bởi đội ngũ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp TPHCM.

Rào cản vô hình: Khi nỗi sợ chấn thương kìm hãm tiềm năng vận động

Dù phong trào tập luyện và chơi thể thao tại Việt Nam đang bùng nổ, một bộ phận lớn người dân vẫn đang đứng yên trước ngưỡng cửa của sự tiến bộ. Lý do không nằm ở động lực, mà nằm ở hàng rào tâm lý chấn thương. Khao khát bứt phá giới hạn song hành cùng một sự dè chừng rất thật về cơ thể.

Thực tế, chấn thương thường không đến từ việc tập sai, mà nảy sinh từ những khoảng trống bị bỏ quên: thiếu sự thấu hiểu về cơ chế vận động, thiếu chiến lược phục hồi phù hợp, và không nhận diện sớm những mất cân bằng âm thầm của hệ cơ - xương - khớp.

Điều này tạo nên một nghịch lý đầy trăn trở: muốn vận động nhiều hơn, nhưng lại thiếu niềm tin vào chính cơ thể mình. Khi sự an tâm vắng bóng, hiệu quả tập luyện sẽ chạm trần, và niềm vui vận động bị thay thế bằng sự dè chừng.

California ProPhysio: Khi việc tập luyện không còn đánh cược với cơ thể

Được phát triển trong hệ sinh thái California Fitness & Yoga, ProPhysio mang đến một cách tiếp cận mới: “Tích hợp phục hồi thể chất ứng dụng công nghệ ngay trong môi trường tập luyện”.

Điều này cho phép phát hiện sớm các vấn đề vận động ngay trong quá trình tập, can thiệp đúng cách với sự hỗ trợ chuyên môn, từ đó duy trì tập luyện an toàn và hiệu quả hơn trong dài hạn. Không chỉ là giảm triệu chứng đau, trung tâm này hướng đến việc giúp khách hàng hiểu - điều chỉnh - và tối ưu cơ thể của mình.

Nền tảng y khoa cho hệ sinh thái sống khoẻ

Tại sự kiện, California Fitness & Yoga đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp TPHCM.

Theo đó, bệnh viện sẽ cung cấp đội ngũ kỹ thuật viên vật lý trị liệu đạt chuẩn hành nghề, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ huấn luyện viên cá nhân (PT) trong lĩnh vực phục hồi thể chất, đồng thời giám sát và đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn y khoa.

Trong khi đó, California Fitness & Yoga sẽ vận hành và phát triển dịch vụ trong hệ thống câu lạc bộ, tích hợp dịch vụ vào hành trình khách hàng và xây dựng mô hình có khả năng mở rộng trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, California đã bàn giao phòng tập hiện đại dành riêng cho đội ngũ nhân viên y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM. Đây là sự tri ân thiết thực dành cho các "chiến sĩ áo trắng", giúp họ tái tạo năng lượng để tiếp tục sứ mệnh chăm sóc bệnh nhân một cách trọn vẹn nhất.

Từ lý thuyết đến hành động: Bảo trợ y tế cho các "chiến binh" Muay Thái

Không dừng lại ở cam kết trên giấy, tinh thần hợp tác này nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực. Ngay trong khuôn khổ sự kiện, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM và Liên đoàn Muay TPHCM đã chính thức được ký kết.

Các vận động viên sẽ được theo dõi, đánh giá thể trạng định kỳ, tiếp cận chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu, tư vấn phòng ngừa chấn thương, tối ưu hiệu suất thi đấu và hỗ trợ y tế trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Sự tham gia của Liên đoàn Muay TPHCM cho thấy hướng đi rõ ràng: Khi y khoa phục hồi tích hợp vào môi trường vận động chuyên nghiệp, những rào cản về chấn thương được gỡ bỏ, mở đường cho những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam.

Việc ra mắt ProPhysio không chỉ mang ý nghĩa dịch vụ, mà còn đặt ra một tiêu chuẩn mới cho ngành fitness: Tập luyện không chỉ để khỏe hơn, mà để hiểu cơ thể hơn và sống bền vững hơn.

Trong tương lai, California Fitness & Yoga cho biết định hướng mở rộng trung tâm này trên toàn hệ thống, đồng thời tiếp tục phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.