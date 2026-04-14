Nhãn hàng Bảo Thanh đồng hành cùng thanh niên lan tỏa thông điệp “Lá phổi xanh - Sống an lành” (Ảnh: BTC).

Hoạt động thiết thực nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe hô hấp

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí, khói bụi và nhiều yếu tố của đời sống hiện đại đang tác động trực tiếp đến hệ hô hấp, các chuyên gia cho rằng việc nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức chăm sóc hô hấp từ sớm là yếu tố quan trọng giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Thấu hiểu những thách thức đó, nhãn hàng Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh (Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh) đã phối hợp cùng Cổng tri thức Thánh Gióng thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình “Giao lưu Thanh niên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe năm 2026” với chủ đề “Lá phổi xanh - Sống an lành”.

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe hô hấp, đồng thời góp phần lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tọa đàm chăm sóc sức khỏe hô hấp với sự tham gia của PGS.TS Phùng Hòa Bình, nguyên Trưởng bộ môn Dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội (Ảnh: BTC).

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là phần tọa đàm về chăm sóc sức khỏe hô hấp với sự tham gia của PGS.TS Phùng Hòa Bình, nguyên Trưởng bộ môn Dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tại buổi trao đổi, chuyên gia đã chia sẻ những góc nhìn gần gũi và dễ hiểu về vai trò của hệ hô hấp đối với sức khỏe tổng thể. Theo ông, trong bối cảnh môi trường sống đang có nhiều thay đổi, việc chăm sóc hệ hô hấp cần được tiếp cận theo hướng chủ động và toàn diện hơn, thay vì chỉ quan tâm khi các triệu chứng bệnh đã xuất hiện.

Đoàn viên, thanh niên tích cực trao đổi và tương tác với chuyên gia về những vấn đề liên quan đến sức khỏe hô hấp (Ảnh: BTC).

Những chia sẻ của chuyên gia đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ các bạn trẻ tham dự, qua đó góp phần giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc duy trì những thói quen sống lành mạnh để bảo vệ hệ hô hấp.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Chương trình ‘Lá phổi xanh - Sống an lành’ không chỉ giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe đến gia đình và xã hội”.

Chương trình phối hợp giữa tổ chức Đoàn, hội với doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng (Ảnh: BTC).

“Lá phổi xanh - Sống an lành” - Dự án đánh dấu hành trình 20 năm Bảo Thanh

Chương trình “Giao lưu thanh niên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe năm 2026” là một phần trong dự án cộng đồng “Lá phổi xanh - Sống an lành”, được triển khai nhân dịp kỷ niệm 20 năm thương hiệu Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh.

Xuất phát từ thực tiễn đời sống và những thách thức ngày càng gia tăng đối với sức khỏe hô hấp, dự án được xây dựng như một chuỗi chương trình dài hạn, triển khai liên tục trong nhiều năm và hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội: học sinh sinh viên, người trung niên và cao tuổi, người trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, chương trình trao tặng “2.000 tủ thuốc Bảo Thanh” góp phần hỗ trợ y tế cơ sở và những đối tượng còn nhiều khó khăn.

Các hoạt động truyền thông và sự kiện sức khỏe nhằm cung cấp kiến thức chăm sóc hô hấp đúng cách (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các hoạt động truyền thông sức khỏe, dự án cũng gắn kết câu chuyện chăm sóc hệ hô hấp với yếu tố môi trường và cộng đồng.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình “Góp xanh cho lá phổi an lành”, với mục tiêu trồng 20.000 cây xanh nhằm góp phần cải thiện chất lượng không khí và phục hồi hệ sinh thái rừng. Các hoạt động này được triển khai bền bỉ qua nhiều năm.

Chương trình trồng 1.200 cây gỗ bản địa tại các khu rừng đầu nguồn (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Xuân Đình, Giám đốc ngành hàng Dược phẩm, đại diện nhãn hàng Bảo Thanh cho biết, sau 20 năm phát triển, thương hiệu không chỉ tập trung vào nghiên cứu và phát triển đa dạng các dòng sản phẩm mà còn hướng tới các hoạt động vì cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe hô hấp chủ động và bền vững hơn cho người dân.

Thông qua dự án “Lá phổi xanh - Sống an lành”, nhãn hàng kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe, khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc hệ hô hấp, yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh môi trường và nhịp sống hiện đại đang đặt ra nhiều thách thức cho sức khỏe cộng đồng.