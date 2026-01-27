Báo Dân trí ra mắt chuyên mục Tết 2026 “Xuân hy vọng”

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra những định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Hà Nội rực sáng đêm pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Thành Đông).

Trong không khí hân hoan đón chào một mùa xuân mới, báo Dân trí trân trọng giới thiệu đến độc giả chuyên mục đặc biệt Tết 2026 với chủ đề “Xuân hy vọng”.

Chuyên mục “Xuân hy vọng” ra đời với mong muốn cùng độc giả lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Tết cổ truyền, hòa quyện cùng tinh thần thời đại để bước vào một năm mới với tâm thế chủ động, đầy hứng khởi.

Để mang đến một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về Tết Việt , chuyên mục được thiết kế với các tiểu mục hấp dẫn:

- Nhịp Tết: Cập nhật hơi thở mùa xuân trên mọi miền Tổ quốc, từ nhịp sống hối hả tại các khu chợ, sắc màu rực rỡ của phố hoa đến phong tục trang trí, dọn dẹp nhà cửa đón Tết đậm đà bản sắc.

Chuyên mục sẽ cập nhật không khí Tết đến, xuân sang trên mọi miền Tổ quốc (Ảnh: Việt Hằng).

- Sắm Tết: Không gian dành riêng cho trải nghiệm mua sắm. Đây là nơi độc giả có thể tham khảo những xu hướng tiêu dùng mới nhất, lựa chọn những sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu uy tín để chăm chút cho tổ ấm ngày xuân.

- Món ngon Tết ấm: Tiểu mục là hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Việt. Các bài viết giới thiệu các món ăn truyền thống, cách chế biến độc đáo, bí quyết cho mâm cơm Tết thêm tròn vị, ấm áp.

- Du Xuân: Gợi ý những tọa độ vui chơi, điểm đến văn hóa và những trải nghiệm du lịch đặc sắc cho các gia đình và bạn trẻ trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

- Lời chúc đầu năm: Là nơi độc giả có thể bày tỏ tình cảm, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình, bạn bè trong xuân Bính Ngọ.

Giao diện chuyên mục Tết 2026 (Ảnh: Chụp màn hình).

- Cuộc thi ảnh "Sắc Xuân": Mỗi độ xuân về, đất trời khoác lên mình những gam màu tươi mới, mang theo không khí rộn ràng của Tết cổ truyền và niềm hy vọng cho một khởi đầu an lành.

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc hoa, nắng mới hay phố phường rực rỡ, mà còn lan tỏa trong nhịp sống, trong ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc bình dị của đời sống thường ngày.

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp mùa xuân và ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong dịp đầu năm mới, báo Dân trí tổ chức cuộc thi ảnh "Sắc Xuân" dành cho đông đảo bạn đọc trên cả nước.

Cuộc thi là nơi để những người yêu nhiếp ảnh, dù chuyên nghiệp hay không chuyên, có cơ hội chia sẻ góc nhìn riêng về mùa xuân.

Thông qua mỗi bức ảnh dự thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, những cảm xúc đẹp đẽ của mùa xuân - mùa của đoàn viên, của khởi đầu và của niềm tin và khát vọng thịnh vượng.

“Sắc Xuân" không chỉ là cuộc thi ảnh, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, kết nối cảm xúc và cùng nhau vẽ nên bức tranh mùa xuân đa sắc, sinh động và đầy nhân văn.