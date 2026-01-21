Zalo và Tasco hợp tác ứng dụng AI vào lĩnh vực đô thị số tại Việt Nam

Ngày 15/1, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Tasco và Zalo đã ký kết thỏa thuận hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực di động thông minh và đô thị số tại Việt Nam. Hợp tác tập trung vào việc khai thác thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái của hai bên nhằm phát triển các giải pháp, dịch vụ phục vụ người dùng.

Đại diện Zalo và Tasco tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Tasco).

Theo đó, Tasco sẽ ứng dụng các giải pháp AI do Zalo phát triển vào quy trình chăm sóc khách hàng và vận hành dịch vụ. Các công nghệ như xử lý tiếng nói, tổng hợp văn bản, AI tạo sinh và trợ lý AI sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng tổng đài tự động, trợ lý chăm sóc khách hàng, đồng thời mở ra những dịch vụ mới mẻ cho người dùng như “bản tin” AI.

Thông tin về trạm thu phí và mức phí VETC của Tasco sẽ được hiển thị trực tiếp trên Kiki Auto - trợ lý trên ô tô do Zalo phát triển. Việc này giúp người lái xe dễ dàng tra cứu thông tin trong quá trình di chuyển, góp phần tăng sự thuận tiện khi tham gia giao thông cho người lái xe ở Việt Nam. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng số dư ví VETC để thanh toán cho các gói dịch vụ trả phí của Kiki Auto.

Đại diện Zalo, ông Vũ Trọng Cường - Tổng giám đốc Zalo Platforms - cho biết: “Với nền tảng công nghệ tiên tiến, đã và đang góp phần vào công cuộc bình dân hóa AI tại Việt Nam, Zalo tin rằng sự hợp tác sẽ mang tới nhiều hơn những giá trị tích cực cho người dùng khi trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại của hai bên. Đồng thời hướng tới củng cố năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, để phục vụ cho cuộc sống của chính người Việt”.

Trong thời gian tới, Zalo và Tasco sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mới và đẩy mạnh tích hợp giữa các nền tảng trong hệ sinh thái, hướng tới phục vụ người dùng hiệu quả hơn.

Những năm gần đây, Zalo đẩy mạnh chiến lược “AI-First”, tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc và đời sống. Nhiều tính năng AI đã được ứng dụng rộng rãi như Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói, và Dịch thuật.

Các trợ lý như Kiki Info, Trợ lý Công dân số hay Kiki Auto cũng đang được nhiều người dùng Việt Nam đón nhận, trong đó Kiki Auto đã đạt hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng.

Trợ lý Kiki Auto do Zalo phát triển (Ảnh: Tasco).

Hợp tác giữa Zalo và Tasco diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy mạnh mẽ kỷ nguyên phát triển công nghệ. Việc các doanh nghiệp công nghệ trong nước phối hợp ứng dụng AI vào các lĩnh vực quan trọng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ngày một hiện đại và tiện lợi hơn.