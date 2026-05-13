Tương lai điện thoại Trump T1 Phone gây nhiều hoài nghi

Hình ảnh chiếc điện thoại Trump T1 Phone vào thời điểm được giới thiệu (Ảnh: Trump Mobile).

Trong khi đó, các điều khoản đặt cọc mới của doanh nghiệp làm dấy lên thêm nghi vấn về tiến độ phát hành sản phẩm.

Tháng 6/2025, tập đoàn Trump (doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump) giới thiệu mẫu điện thoại Trump T1 Phone, đồng thời tuyên bố sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Mỹ.

Theo kế hoạch ban đầu, thiết bị dự kiến được mở bán từ tháng 9/2025 với giá 499 USD. Khách hàng có thể đặt cọc 100 USD để đăng ký mua sớm sản phẩm.

Chưa xác nhận thời điểm giao máy cho khách hàng

Theo ước tính được truyền thông Mỹ dẫn lại, đã có hơn 590.000 lượt đặt cọc cho Trump T1 Phone, tương đương khoảng 59 triệu USD. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện chưa xác nhận thời điểm chính thức giao sản phẩm cho khách hàng.

Tháng trước, Trump Mobile - công ty viễn thông thuộc tập đoàn Trump - đã cập nhật các điều khoản liên quan đến việc đặt cọc thiết bị trên website bán hàng của Trump T1 Phone.

Theo nội dung điều khoản mới, Trump Mobile cho biết công ty không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chậm giao hàng do thiếu linh kiện hoặc các vấn đề liên quan đến quy định pháp lý.

“Việc đặt cọc không phải là hành động mua hàng, không đồng nghĩa với việc chấp nhận đơn hàng, không tạo ra hợp đồng mua bán, không chuyển giao quyền sở hữu, không đặt trước hàng tồn kho cụ thể và không đảm bảo rằng thiết bị sẽ được sản xuất hoặc bán ra”, Trump Mobile nêu trong điều khoản đặt hàng của Trump T1 Phone.

Trump Mobile cho biết nếu Trump T1 Phone được bán ra, khoản đặt cọc 100 USD sẽ được khấu trừ vào giá bán khi giao thiết bị cho khách hàng. Trong trường hợp dự án bị hủy, người đặt cọc có thể được hoàn tiền.

Điều khoản của Trump Mobile cũng cho phép công ty thay đổi cấu hình hoặc giá bán của Trump T1 Phone mà không cần thông báo trước.

Hiện Trump Mobile chưa công bố thời gian cụ thể sản phẩm được giao đến tay người dùng. Website nhận đặt cọc của Trump T1 Phone vẫn hoạt động tính đến thời điểm bài viết được đăng tải.

Theo truyền thông Mỹ, một số mốc thời gian phát hành từng xuất hiện trên website Trump Mobile cũng đã bị gỡ bỏ trong các lần cập nhật gần đây.

Các nghị sĩ Mỹ kêu gọi điều tra Trump Mobile

Đầu năm nay, 11 nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đề nghị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) xem xét hoạt động của Trump Mobile liên quan đến “các vi phạm tiềm ẩn đối với luật bảo vệ người tiêu dùng”.

Giám đốc Trump Mobile “khoe” chiếc điện thoại Trump T1 Phone (Ảnh: The Verge).

Nhóm nghị sĩ cho rằng Trump Mobile chưa công bố đầy đủ bằng chứng cho thấy sản phẩm đã sẵn sàng cho quá trình thương mại hóa, dù công ty đã nhận lượng lớn tiền đặt cọc từ khách hàng.

Sau các lời kêu gọi điều tra, hai lãnh đạo Trump Mobile là Don Hendrickson và Eric Thomas đã xuất hiện trong một số cuộc phỏng vấn trực tuyến để giới thiệu Trump T1 Phone.

Tuy nhiên, trang công nghệ The Verge cho rằng thiết bị xuất hiện trong buổi phỏng vấn có một số chi tiết khác với hình ảnh minh họa trước đó trên website công ty.

Hai lãnh đạo này cho biết thời điểm ra mắt sản phẩm sẽ bị chậm so với kế hoạch ban đầu, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Giới công nghệ hoài nghi tuyên bố “sản xuất tại Mỹ”

“Đã đến lúc chúng ta sản xuất điện thoại tại Mỹ và đưa hoạt động sản xuất trở lại đất nước”, Eric Trump phát biểu khi giới thiệu Trump T1 Phone.

Đại diện tập đoàn Trump cho biết sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy ở ba bang Alabama, California và Florida. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố thông tin chi tiết về đối tác sản xuất hoặc vị trí cụ thể của các nhà máy này.

Trước câu hỏi liệu Trump T1 Phone có sử dụng linh kiện nhập khẩu từ châu Á hoặc Trung Quốc hay không, tập đoàn Trump từ chối bình luận. Điều này khiến một số chuyên gia công nghệ cho rằng cần có thêm thông tin để kiểm chứng tuyên bố “sản xuất tại Mỹ”.

Blake Przesmicki, chuyên gia phân tích của Counterpoint Research, nhận định việc sản xuất thiết bị điện tử hiện đại hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng linh kiện và nguồn lao động tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Theo ông, nhiều khả năng một phần quá trình gia công hoặc hoàn thiện thiết bị diễn ra ngoài nước Mỹ.

“Đây có thể là một mẫu điện thoại Android phổ thông, được thiết kế và sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc, sau đó tinh chỉnh và hoàn thiện tại Mỹ”, Carsten Frauenheim, chuyên gia phần cứng của iFixit, nhận định.