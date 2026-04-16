Thiết bị chống trộm làm tê liệt loạt khoá thông minh tại Khánh Hòa

Thiết bị chống trộm tại một cửa hàng làm tê liệt loạt khoá thông minh (Ảnh: Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VII).

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII (Cục Tần số Vô tuyến điện) cho biết nguyên nhân sự cố được xác định là do một thiết bị báo động, chống trộm không dây của một cửa hàng gần đó bị lỗi kỹ thuật. Thiết bị này phát tín hiệu liên tục trên tần số 433,91 MHz, trùng với tần số hoạt động của smartkey (khóa thông minh).

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh ngày 15/4, Trung tâm VII đã nhanh chóng vào cuộc, truy tìm nguyên nhân và xử lý thành công nguồn gây nhiễu ngay trong chiều tối cùng ngày.

Trước đó, vào tháng 11/2025, người dân tại khu vực đường Bờ Hồ (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cũng từng gặp hiện tượng smartkey của ô tô, xe máy và cửa cuốn đột ngột không hoạt động.

Theo phản ánh, các thiết bị chỉ hoạt động bình thường trở lại khi người dùng rời khỏi khu vực khoảng 20 mét. Sự việc khiến nhiều người hoang mang, lo ngại về khả năng bị can thiệp tín hiệu hoặc trộm công nghệ cao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tiến hành đo kiểm tại hiện trường.

Kết quả cho thấy nguồn nhiễu xuất phát từ một thiết bị báo rung không dây TRND16, được sử dụng để gọi đồ uống tại một quán cà phê ở khu vực Bờ Hồ, Bến Do.

Thiết bị này không có tem hợp quy và bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến việc phát tín hiệu liên tục trong dải tần 433,05 – 434,79 MHz. Đây là dải tần được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smartkey theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT.

Sau khi nguồn nhiễu được loại bỏ, toàn bộ hệ thống smartkey của ô tô, xe máy và cửa cuốn trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại.

Tương tự, vào tháng 8/2025, tại khu vực các số nhà 253, 255, 269 Kim Mã (Hà Nội), nhiều người dân cũng gặp tình trạng xe máy sử dụng khóa thông minh không thể khởi động.

Nhận phản ánh qua fanpage, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã nhanh chóng kiểm tra và xác định nguyên nhân. Nguồn gây nhiễu được xác định là một thiết bị quét mã QR dùng để dò kết quả Vietlott.

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, các khóa thông minh trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt tình trạng bất tiện và lo lắng của người dân.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu của các sự cố trên là do các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến điện không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hoặc gặp lỗi kỹ thuật trong quá trình hoạt động.