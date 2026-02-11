Những tiêu chí nên cân nhắc khi chọn mua laptop trong năm 2026

Thực tế cho thấy, cấu hình laptop phổ biến hiện đã đủ đáp ứng tốt những tác vụ quen thuộc như duyệt web, xử lý văn bản, bảng tính hay họp trực tuyến, khiến khác biệt về tốc độ giữa các thế hệ máy mới không còn quá rõ rệt. Vì vậy, các nền tảng phần cứng ngày càng được đánh giá dựa trên trải nghiệm tổng thể, thay vì chỉ hiệu năng thuần.

Người dùng cần cân nhắc thêm các tiêu chí mới khi chọn laptop năm 2026 (Ảnh: ASUS).

Pin lâu: Từ lợi thế phụ trở thành yếu tố quyết định

Trong bối cảnh làm việc linh hoạt ngày càng phổ biến, thời lượng pin trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi chọn laptop. Khi thiết bị thường xuyên được sử dụng ngoài không gian làm việc cố định, pin lâu không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn quyết định khả năng làm việc liền mạch suốt cả ngày.

Nắm bắt điều này, nhiều nhà sản xuất chuyển trọng tâm từ việc chạy đua hiệu năng sang tối ưu hiệu suất năng lượng. Với Ryzen AI 400 Series, AMD áp dụng kiến trúc kết hợp giữa các nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện, cho phép phân bổ tải linh hoạt trong các tác vụ văn phòng quen thuộc.

Theo công bố của AMD, các mẫu laptop sử dụng nền tảng này có thể đạt thời lượng pin lên tới khoảng 20 giờ lướt web hoặc 24 giờ xem video.

Thời lượng pin lâu đáp ứng nhu cầu làm việc mọi lúc, mọi nơi của người dùng (Ảnh: ASUS).

Cách tiếp cận đó thể hiện rõ trên Zenbook 14 và Vivobook S14 - hai mẫu laptop AI sử dụng Ryzen AI 400 Series. Không chỉ được trang bị vi xử lý tối ưu năng lượng, cả hai còn sở hữu pin dung lượng lớn so với kích thước thân máy, lần lượt là 75Wh và 70Wh, đủ để đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc với các nhu cầu phổ biến.

Nền tảng AMD Ryzen AI 400 mới nhất mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất năng lượng (Ảnh: ASUS).

Laptop AI và NPU: Khi AI trở thành một phần của trải nghiệm sử dụng

Bên cạnh pin, khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị đang trở thành tiêu chí mới khi người dùng cân nhắc nâng cấp laptop trong năm 2026. Với Ryzen AI 400 Series, NPU được đưa trở thành một thành phần xử lý độc lập, cho phép laptop đảm nhiệm các tác vụ AI mà không phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.

Zenbook 14 và Vivobook S14 - hai dòng laptop với chip AMD Ryzen AI 400 series (Ảnh: ASUS).

Trên các mẫu laptop ASUS như Zenbook 14 và Vivobook S14, AI không còn chỉ là trợ lý ảo chạy trong trình duyệt, mà được tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Với NPU đạt hiệu năng 50 TOPS, đủ điều kiện cho chuẩn Copilot+ PC, các tính năng như Recall, Live Captions hay Windows Studio Effects có thể hoạt động trực tiếp trên thiết bị.

Việc xử lý bằng NPU chuyên dụng cũng giúp giảm tải cho CPU và GPU, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể và thời lượng pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hai mẫu laptop AI mới của ASUS hỗ trợ người dùng xử lý công việc (Ảnh: ASUS).

Màn hình OLED: Không còn là đặc quyền của phân khúc cao cấp

Cùng với pin và AI, chất lượng hiển thị trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng khi chọn laptop. Màn hình OLED không chỉ phục vụ giải trí, mà cho thấy giá trị rõ rệt trong công việc nhờ độ tương phản cao, khả năng hiển thị ổn định và cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu.

Laptop OLED ngày càng trở nên phổ cập hơn trên thị trường (Ảnh: ASUS).

Tỷ lệ hiển thị 16:10 cũng góp phần cải thiện hiệu quả làm việc, khi không gian hiển thị theo chiều dọc được mở rộng, phù hợp với các tác vụ như duyệt web, bảng tính hay soạn thảo tài liệu. Song song đó, các công nghệ giảm ánh sáng xanh và chứng nhận bảo vệ mắt ngày càng được chú trọng, đáp ứng nhu cầu làm việc liên tục.

Với những điểm cộng về chất lượng hiển thị và bảo vệ mắt, những mẫu laptop OLED như Zenbook 14 đang trở thành tiêu chí đáng quan tâm đối với người làm việc (Ảnh: ASUS).

Trong nhóm các mẫu laptop AI 2026, Zenbook 14 và Vivobook S14 cho thấy OLED đang được phổ cập xuống các phân khúc tiếp cận rộng hơn. Zenbook 14 sử dụng màn hình Lumina OLED với độ phủ màu 100% DCI-P3, trong khi Vivobook S14 trang bị OLED 95% DCI-P3, đủ đáp ứng các nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo phổ biến.

Thiết kế mỏng nhẹ: Linh hoạt hơn, nhưng không đánh đổi tiện ích

Tính cơ động tiếp tục là tiêu chí quan trọng khi chọn laptop trong năm 2026, đặc biệt khi mô hình làm việc linh hoạt ngày càng phổ biến. Một thiết bị mỏng nhẹ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, nhưng khác với trước đây, thiết kế mới không còn chấp nhận việc hy sinh pin hay cắt giảm cổng kết nối để đổi lấy độ mỏng.

Vivobook S14 phù hợp cho công việc cần sự cân bằng giữa độ mỏng nhẹ và tính thực dụng (Ảnh: ASUS).

Thay vào đó, các mẫu laptop OLED thế hệ mới hướng tới sự cân bằng giữa thiết kế gọn nhẹ và tính thực tế, từ pin dung lượng lớn, hệ thống tản nhiệt hiệu quả cho tới việc giữ lại các cổng kết nối cần thiết.

Zenbook 14 và Vivobook S14 là hai ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này: một bên ưu tiên tính cơ động và cảm giác cao cấp, bên còn lại nhấn mạnh sự thực dụng và khả năng linh hoạt.

Điều này cho thấy thiết kế mỏng nhẹ trong năm 2026 không còn là một khuôn mẫu duy nhất, mà được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng Zenbook 14.