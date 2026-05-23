Mua iPhone 16 và iPhone 17 series cũ thời điểm cận hè 2026

Thị trường iPhone nửa cuối năm 2026 chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh sang phân khúc máy cũ. Khi giá máy mới ở mức cao, nhiều người dùng bắt đầu tìm kiếm đến các dòng iPhone cũ, nguyên bản, ngoại hình còn mới để tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.

Khảo sát từ hệ thống bán lẻ Viettablet, giá iPhone cũ chính hãng hiện đã bước vào giai đoạn “mềm” hơn đáng kể, đặc biệt ở các dòng từ iPhone 14 series đến iPhone 16 series. Thị trường bắt đầu xuất hiện giá tham khảo cho iPhone 17 series máy cũ dù dòng máy này ra mắt chưa tới 1 năm.

Trong nhóm được quan tâm nhiều nhất hiện nay, iPhone 16 series cũ đang tạo ra sức hút nhờ vào mức giảm giá. Theo bảng giá tham khảo từ Viettablet, iPhone 16 cũ đang có giá từ khoảng 14,49 triệu đồng. Bản Plus và Pro cũ cũng có giá lần lượt từ 17,9 triệu và 19,2 triệu đồng. Trong khi đó, dòng iPhone 16 Pro Max cũ được chào bán quanh mức 23,2 triệu đồng.

Khoảng cách giữa iPhone 16 mới và cũ hiện dao động từ vài triệu đồng đến gần chục triệu đồng tùy phiên bản. Đây là chênh lệch đủ để người dùng cân nhắc, nhất là trong bối cảnh kinh tế thắt chặt chi tiêu.

Phần lớn sản phẩm iPhone 16 series hiện nay đều thuộc nhóm máy chính hãng, ngoại hình còn mới, pin tốt và hình thức không khác biệt quá nhiều so với máy mới. Với người dùng phổ thông, trải nghiệm thực tế trên máy gần như không thay đổi.

Nếu iPhone 16 series vẫn được xem là phân khúc cao cấp, thì iPhone 15 series lại đang trở thành lựa chọn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, iPhone 15 128GB cũ hiện chỉ còn khoảng 11,2 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 Pro dao động từ 15,1 triệu đồng, còn iPhone 15 Pro Max cũ còn khoảng 17,5 triệu đồng.

Ổng Trần Đình Quân - Đại diện cửa hàng Viettablet - cho biết: “iPhone 15 hiện là dòng máy có tỷ lệ ‘giá trị trên chi phí’ hàng đầu thị trường. Người dùng không cần bỏ ra số tiền quá lớn nhưng vẫn sở hữu một thiết bị đáp ứng rất tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới”.

Ở nhóm phổ thông cao cấp, iPhone 14 series vẫn giữ được sức mua ổn định nhờ vào mức giảm giá. Theo khảo sát từ Viettablet, iPhone 14 128GB cũ hiện khoảng 8,9 triệu đồng, bản Plus chỉ từ 9,9 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro 128GB ở mức khoảng 11,4 triệu đồng và bản Pro Max khoảng 13,4 triệu đồng cho cùng bộ nhớ.

Mức giá này đang khiến dòng iPhone 14 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm người dùng muốn lên đời từ iPhone XR, iPhone 11 hoặc iPhone 12 nhưng chưa sẵn sàng chi quá nhiều tiền.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max vẫn được đánh giá cao nhờ vào thiết kế Dynamic Island, màn hình chất lượng và camera đủ mạnh cho nhu cầu quay chụp chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, dù mới xuất hiện trên thị trường không lâu, iPhone 17 series cũ đã bắt đầu được rao bán với mức giá tương đối cao. Hiện iPhone 17 256GB khoảng 19,4 triệu đồng, iPhone 17 Pro 256GB lên tới 26,59 triệu đồng, còn iPhone 17 Pro Max cũ 256GB chạm ngưỡng gần 32,5 triệu đồng.

Mức giá này cho thấy iPhone 17 series vẫn thuộc vào phân khúc nhóm khách hàng thích trải nghiệm sớm công nghệ mới nhất của Apple. Tuy nhiên, xét về bài toán tài chính, nếu người dùng ưu tiên tiết kiệm thì đây chưa phải là thời điểm tối ưu để mua sắm iPhone 17.

Đại diện Viettablet chia sẻ: “Thông thường, sau khoảng 6-9 tháng, giá iPhone cũ sẽ trở nên ổn định và giảm sâu hơn. Xét về mặt bằng giá hiện tại, đây là giai đoạn khá tốt để người dùng chọn mua iPhone cũ chính hãng. Đối với nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng và trải nghiệm thực tế thay vì ‘đập hộp’, iPhone cũ rõ ràng là lựa chọn kinh tế hơn nhiều.

Tuy vậy, người mua vẫn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng như kiểm tra pin, tình trạng sửa, khả năng thay linh kiện và chính sách bảo hành đi kèm. Bởi vì mẫu iPhone giá quá rẻ so với mặt bằng chung cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng”.

Vị đại diện nhấn mạnh, xu hướng chuyển sang iPhone cũ được dự báo còn tiếp tục tăng từ nay đến hết năm. Các dòng iPhone 14 series, iPhone 15 series và iPhone 16 series nhiều khả năng sẽ tiếp tục là tâm điểm doanh số nhờ mức giá đang bắt đầu bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất.