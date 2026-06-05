Meta bị chỉ trích vì dùng công cụ theo dõi hoạt động của nhân viên

Tham vọng đào tạo các tác nhân AI

Meta đang triển khai một công cụ nội bộ có tên Model Capability Initiative (MCI) nhằm thu thập dữ liệu sử dụng máy tính của nhân viên để huấn luyện các tác nhân AI có khả năng thực hiện các công việc văn phòng.

Theo tài liệu nội bộ, công cụ này ghi lại nhiều hoạt động trên máy tính như di chuyển chuột, các cú nhấp chuột, thao tác trên menu và cách nhân viên sử dụng phần mềm hằng ngày.

Meta gây tranh cãi khi triển khai công cụ có khả năng thu thập dữ liệu sử dụng máy tính của nhân viên (Ảnh: MEXEM)

Ban đầu, Meta cho biết MCI chỉ áp dụng với nhân viên tại Mỹ và đã có các biện pháp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Tuy nhiên, các tài liệu mới cho thấy phạm vi thu thập dữ liệu rộng hơn so với mô tả ban đầu.

Theo danh sách được chia sẻ nội bộ, MCI đang theo dõi hoạt động trên hơn 200 ứng dụng và website khác nhau.

Trong một tài liệu hỏi đáp dành cho nhân viên, Meta nêu rõ rằng nếu một nhân viên ở quốc gia khác trao đổi qua email hoặc nhắn tin với đồng nghiệp tại Mỹ đang bật MCI, nội dung trao đổi đó vẫn có thể bị hệ thống ghi lại.

Nguy cơ va chạm với quy định EU

Thông tin này lập tức làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm Quy định Bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu.

Bà Kleanthi Sardeli, chuyên gia pháp lý của tổ chức bảo vệ quyền riêng tư NOYB, cho rằng ngay cả việc thu thập gián tiếp dữ liệu của nhân viên châu Âu cũng có thể khiến Meta vi phạm quy định chung.

Bà Kleanthi Sardeli, chuyên gia pháp lý của tổ chức bảo vệ quyền riêng tư NOYB, cho rằng hành động của Meta có thể va chạm với Quy định Bảo vệ dữ liệu chung của EU (Ảnh minh họa)

“Những dữ liệu này ban đầu được tạo ra cho mục đích giao tiếp công việc và thực hiện hợp đồng lao động. Việc đưa các cuộc trò chuyện của nhân viên vào huấn luyện AI là không phù hợp với mục đích đó”, bà nhận định.

Một vấn đề khác là dữ liệu do MCI thu thập sẽ được tách khỏi thông tin nhận dạng cá nhân.

Điều này đồng nghĩa người lao động không thể tra cứu hoặc xóa dữ liệu liên quan đến mình, trong khi đây là một quyền cơ bản được EU bảo vệ.

Hiện tại, Meta đã đưa ra thông báo trước Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, cơ quan quản lý quyền riêng tư hàng đầu của EU.

Tập đoàn khẳng định rằng cả dữ liệu nhân viên EU và việc ghi lại nội dung màn hình đều không nằm trong mục đích chính của MCI.

Tranh cãi từ phía nhân viên

Ngoài những quan ngại pháp lý, MCI đang vấp phải phản ứng từ chính nhân viên tại Meta.

Nhiều nhân viên phàn nàn công cụ này tiêu tốn lượng dữ liệu mạng lớn bất thường. Một số trường hợp cho biết hệ thống đã sử dụng hết hạn mức Internet gia đình chỉ trong vài ngày.

Một nhân viên thậm chí đã sử dụng Claude AI để phân tích các tệp nhật ký của MCI.

Trong bài đăng nội bộ, nhân viên này chỉ ra công cụ còn có thể tiếp cận tới lịch sử thay đổi mã nguồn, chu kỳ bật tắt máy tính, các địa chỉ web đã truy cập và cả nội dung sao chép, dán trong bộ nhớ tạm.

Đồng thời, theo nội dung bài đăng, lượng dữ liệu thu thập đủ để xây dựng một mô hình hành vi hoàn chỉnh về cách một nhân viên thực hiện công việc.

Một nhân viên Meta chỉ ra rằng lượng dữ liệu công ty thu thập đủ để xây dựng một mô hình hành vi hoàn chỉnh về cách nhân viên làm việc (Ảnh minh họa: CV)

“Đây không chỉ là một AI biết nhấp vào menu thay bạn. Nó có thể học được nên nhấp vào đâu, chọn gì, dán dữ liệu vào tài liệu nào và phải làm gì tiếp theo”, người này chia sẻ.

Ông Dave Arnold, người phát ngôn của Meta, cho biết MCI chỉ được cài đặt trên các thiết bị của nhân viên tại Mỹ.

Theo ông, mục tiêu của công cụ là nghiên cứu cách con người tương tác với máy tính, không phải nội dung hiển thị trên màn hình.

Người phát ngôn của Meta xác nhận số lượng ứng dụng và trang web mà công cụ này đang theo dõi. Dẫu vậy, ông từ chối trả lời các câu hỏi chi tiết về lượng dữ liệu mà công cụ thu thập và tính hợp pháp của nó.

“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư. Meta cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng xác nhận nội dung trong bài đăng của nhân viên hoàn toàn không chính xác.

Sự việc tiếp tục làm gia tăng áp lực đối với Meta tại châu Âu, đặc biệt khi công ty đã nhiều lần đối mặt với các cuộc điều tra và án phạt liên quan đến thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng.