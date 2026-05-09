MacBook Air M4 vẫn giữ sức hút dù Apple đã ra mắt dòng chip M5

Chip M4 vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc hiện đại

MacBook Air M4 vẫn duy trì hiệu năng ổn định nhờ CPU 10 nhân, xử lý mượt các tác vụ văn phòng và đồ họa bán chuyên như chỉnh sửa ảnh, dựng video ngắn hoặc làm việc đa tab (trang). Người dùng phổ thông khó nhận ra sự khác biệt lớn so với thế hệ mới trong các tác vụ hàng ngày.

Hiệu năng xử lý mạnh mẽ, vượt trội của MacBook Air M4 (Ảnh: Apple).

Khả năng đa nhiệm được tối ưu nhờ Apple Silicon, cho phép chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng nặng mà không bị gián đoạn. MacBook Pro đời cũ trong nhiều trường hợp không còn giữ được sự ổn định tương tự khi xử lý đa tác vụ kéo dài.

Neural Engine trên MacBook Air M4 đáp ứng tốt các tính năng Apple Intelligence như tóm tắt nội dung, xử lý hình ảnh và hỗ trợ công việc tự động hóa. Thời lượng pin đạt mức cả ngày làm việc, lên đến 18 giờ video playback (phát lại) theo công bố từ Apple, giúp người dùng di chuyển liên tục mà không cần mang theo bộ sạc.

Mức giá hấp dẫn

MacBook Air M4 đang có mức giá từ 24,99 triệu đồng tại Thế Giới Di Động, thấp hơn khoảng 5 triệu đồng so với thế hệ M5. Khoảng chênh lệch này tạo ra lợi thế rõ ràng trong phân khúc laptop mỏng nhẹ.

Thiết kế vỏ nhôm mỏng nhẹ, linh hoạt làm việc (Ảnh: Apple).

Việc trang bị RAM khởi điểm 16GB giúp thiết bị duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều năm. Người dùng có thể sử dụng liên tục khoảng 3-4 năm mà không cần nâng cấp.

MacBook Air M4 trở thành lựa chọn phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người làm sáng tạo nội dung cơ bản, giúp tiết kiệm ngân sách đáng kể so với việc đầu tư MacBook Pro.

Những tính năng phần cứng cao cấp chưa hề lỗi thời

Màn hình Liquid Retina trên MacBook Air M4 vẫn mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét với độ sáng 500 nits, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí.

Màn hình hiển thị sắc nét, độ sáng cao (Ảnh: Apple)

Camera Center Stage 12MP hỗ trợ Desk View giúp tối ưu các cuộc họp trực tuyến, đặc biệt với người làm việc từ xa hoặc giảng dạy online (trực tuyến). Khả năng xuất ra hai màn hình ngoài 6K giúp mở rộng không gian làm việc, phù hợp với người dùng chuyên xử lý dữ liệu hoặc quản lý nhiều nội dung cùng lúc.

Tùy chọn màu sắc Sky Blue mang lại diện mạo hiện đại, phù hợp với xu hướng thiết kế tối giản năm 2026.

Sự đồng bộ trong hệ sinh thái cùng iPhone 17 Pro và dòng Pro

MacBook Air M4 phát huy tối đa giá trị khi kết hợp với iPhone 17 Pro thông qua tính năng iPhone Mirroring trên macOS. Người dùng có thể thao tác trực tiếp trên điện thoại ngay từ màn hình máy tính.

Dữ liệu hình ảnh và video từ iPhone 17 Pro được đồng bộ nhanh chóng, giữ nguyên chất lượng khi chỉnh sửa trên MacBook Air. MacBook Air đóng vai trò cầu nối giữa nhu cầu di động và hiệu năng, trong khi MacBook Pro vẫn là lựa chọn cho các tác vụ chuyên sâu hơn như dựng phim dài hoặc xử lý đồ họa phức tạp.

Hệ sinh thái Apple giúp người dùng chuyển đổi công việc giữa các thiết bị liền mạch, không gặp rào cản về định dạng hay phần mềm.

Lựa chọn mua sắm an tâm tại Thế Giới Di Động

Việc mua MacBook Air M4 tại các đơn vị ủy quyền Apple giúp đảm bảo sản phẩm chính hãng và đầy đủ quyền lợi bảo hành. Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm MacBook chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng phủ khắp 34 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy MacBook chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu MacBook chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Chính sách bảo hành chính hãng giúp người dùng yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài. Các chương trình trả góp hoặc hỗ trợ tài chính giúp việc tiếp cận thiết bị trở nên dễ dàng hơn. Đội ngũ tư vấn tại cửa hàng hỗ trợ lựa chọn cấu hình phù hợp, đảm bảo thiết bị đáp ứng đúng nhu cầu công việc thực tế.

Dòng Air M4 vẫn là minh chứng cho sự bền bỉ về giá trị và hiệu năng của Apple trên thị trường laptop toàn cầu. Đây chính là thời điểm thích hợp để người dùng sở hữu một thiết bị đẳng cấp với mức chi phí tối ưu.