HBO Go ngừng hoạt động tại Việt Nam

Mới đây, Msky - đơn vị phân phối gói nội dung HBO Go tại Việt Nam - đã chính thức gửi thư ngỏ xác nhận việc ngừng cung cấp dịch vụ này. Theo đó, từ 0h ngày 15/6, gói nội dung trực tuyến mang thương hiệu HBO Go sẽ dừng phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ngay sau thông báo từ Msky, các nền tảng truyền hình trực tuyến (OTT) lớn đã bắt đầu gửi thông báo tới người dùng. Trên ứng dụng VieON, thông báo về việc ngừng cung cấp nội dung HBO Go đã xuất hiện công khai, đồng thời nền tảng này cũng ngừng hỗ trợ gia hạn các gói cước liên quan.

HBO Go ra mắt tại thị trường Việt Nam từ ngày 1/7/2019. Trong gần 7 năm hoạt động, dịch vụ này đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều tín đồ điện ảnh nhờ sở hữu kho phim "bom tấn" đồ sộ cùng hàng loạt series gốc nổi tiếng.

Theo nguồn tin của phóng viên, HBO Max - phiên bản được nâng cấp mạnh mẽ hơn cả về nội dung lẫn trải nghiệm người dùng - sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16/6, chỉ 24 giờ sau khi HBO Go đóng cửa.

Đối với những khách hàng đang sử dụng gói HBO Go, việc dịch vụ đột ngột ngừng hoạt động đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quyền lợi người dùng.

Tuy nhiên, dù gói nội dung trực tuyến HBO Go ngừng hoạt động, khán giả vẫn có thể tiếp tục theo dõi các nội dung của HBO thông qua kênh HBO truyền thống trên các hệ thống truyền hình trả tiền tại Việt Nam.