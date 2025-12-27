Giải pháp trị liệu tia hồng ngoại và ánh sáng phục vụ ngành y từ Thành Nhân TNE

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thành Nhân TNE (đường Cây Da Xề, phường Đông Hòa, TPHCM) là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất, phân phối, dịch vụ các loại đèn y tế tiên phong tại Việt Nam. Công ty sở hữu hai thương hiệu là TNE và MEDILAMP, với nhiều sản phẩm phổ biến trên thị trường.

Được thành lập từ năm 1994, Thành Nhân TNE luôn tiên phong đầu tư khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ. Nhà máy của Thành Nhân TNE có thiết bị từ các nước G7, với nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt, cung cấp bởi các hãng nổi tiếng.

Do đó, sản phẩm của đơn vị này được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, an toàn, tinh xảo, bền bỉ, tính năng và thiết kế hiện đại, đồng thời đáp ứng được các đơn hàng số lượng lớn.

Hình 1: Bên trong nhà máy sản xuất của Thành Nhân TNE (Ảnh: Hoàng Lê).

Ông Trần Quang Minh, Chủ tịch Thành Nhân TNE, chia sẻ để có được một nhà xưởng rộng hơn 2.000 mét vuông với hàng chục nhân công như hiện nay, đơn vị đã đi một đoạn đường dài hơn 3 thập kỷ. Với ông, khát vọng làm ra những sản phẩm y tế chất lượng cao vẫn cháy bỏng như thuở nào.

Lần giở những dòng ký ức, ông Minh kể những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hầu như không có thiết bị y tế nào sản xuất tại Việt Nam, thị trường chủ yếu tiêu thụ các mặt hàng nhập khẩu từ Đông Âu.

Chứng kiến sự thiếu hụt của hệ thống y tế nước nhà, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe người dân, ông Minh - khi ấy còn là sinh viên năm nhất chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Đại học Bách Khoa TPHCM - lóe lên suy nghĩ phải làm sao tự sản xuất được thiết bị y tế, bắt đầu từ đèn khám bệnh.

Thành Nhân TNE ra đời với vốn ban đầu chưa đến 1 tỷ đồng và vỏn vẹn 5 nhân công.

Hình 2: Ông Trần Quang Minh, Chủ tịch Thành Nhân TNE cho biết, đơn vị đã có hơn 30 năm hoạt động (Ảnh: Hoàng Lê).

“Dần dần, một số sở y tế sử dụng và chứng thực được chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Với 5-7 nhân công làm ra vài chục bóng đèn/ngày ban đầu, công ty tuyển thêm gấp nhiều lần và mở rộng mạnh khu vực sản xuất.

Khi nhu cầu thị trường tăng cao và đã có chỗ đứng, chúng tôi mạnh dạn đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất tiền tỷ, nghiên cứu làm ra hàng loạt sản phẩm mới”, ông Minh nói.

Đến nay, sản phẩm của Thành Nhân TNE được lựa chọn trong nhiều gói thầu và có mặt ở nhiều cơ sở y tế, bệnh viện tại Việt Nam.

Công ty đã sản xuất được hàng loạt sản phẩm, như: đèn hồng ngoại, đèn đọc phim y khoa, đèn gù đa dụng y tế, đèn gù tiểu phẫu, đèn cực tím, đèn điều trị vàng da sơ sinh, đèn thử thị lực... Mỗi loại đèn có nhiều tính năng tiện ích khác nhau, đồng thời đơn vị cũng luôn sẵn sàng đáp ứng đơn đặt hàng riêng.

Nhiều sản phẩm của công ty đã đạt các giải thưởng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, đèn y tế Thành Nhân TNE đã hiện diện tại Lào, Campuchia, Myanmar.

Hình 3: Sản phẩm của Thành Nhân TNE luôn được đánh giá cao về chất lượng (Ảnh: Hoàng Lê).

“Ngành sản xuất đèn thiết bị y tế tại Việt Nam có tiềm năng lớn. Nhưng nếu so với các nước phát triển, doanh nghiệp Việt vẫn còn khoảng cách rất xa, bởi đây là thị trường ngách rất khắc nghiệt. Với Thành Nhân TNE, chúng tôi được đầu tư bài bản và có một số thị trường yêu thích ở nước ngoài, nên vẫn đang đi đúng hướng.

Chúng tôi xác định phải làm ra các sản phẩm vừa có kỹ thuật cao lẫn độ thẩm mỹ, chất liệu tốt nhưng giá thành cạnh tranh, để tạo ra giải pháp điều trị tốt nhất, mang ánh sáng phục vụ ngành y và công tác chăm sóc sức khỏe người dân”, ông Trần Quang Minh nhấn mạnh.